Seven: el regreso de Franco Sábato apuntala el recambio de los Pumas 7s, que van por el título en Málaga

Volvió de la forma que más le gusta: haciendo tries. Dos conquistas de Franco Sábato abrieron el camino de los Pumas 7s en el Seven de Málaga, tercera etapa del Circuito Mundial. Después de dos años sin participar en el circo mayor y sin haber jugado un minuto en Tokio 2020, uno de los mejores jugadores argentinos en la especialidad regresó en un momento clave del equipo, con varios rugbiers de recambio y la posibilidad de volver a subir a lo más alto del podio.

Sábato, que no jugaba en el Circuito Mundial de Seven de World Rugby desde la etapa de Hamilton de enero de 2020, consiguió los dos primeros tries en la presentación de la Argentina en Málaga ante Jamaica, un partido que había comenzado de manera adversa para el conjunto albiceleste. A continuación hizo dos asistencias y pavimentó el camino a la victoria por 31-7. Luego los Pumas 7s vencieron a España por 40-12 y se aseguraron un lugar en los cuartos de final, con un encuentro por jugar en el grupo C, el de este sábado con Estados Unidos.

Tomás Elizalde, rumbo al in-goal de Jamaica Prensa UAR

A los 32 años, el hombre de Alumni es el segundo anotador en la historia de Pumas 7s en el Circuito. Con los dos de este viernes, suma 122 tries y quedó a dos de meterse en el top 30 mundial (el canadiense Sean Duke ocupa el 30º lugar). “Estoy muy contento de volver a ser parte del equipo y de volver a jugar”, dijo Sábato a LA NACION desde la concentración en Málaga. “Se hizo largo el tiempo afuera pero ahora estoy con muchas ganas de volver a ser parte del equipo”.

Entre la parálisis por la pandemia que obligó a la suspensión del Circuito en marzo de 2020 y una persistente lesión en un hombro, Sábato no jugaba desde hacía dos años esta competencia, y se perdió cinco etapas. Regresó a tiempo para los Juegos Olímpicos (previamente participó en los torneos preparatorios de Dubái y Los Ángeles), pero fue como 14º integrante del plantel, como recambio por lesiones, y finalmente no tuvo acción.

Santiago Gómez Cora, conductor del seleccionado nacional Seven Prensa UAR

Su presencia en el equipo al que diseña Santiago Gómez Cora (el único que, en su tiempo de jugador, apoyó más veces que Sábato, y que con 230 parece inalcanzable) es clave, no sólo por su capacidad de vulnerar in-goals sino también por la experiencia que aporta a un seleccionado que está en pleno proceso de renovación. En Dubái, donde tuvieron lugar las primeras dos etapas del Circuito, debutaron cinco jugadores: Tomás Elizalde, Joaquín Lamas y Santiago Vera Feld –ellos volvieron a ser convocados para Málaga y Sevilla–, Mateo Grazziano y Tomás Lizazú. En España está haciendo su presentación otro: Agustín Fraga (CUBA), de 19 años, 1,92 metros y 97 kilos.

Tomás Elizalde, en el cotejo contra España Prensa UAR

Más relevancia cobra su regreso aun ante las ausencias del capitán Santiago Álvarez y el subcapitán Gastón Revol, dos de los jugadores más experimentados del conjunto, que viajaron a España pero se pierden esta etapa por haber dado positivo de Covid-19. En consecuencia, la Argentina está actuando con un plantel de 12 integrantes.

“El equipo está muy bien. Hicimos una muy buena pretemporada todos juntos, los chicos se adaptaron muy bien al sistema y están jugando muy bien”, agregó Sábato. “A pesar de que no estén Santi ni Gastón creo que el equipo con el sistema se siente cómodo y se hace fuerte y estamos jugando en gran nivel.”

Germán Schulz, con la ovalada en juego Prensa UAR

“Franco es uno de los jugadores más experimentados, y lo vimos muy bien y recuperado del hombro. Iremos llevándolo de a poco, para que vuelva a tomar ritmo internacional. Para el grupo suma un montón que esté”, dijo Gómez Cora. “Está siendo una semana difícil, pero no nos ponemos excusas. Estamos enfocados en jugar y mantenernos unidos”.

Los Pumas 7s tuvieron un arranque dubitativo frente a Jamaica, que hace su primera experiencia en el Circuito. Comenzaron perdiendo por 7-0 y tardaron cinco minutos en marcar el primer try. Pero a partir de la gestión de Sábato fueron encontrando funcionamiento y terminaron ganando con holgura, por 24 tantos.

Luciano González busca superar el tackle Prensa UAR

En el turno de la noche, contra el seleccionado local, el argentino mejoró notablemente y prácticamente monopolizó las acciones. Con dos tries de la figura, Marcos Moneta (había logrado uno ante Jamaica), se impuso por 40-12 y quedó entre los ocho mejores. Sábato fue suplente e ingresó para protagonizar los últimos tres minutos.

“El objetivo es crecer en el juego, adaptar a los chicos que se vienen sumando y formar un buen equipo. Hicimos buenos torneos en Dubai, así que la idea es seguir por ese camino, que si seguimos mejorando en el juego los resultados van a venir”, aclaró Sábato. “Obviamente que nos vendría muy bien ganar una etapa, es el sueño de todos los que estamos acá cada vez que empieza un torneo. Pero estamos tranquilos”.

Try de Agustín Fraga frente al seleccionado de España Prensa UAR

Este sábado, los Pumas 7s procurarán el primer puesto en la zona y un cruce más favorable en los cuartos cuando a las 10 (hora argentina) se enfrenten con Estados Unidos, que también ganó sus dos partidos y es uno de los favoritos. Los cuartos de final empezarán a las 15 y el rival de la Argentina será Australia o Irlanda. Las semifinales y la final están programadas para el domingo.

La Argentina comenzó el Circuito Mundial 2021/22 con dos muy buenas actuaciones en Dubái, donde cosechó dos medallas de bronce, el mismo metal que había obtenido en los Juegos Olímpicos de Tokio. El objetivo del equipo es seguir escalando y volver a ganar una etapa, algo que no ocurre desde el Seven de San Diego de 2009.

Debido a la pandemia y a las restricciones de cada país, el certamen sufrió tres bajas entre los equipos. El primero en desistir fue Nueva Zelanda, como en las primeras dos etapas, en Dubái. Más tarde, Fiji y Samoa, que iba a ser adversario de la Argentina, declinaron por brotes en los planteles. Nueva Zelanda y Samoa fueron reemplazados por Alemania y Jamaica, respectivamente, mientras que el grupo de Fiji quedó reducido a tres equipos. Los alemanes sorprendieron igualando con Australia en 12. Además, Inglaterra, Escocia y Gales volvieron a participar por separado; en los Juegos Olímpicos y en las primeras dos series, en Emiratos Árabes, lo habían hecho juntos, por Reino Unido.