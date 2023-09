escuchar

MARSELLA.- No dejó dudas. Sudáfrica se hizo fuerte en sus bases para superar con autoridad a un rival serio y con aspiraciones como Escocia en el Mundial Francia 2023. Marsella, una ciudad futbolera, que vibra con el popular Olympique, se tiñó de rugby en un fin de semana que recibió a cuatro potencias. El Puerto Viejo, en San Victor, se colmó de camisetas de Inglaterra, Escocia, Sudáfrica y Argentina, y los pubs fueron una fiesta de rugby. El campeón del mundo se impuso 18-3 y volvió a demostrar que es un claro favorito a repetir el título de 2019.

En una tarde calurosa, con 29° y un estadio cerrado, donde el viento no corre, el ritmo de juego fue bajo y el tiempo con la pelota en juego, escaso. El primer tiempo lo empezó dominando el poseedor del título: Sudáfrica asfixió desde la salida inicial. Un knock-on de Blair Kinghorn en la primera del partido y una pelota tapada de Franco Moster a Finn Russell empezaron a marcar la pauta de como podría desarrollarse el partido. Pero Escocia logró controlarlo con tres premisas: la fortaleza en los duelos, una faceta que los Springboks suelen marcar diferencias, el buen trabajo en el maul defensivo y las mejoras en el scrum. A partir de la salida del gigante Eben Etzebeth incrementaron esa tendencia y los africanos lo sintieron. Manie Libbok falló el primer penal, pero acertó los dos siguientes para poner a su equipo arriba, mientras que Finn Russell descontó en la última, con un penal de larga distancia para el 6-3 parcial.

No obstante, los campeones defensores ajustaron en la segunda mitad y sacaron la diferencia de entrada. Pieter-Steph du Toit marcó a los siete minutos con el ADN Springbok: pases cortos, juego frontal y agresividad para ganar la línea de ventaja. El rubio tercera línea, elegido mejor jugador del Mundo en el 2019, está recuperando su mejor versión, con un despliegue notable y una defensa asfixiante sobre los rivales. Tres minutos más tarde, Kurt Lee-Arendse les dio el golpe de knock-out, tras una asistencia no-look pass exquisita con el pie de Mannie Libbok. El wing es una de las grandes apariciones Sudáfrica post Japón 2019 y acumula 12 tries en 11 tests. Una amenaza constante al igual que Cheslin Kolbe, el otro wing. Escocia sintió los golpes y, si bien tuvo sus oportunidades, no encontró los caminos para romper una defensa que por momentos se presentó inquebrantable. El scrum dio un giro y los Springboks ajustaron esa faceta para volver a ser un equipo dominante, sobre todo con el ingreso de los forwards de reserva.

Por si hacía falta un partido así, Sudáfrica confirmó que está para cosas grandes. No tiene el volumen de juego de otras potencias, pero respeta su ADN y se hace fuerte en lo suyo. Los Springboks sienten el rugby de esa manera y en Marsella lo ratificaron. El único punto negativo es la puntería a los palos, algo que vienen sufriendo desde la lesión de Handré Pollard. Escocia deberá dar el golpe ante Irlanda para intentar clasificarse a los cuartos de final en un grupo que integran tres países Top 5 del ranking y además cuenta con un Tonga fuerte y Rumania. Todavía está abierto.

Cheslin Kolbe disputa la pelota ante Blair Kinghorn Daniel Cole - AP

La síntesis del partido

Sudáfrica : Damian Willemse, Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian De Allende y Cheslin Kolbe; Manie Libbok y Faf de Klerk; Pieter Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán), Franco Moster y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff.

: Damian Willemse, Kurt-Lee Arendse, Jesse Kriel, Damian De Allende y Cheslin Kolbe; Manie Libbok y Faf de Klerk; Pieter Steph du Toit, Jasper Wiese y Siya Kolisi (capitán), Franco Moster y Eben Etzebeth; Frans Malherbe, Malcolm Marx y Steven Kitshoff. Cambios: PT: 25´ RG Snyman por Eben Etzebeth. ST: 47´Bongi Mbonambi por Malcolm Marx, 53´17 Ox Nche y Trevor Nyakane por Steven Kitsoff y Frans Malherbe, 59´Duane Vermeulen por Jasper Wiese, 64´Marco Van Staden por Siya Kolisi, 69´ Willie le Roux por Manie Libbok, 74´Gran Williams por Faf de Klerk.

PT: 25´ RG Snyman por Eben Etzebeth. ST: 47´Bongi Mbonambi por Malcolm Marx, 53´17 Ox Nche y Trevor Nyakane por Steven Kitsoff y Frans Malherbe, 59´Duane Vermeulen por Jasper Wiese, 64´Marco Van Staden por Siya Kolisi, 69´ Willie le Roux por Manie Libbok, 74´Gran Williams por Faf de Klerk. 16 Bongi Mbonambi, 17 Ox Nche, 18 Trevor Nyakane, 19, 20 Marco van Staden, 21 Duane Vermeulen, 22 Grant Williams, 23 Willie le Roux

Entrenador : Jacques Nienaber

: Jacques Nienaber Escocia: Blair Kinghorn, Darcy Graham, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duan Van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey (capitán) y Jamie Ritchie; Grant Gilchrist y Richie Gray; Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman.

Blair Kinghorn, Darcy Graham, Huw Jones, Sione Tuipulotu y Duan Van der Merwe; Finn Russell y Ben White; Rory Darge, Jack Dempsey (capitán) y Jamie Ritchie; Grant Gilchrist y Richie Gray; Zander Fagerson, George Turner y Pierre Schoeman. Cambios: 56´David Cherry, Jamie Bhatti, WP Nel y Scott Cummings por Zander Fagerson, George Turner, Pierre Schoeman y Grant Gilchrist, 64´Matt Fagerson y Ollie Smith por Rory Darge y Garcy Graham, 67´Cameron Redpath y Ali Price por Sione Tuipulotu y Ben White

56´David Cherry, Jamie Bhatti, WP Nel y Scott Cummings por Zander Fagerson, George Turner, Pierre Schoeman y Grant Gilchrist, 64´Matt Fagerson y Ollie Smith por Rory Darge y Garcy Graham, 67´Cameron Redpath y Ali Price por Sione Tuipulotu y Ben White 16 David Cherry, 17 Jamie Bhatti, 18 WP Nel, 19 Scott Cummings, 20 Matt Fagerson, 21 Ali Price, 22 Cameron Redpath, 23 Ollie Smith

Entrenador: Gregor Townsend

Gregor Townsend Primer tiempo: 13´Penal de Libbok (S), 24´Penal de Libbok (S), 40´Penal de Russell (E)

Segundo tiempo: 47´Try de du Toit (S), 50´ Gol de Faf de Klerk por try de Arendse (S)

Árbitro: Angus Gardner (Australia)

Angus Gardner (Australia) Estadio: Stade Velodrome, Marsella

GRUPO B

