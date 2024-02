escuchar

Los Pumas 7s lograron esa madurez necesaria para sacar adelante partidos que años atrás se les escapaban. Aun lejos de su máximo potencial, tienen templanza para manejar los momentos críticos y pasar la página. “¡No podemos dudar ahora!”, se le escuchó gritar al capitán Santiago Álvarez Fourcade tras un error en el manejo cerca del final. Y los argentinos, después de esa advertencia, no dudaron. Con ventaja de 14-12 frente a Samoa en uno de los cuartos de final, mantuvieron la pelota en el último minuto y lograron quedar entre los mejores cuatro del Seven de Vancouver. Este domingo, a partir de las 17.45 y con transmisión por ESPN 4 y Star+, se enfrentarán con Estados Unidos en una semifinal y buscarán su séptima final consecutiva en el circuito de seven. Una cifra propia de un equipo que agiganta su historia.

El desempeño de Pumas en su cuarto compromiso de 2024 en el estadio BC Place estuvo lejos de ser el ideal. Los conducidos por Santiago Gómez Cora se mostraron imprecisos en la conducción de la pelota, no dominaron las salidas –faceta en la que suelen hacer diferencia– ni terminaron de ser firmes en defensa. El partido fue jugado al límite y tuvo varias inconductas. Elisapeta Alofipo y Rodrigo Isgró vieron la tarjeta amarilla en un primer tiempo accidentado, en el que Samoa se puso al frente gracias a un try tempranero de Steve Onosai. Poco más tarde apareció Marcos Moneta, con la dosis de fortuna que a veces se necesita. Un rastrón al fondo, un error en la cobertura y un nuevo try del Rayo, el máximo anotador de la temporada, con 23, en la cuarta estación del circuito.

En la segunda mitad ambos equipos continuaron imprecisos, con pérdidas impropias de este nivel. Un ejemplo: los errores de manejo de Isgró, el mejor jugador de seven del mundo, que no tuvo un buen rendimiento. Pero al minuto del segundo período Moneta inventó con la impronta de su jerarquía. Tomó la pelota cerca del touch, corrió hacia atrás, se topó con Joaquín Pellandini y lo tumbó, y asistió con el pie en un envío lateral a Matías Osadczuk, que sólo tuvo que capturar el balón y correr hacia el in-goal. “Son esos partidos en los que tenemos que trabajar sobre el error. Fue un partido en el que muchos errores; ellos tuvieron muchos, también. A estos partidos los gana el que más paciencia tiene”, concluyó el wing. La puntería de Tobías Wade, autor de dos conversiones, fue clave para el resultado final. Un try de Neueli Leitufia no le alcanzó a Samoa, rival que en los últimos años fue una piedra en el camino para Pumas 7s. Ya no: Argentina acumula seis victorias consecutivas sobre los isleños, entre ellas, cinco en enfrentamientos de eliminación directa.

En el primer turno del sábado, los Pumas 7s habían derrotado a Fiji por 24-19 para clasificarse primeros en el grupo A. Ese encuentro marcó un hito para Luciano González, que se convirtió en el segundo jugador argentino en tries en la historia del Circuito Mundial, superando a Franco Sábato. Suma 130, todavía lejos de los 230 que acumula su entrenador, Santiago Gómez Cora. Con 26 años, tiene margen como para rebasarlo, pero habrá que ver si decide pasar al rugby de 15 post París 2024. El año pasado fue convocado para los Pumas, pero no debutó y apenas afrontó un puñado de partidos en Argentina XV. En el triunfo contra Fiji marcaron también Germán Schulz y Moneta, que apila 123 tries en su carrera y sigue de cerca a González.

Los Pumas 7s encadenan 13 victorias en la temporada y 16 partidos sin perder en Vancouver, la ciudad en la que fueron campeones en 2022 y 2023. Estuvieron debajo de su nivel habitual el sábado, pero conservan la mentalidad inquebrantable, crucial en estas instancias. El domingo volverán a jugar una semifinal y tratarán de dar el salto en el juego que mostraron en Ciudad del Cabo y Perth. Enfrente estará Estados Unidos, un adversario irregular con el que aún no se han enfrentado en la 2023/2024. La otra semifinal será sostenida por Nueva Zelanda y Francia. All Blacks 7s doblegó con lo justo a Fiji, por 21-19, y en les Bleus Antoine Dupont ingresó en la segunda mitad y se vistió de héroe al darle la clasificación al conjunto azul en la última jugada de un áspero y parejo cruce con Irlanda, que lo favoreció por 12-5.