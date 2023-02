Seis Naciones: a Irlanda le alcanzó un primer tiempo demoledor para vencer a Gales

escuchar

El arranque de 2023 para Irlanda invita a creer que puede ser su año. Atrás quedó un 2022 brillante, en el que quedaron al borde de ganar el Seis Naciones y vencieron a las tres grandes potencias del sur. El proceso que encabeza Andy Farrell goza de buena salud y hoy lo ratificó ante Gales, logrando un triunfo por 34-10 que no deja de ser resonante: volvió a ganarle al Dragón en Cardiff después de 10 años en el torneo de rugby más antiguo del mundo.

El visitante marcó territorio desde la salida inicial, como si tuviera que revalidar por qué es el 1 del ranking mundial. A los 2 minutos ya habían llegado al ingoal, con un try de marca registrada: paciencia para construir, buenos duelos y definición de Caelan Doris, el ahora octavo que marcó el primer try del Seis Naciones 2023. Durante 30 minutos, Irlanda no bajó la intensidad y fue apabullante. Fue impecable en los rucks, dominó el juego en el piso y casi siempre avanzó metros cuando fue para adelante. También fue ambicioso y aceleró cuando tuvo que acelerar. A los 9′, en lugar de ir a los palos, buscaron el try y así llegó la conquista de James Ryan.

Pero el dominio en esa primera mitad no fue sólo con la pelota, sino también por lo que hicieron sin ella. Durante los primeros 40 minutos erraron sólo dos tackles. La intercepción de James Lowe para marcharse al try fue fruto de la paciencia defensiva. Media hora de un rendimiento demoledor y un marcador de 27-3 al entretiempo le dieron una ventaja inalcanzable.

En el segundo tiempo, Gales salió con otra predisposición. La amplia diferencia lo obligó a cambiar el libreto y lanzarse a jugar. Así llegó el try de Liam Williams, tras un gran redoble entre Dan Biggar y Joe Hawkins. A pesar de ser amonestado, el fullback fue el mejor jugador del local, por su atrevimiento para jugar y su jerarquía en el juego aéreo. Gales tuvo la pelota, se sintió más cómodo en el desorden, pero no pudo volver a vulnerar el ingoal rival. James Ryan fue una pesadilla en el line y le complicó la obtención en esa faceta.

El partido marcó el regreso de Warren Gatland como entrenador de Gales, tras su exitoso ciclo entre 2008 y 2019. Tiene mucho trabajo por delante para reinventar a un equipo gastado, que necesita levantar a nivel volumen de juego para competir en serio en el Mundial de Francia. Al menos, Gatland tuvo algunas buenas señales en los jóvenes: Joe Hawkins, una de sus apuestas, rindió en el centro de la cancha, Rio Dyer se mostró incisivo como wing, mientras que Jac Morgan llegó para quedarse. Los tres ya habían dejado grandes sensaciones en la ventana de noviembre.

En definitiva, el encuentro dejó a la vista qué equipo continúa un largo proceso y cuál acaba de arrancar otro. Con muchos puntos altos, desde Dan Sheehan, James Ryan, Cael Doris, Josh van der Flier, Garry Ringrose y Hugo Keenan, Irlanda necesitó menos de un tiempo para demostrar su poderío. Deberá seguir sosteniéndolo y haciendo algunos retoques. “¿Si llegamos a nuestro techo? No sabemos qué es eso, pero no creemos que estemos ahí todavía. Seguimos tratando de encontrar ese 1, 2, 3, 4, 5 por ciento adicional”, había expresado en la previa Johnny Sexton, el talismán que aportó 12 puntos con el pie. La semana que viene, el Trébol tendrá un desafío mayor: lo visitará Francia, el último campeón, en Dublín. No tendrá una mayor prueba que esa.

Los jugadores de Irlanda saludan a los hinchas que llegaron a Cardiff para alentarlos Brendan Moran - Sportsfile

La síntesis del partido

Gales: Liam Williams, Josh Adams, George North, Joe Hawkins y Rio Dyer; Dan Biggar y Tomos Williams; Taulupe Faletau, Justin Tipuric y Jac Morgan; Alun Wyn Jones y Adam Beard; Tomas Francis, Ken Owens (c) y Gareth Thomas. Entrenador: Warren Gatland.

Cambios: ST: 40´Dillon Lewis por Tomas Francis, 54´Rhys Carré por Gareth Thomas y Tommy Reffell por Justin Tipuric, 61´Scott Baldwin por Ken Owens y Dafydd Jenkins por Alun Wyn Jones, 64´Rhys Webb por Tomos Williams, 68´Owen Williams por Dan Biggar y Alex Cuthbert por Rio Dyer

Irlanda: Hugo Keenan, Mack Hansen, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y James Lowe; Johnny Sexton (c) y Conor Murray; Caelan Doris, Josh van der Flier y Peter O’Mahony; James Ryan y Tadhg Beirne; Finlay Bealham, Dan Sheehan y Andrew Porter. Entrenador: Andy Farrell

Cambios: 54´Iain Henderson por Tadhhg Beirne, 60´Bundee Aki por Stuart McCloskey, Tom O’Toole por Finlay Bealham, y Jack Conan por Peter O´Mahony, 64´Craig Casey por Conor Murray, 68´ Ross Byrne por Johnny Sexton, 74´Rob Herring y Dave Kilcoyne por Dan Sheehan y Andrew Porter.

Puntos

Primer tiempo: 2′ Gol de Johnny Sexton por try de Caelan Doris (I), 9´Gol de Johnny Sexton por try de James Ryan (I), 14´Penal de Dan Biggar (G), 18´Penal de Johnny Sexton (I), 21´gol Johhny Sexton por try de James Lowe (I), 27´Penal de Johnny Sexton (I)

Segundo tiempo: 46´ Gol de Dan Biggar por try de Liam Williams, 72´ gol de Ross Byrne por try de Josh van der Flier.

Incidencias : 64´ Amarilla a Liam Williams (G)

: 64´ Amarilla a Liam Williams (G) Árbitro: Karl Dickson

Karl Dickson Estadio: Principality Stadium, Cardiff

