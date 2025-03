Seven de Hong Kong: los Pumas 7s borraron a Australia y van por otro título

Al promediar el primer tiempo, Australia consiguió hilvanar una buena acción de varias que fases que terminó en try para adelantarse 7-5. De allí en más, casi no tocó la pelota. En otra actuación apabullante, cercana a la perfección, los Pumas 7s se impusieron por 31-7 en la semifinal y están en la definición del Seven de Hong Kong.

A las 7.46 el equipo argentino se enfrentará a Francia en busca de su tercer título consecutivo en el Circuito Mundial 2024/25, tras las conquistas en Perth y Vancouver. Con un lugar asegurado en la gran final de Los Ángeles (3 y 4 de mayo), reservada para los ocho mejores, el equipo de Santiago Gómez Cora lidera la tabla general y está a un paso de repetir la gesta del año pasado de ganar la etapa regular.

Ni las 36 horas de viaje, ni el huso horario diametralmente opuesto ni la maldición que parece pesar sobre el equipo argentino en este certamen insigne del mundo del seven, que le dio un impulso vital a la disciplina en 1976 y hoy vibra con un flamante y moderno estadio con 50.000 localidades casi agotadas en la jornada final.

Marcos Moneta le apunta al try. Su conquista definió la semifinal ante Australia y los Pumas 7s van por su primer título en Hong Kong Zach Franzen / Prensa UAR

Después de iniciar desde el banco en los cuatro partidos anteriores, Germán Schulz, uno de los históricos de este equipo, volvió a la titularidad y fue clave al anotar los tres primeros del equipo argentino.

“Lo mío no son los tries. Hoy me tocó. Es increíble ser parte de este equipo. Eso es lo lindo de este equipo. No importa quién está en la cancha, dejamos todo. Aunque sea un minuto o todo el partido. Esa es nuestra bandera y creo que hoy pasó un poco eso. Jugamos en equipo y cuando conectamos es difícil que nos ganen”, dijo el cordobés en diálogo con ESPN. “A veces toca jugar, a veces no. Hay que estar siempre listo esperando la oportunidad para dar por el equipo. Me parece que de eso se trata. Más allá de estar en otra final y de cómo estamos jugando, uno da todo por el equipo.”

Excepto en aquella acción que capitalizó Australia, aprovechando que Joaquín Pellandini estaba caído y atacando ese espacio, fue un monólogo del equipo que conduce Santiago Gómez Cora. Presionó la primera salida, ganó un penal y de allí cayó el primer try. Volvió a tomar la delantera al final del primer tiempo, una conquista clave de una jugada directa de scrum que le permitió irse al descanso más confiado. Recibió bien la salida al inicio del segundo y tras varias fases la jugada volvió a terminar en el in-goal.

La recepción de la salida siguiente fue la única vez que Australia tocó la pelota en el segundo tiempo, pero rápidamente recuperó Argentina y el “Rayo” Marcos Moneta lo hizo pagar en una gran acción individual que sentenció el encuentro. Hasta allí los Pumas 7s tenían un 100% de efectividad: cuatro ataques, cuatro tries. Todavía había tiempo para una conquista más tras varios intentos, obra de Alejo Lavayén tras robar primero un line-out y luego un scrum.

Fue la 15ª victoria consecutiva del equipo argentino en el Circuito. La última derrota data del segundo encuentro en Perth, ante Estados Unidos.

La única vez que la Argentina había llegado a la final del Seven de Hong Kong había sido en 2004, cuando cayó ante Inglaterra. Desde entonces, nunca había logrado quebrar la barrera de cuartos.

En la definición se medirá con Francia, que venció a Fiji 24-17 merced a un try con el tiempo cumplido. La última vez que ambos equipos se midieron en una final fue en la etapa decisiva de Madrid el año pasado, donde los franceses ganaron y se consagraron campeones de la temporada. También se encontraron en el partido por la medalla de oro en Vancouver 2023, con triunfo albiceleste. Hong Kong será el escenario del desempate.

El equipo argentino formó así: Germán Schulz, Santiago Álvarez y Matías Osadczuk; Joaquín Pellandini y Santiago Mare (c); Luciano González y Marcos Moneta. Ingresaron Agustín Fraga, Matteo Graziano, Alejo Lavayén, Tobías Wade y Tomás Elizalde.

Alejo Miranda