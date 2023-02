Premier League: Enzo Fernández asistió a Joao Félix en el gol de Chelsea, que igualó ante West Ham en medio de las críticas feroces al equipo

escuchar

En el inicio de la fecha 23 de la Premier League, este sábado Chelsea volvió al gol pero no le alcanzó. Pese a la asistencia de Enzo Fernández para el tanto de Joao Félix, sólo igualó 1-1 en su visita a West Ham, que lucha por escapar de la zona de descenso, y no logra volver a los triunfos que necesita para ganar terreno en el torneo y calmar la oleada de críticas por las inversiones que no dan buenos frutos.

Enzo, que se sumó al equipo la semana pasada y debutó dos días más tarde (el viernes 3) en el 0-0 con Fulham como local, estuvo cerca de abrir el marcador a los 12 minutos. Fue cuando recuperó una pelota cerca del área rival y, casi acorralado, enganchó para la derecha ante la marca de Thilo Kehrer y probó desde lejos. El remate, con más sorpresa que efecto, se fue cerca de un palo.

Enzo Fernández buscó su gol desde afuera del área

El mediocampista campeón del mundo con el seleccionado argentino asistió al portugués Joao Félix cuatro minutos después para el 1-0 que rompió la sequía de dos juegos seguidos sin gritos para Chelsea. Dos de las últimas estrellas que adquirió el conjunto londinense conectaron para el festejo: Fernández tomó la pelota en la misma zona desde la que había rematado, con algo de libertad, pero esta vez la pinchó por encima de los defensores y algunos de sus compañeros hasta llegar al luso, que de primera la empalmó y selló su gol, ante la duda de quienes creían que no estaba habilitado. Una joyita.

La asistencia de Enzo Fernández y el gol de Joa Félix (1-0)

Para Joao Félix, de 23 años, fue como redimirse de su debut para el olvido en el equipo, casi un mes atrás en la derrota por 2-1 con Fulham en un partido pendiente de la séptima jornada. Aquella noche, Joao Félix fue titular, vio la tarjeta roja en los primeros minutos del segundo tiempo por un planchazo y recibió tres fechas de suspensión. El regreso fue con un gol, apenas superado el cuarto de hora.

Sin embargo, West Ham lo igualó en la primera etapa. Doce minutos después del festejo del portugués, el brasileño Emerson logró ingresar por sorpresa por detrás de la defensa en una pelota cruzada y no perdonó. Jarrod Bowen, que estaba entre los que en el área aguardaban el centro, le cambió el rumbo a la pelota y la astucia, velocidad y precisión del número 33 hicieron el resto: llegó a empujarla y acomodarla junto al otro palo. Fue el 1-1.

El gol de Emerson para West Ham (1-1)

A partir de allí, Chelsea volvió a intentar encontrar el camino, incluso apelando a jugadores a los que había dejado en el banco para guardar energías para el duelo por octavos de final de la Champions League del miércoles ante Borussia Dortmund, en Alemania. El marroquí Hakim Ziyech, Mason Mount y Conor Gallagher saltaron al campo.

Nada funcionó. Y hasta se llevó un susto a ocho minutos del cierre, cuando se invalidó por la revisión del VAR un tanto del checo Tomas Soucek, que había reemplazado al lesionado Paquetá instantes antes del gol de Chelsea. Como había sucedido en la etapa inicial con otro festejo de Joao Félix cuando su equipo estaba en ventaja, el sistema de video arbitraje detectó lo que en el campo no se había sancionado.

Además, a un minuto del final, un remate de Gallagher desde la puerta del área dio en la mano de Soucek, que se tiró al piso a cubrir, y todo Chelsea quedó protestando, sin que se sancione el penal. El disparo iba directo al arco y quedó como una gran polémica.

POLÉMICA EN EL FINAL DEL PARTIDO. Todo Chelsea pidió penal por una mano de Soucek. ¿Qué te parece?



📺 Mirá la #PremierLeague por #StarPlusLA | #MiraloEnStarPlus pic.twitter.com/GmrjoNIqWQ — SportsCenter (@SC_ESPN) February 11, 2023

Ya no hubo tiempo para mucho más. Y el empate, el tercero consecutivo de los Blues en el torneo, los mantiene lejos de la zona de clasificación a las copas. Chelsea acumula 31 puntos y está lejos de todo. Deberá ajustar piezas y reencauzar el rumbo de cara a la Champions.

El resumen de West Ham - Chelsea

La síntesis

Las posiciones

