Los Pumas 7s superaron a Fiji y se quedaron con el bronce en el Seven de Valladolid

El título quedó más lejos, pero la grandeza de los Pumas 7s mantiene viva la ilusión. Después de caer en semifinales ante Sudáfrica, que acaricia el título del SVNS World Championship, el equipo argentino ratificó su vigencia con una victoria 28-17 ante Fiji en el partido por el tercer puesto en el Seven de Valladolid, segunda de las tres etapas que definen la temporada 2025/26.

El tercer puesto le permite al equipo argentino conservar posibilidades matemáticas de llegar a lo más alto en la definición, el próximo fin de semana en Bordeaux. Tras la medalla de plata en Hong Kong, se mantiene segundo en la general y acumula 34 puntos. Si Sudáfrica vence a Australia en la final de las 11.36, llegará a 40. De perder, se quedará en 38.

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ℹ️ Jugada unipersonal del riojano para asistir a Moneta, que apoyó su doblete frente a Fiji.



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Los Pumas 7s iniciaron la jornada decisiva en Valladolid con una dura derrota ante Sudáfrica por 19-7. Pese a jugar con gran firmeza en defensa, el rival ratificó que es el mejor equipo de la temporada y, con paciencia, sobre el final marcó dos tries y se quedó con un triunfo clave en la lucha por el título de la temporada.

La caída, no obstante, no amedrentó el ánimo de los argentinos. Con el apoyo constante de una ruidosa y numerosa hinchada albiceleste en el Estadio José Zorrilla, que estuvo vacío durante los primeros dos días de acción y no mejoró demasiado para las definiciones, el equipo de Santiago Gómez Cora volvió a jugar con gran autoridad y venció a otro equipo poderoso como el de Fiji, al que habían vencido en cuartos de final del certamen previo en Hong Kong. Fue la cuarta victoria consecutiva ante los isleños, la primera vez en la historia que alcanzan este hito.

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