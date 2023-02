Michael Cheika, de cara al Mundial, dobla la apuesta con los Pumas: “No es un sueño llegar a la final, es importante estar preparado para ganar”

escuchar

Un amistoso entre las franquicias argentinas del Super Rugby Americas signó el inicio de la temporada rugbística y, al costado de la cancha, la presencia de Michael Cheika, el entrenador de los Pumas. Aunque el seleccionado no verá acción hasta julio, la preparación de cara a Francia 2023 ya está en marcha. En su primer año al frente del equipo, el australiano logró revertir algunas falencias del equipo, tanto estructurales como mentales. Ahora, apuesta por una transformación más profunda con el objetivo de llegar lejos en la gran cita.

Dos días después de ver el partido entre Inglaterra, primer rival de los Pumas en el Mundial, y Escocia en Twickenham, Cheika vino a la Argentina y estuvo trabajando durante cinco días con sus colaboradores: Felipe Contepomi, Andrés Bordoy y Juan Martín Fernández Lobbe. Anunció que habrá una concentración con los jugadores en París en marzo, ya que el próximo compromiso es el 7 de julio ante los All Blacks por el Rugby Championship, y contó que desde enero el staff viene realizando reuniones individuales con los jugadores que actúan en Europa.

Michael Cheika considera que los Pumas han mejorado en el scrum y trabajan mucho en el maul Prensa UAR / Gonzalo Prados

“Un entrenador nunca puede estar conforme”, advirtió en diálogo con la prensa en Deportiva Francesa, sede del amistoso. “Estoy contento con la manera en que los jugadores están mejorando. El resultado llega cuando jugamos bien y ponemos bajo presión al adversario con nuestro juego. El año pasado pusimos el foco sobre algunos sectores del juego que consideramos prioritarios y sobre los que queríamos asentarnos. Dejamos otros aspectos de lado y tomamos un riesgo allí, ahora debemos mejorar eso para tratar de elevar el nivel de juego en todo su conjunto. No podemos conformarnos con pequeños cambios, tenemos que hacer cambios grandes”.

El aspecto mental fue una de las premisas que puntualizó cuando asumió en marzo pasado. Durante el Rugby Championship, los Pumas mostraron progresos en ese sentido, pero en los últimos dos Test Matches de noviembre volvieron a padecer en esa materia. “La preparación mental no es para llegar a un nivel. Siempre hay que progresar”, aclaró el australiano. “Los desafíos cambian siempre. Un desafío es llegar al equipo, otro es ganar. Para nosotros se trata de ser consistentes con la preparación mental. Tuvimos un gran partido contra Inglaterra, pero el partido con Gales fue una desilusión para mí. Porque los jugadores estaban bien, estaban concentrados, pero al final de la semana se distrajeron un poco. Así que vamos a seguir trabajando, definitivamente. Hay muchos jugadores que mejoraron. Por ejemplo, Lavanini. Hablamos mucho con él y mejoró mucho. Hizo una muy buena preparación y tuvo un gran año”.

Para Cheika, Tomás Lavanini mejoró mucho la parte mental y tuvo un gran año JUAN MABROMATA - AFP

En términos rugbísticos, el desafío es todavía mayor. El equipo mostró progresos en defensa, en las formaciones fijas, en ataque, pero todavía están lejos de las potencias, y aun de su propio potencial. “Siempre hay mucho por mejorar. Tenemos un plan, no podemos mejorar todo de una vez. Tenemos prioridades”, abundó Cheika. “El scrum es una de ellas, creo que mejoramos. El maul es otro, creo que está 50 y 50. Mejoramos algunas cosas, pero todavía necesitamos progresar mucho, porque creo que un equipo como Inglaterra nos va a atacar por ahí”.

La actualidad del equipo inglés, rival del estreno mundialista el 9 de septiembre en Marsella, sobrevoló la conversación. Cheika presenció in situ la derrota con Escocia el sábado pasado y, además, aparecieron rumores de que podría suceder a Steven Brorthwick, el nuevo entrenador del seleccionado de la Rosa. “Por televisión uno puede ver lo que pasa con la pelota, pero no lo que pasa alrededor. Así que me senté bien arriba para mirar bien el partido”, contó. “Mi primera impresión es que están atravesando un proceso de cambio. Tenemos que analizarlos después de los cuatro partidos que les quedan del Seis Naciones. Pero tenemos partidos importantes antes: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica dos veces”.

Cheika con Montoya, cuando los Pumas vencieron a los All Blacks en Christchurch Martin Hunter - Photosport

¿Sueña con estar en otra final mundialista?, le preguntó LA NACION. “No es un sueño. Es importante estar preparado para ganar . Hay que ser conscientes de la situación. Es la competición más importante del mundo. Hay que estar cómodos en esa situación. Se vio este año con el seleccionado de fútbol: se sintió muy cómodo en medio de una situación difícil. Sabemos lo que tenemos que hacer. Después hay que ejecutarlo”.

Dogos fue más que Pampas en un duelo electrizante

Un try del apertura rosarino Juan Baronio en la última acción del partido le dio el triunfo a Dogos XV por 38-31 sobre Pampas, en el primer partido de preparación entre las dos franquicias argentinas que participarán del Super Rugby Americas.

Dogos XV fue el ganador del encuentro ante Pampas, en Deportiva Francesa, entre las franquicias argentinas para la Super Rugby Americas Prensa UAR / Gonzalo Prados

El partido fue cambiante, donde primaron las buenas intenciones de mover la pelota por parte de los dos, aunque signado por los errores defensivos que explican los 11 tries que tuvo el encuentro, seis de ellos para el ganador. El conjunto cordobés comenzó mejor. Dominó el scrum y el maul y fue más directo en sus ataques. Así se adelantó 19-0 al término del primero de los tres tiempos que se disputaron. Pampas reaccionó con buena dinámica y de a poco descontó hasta adelantarse por primera vez a poco del final (35-31). Sin embargo, Dogos tuvo la última y terminó festejando en la cálida tarde en Deportiva Francesa.