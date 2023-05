Super Rugby Americas: Pampas le ganó a Yacaré XV en la última jugada y habrá una semifinal entre argentinos

escuchar

Con el tiro del final. Con el oficio de un equipo que supo sufrir, que fue superado en casi todas las facetas del juego, pero QUE se mantuvo cerca en el tanteador y dio el golpe de gracia en el minuto 80, con un try de Rodrigo Fernández Criado. Pampas no le dio lugar a la reacción de su rival, Yacaré XV, y corriendo de atrás cUMPLIó el objetivo de finalizar tercero en la etapa regular del Super Rugby Americas, para enfrentarse en una semifinal con Dogos XV, rival que lo superó en ambas cruces en el torneo. En tanto, el equipo de Paraguay visitará a Peñarol, el mejor de la temporada y campeón de la Superliga Americana de Rugby en 2022.

La tormenta que arrasó el Gran Buenos Aires el jueves se corrió para hacer lugar al encuentro en la cancha de CASI, pero dejó secuelas en el campo, con barro y charcos que complicaron el traslado de la pelota. La tarde fue ideal y una buena cantidad de público disfrutaó un encuentro en que Yacaré XV fue visitante pero se sintió local: con 11 argentinos entre los titulares, el conjunto paraguayo tuvo apoyo del público. Cánticos, pancartas y una bandera que pedía a Ignacio Inchauspe para el seleccionado pusieron color a un viernes en el que estuvo presente el staff completo de los Pumas, liderado por el entrenador australiano Michael Cheika.

Pampas fue superado, en ataque no logró encadenar buenas secuencias y el pack fue ampliamente dominado. Aun así, se mostró firme en los puntos de encuentro y aprovechó la indisciplina de su rival. El referí Pablo Deluca fue muy riguroso para con el visitante: mostró dos veces la tarjeta amarilla y sancionó 15 penales, además de dar ventaja en el try que definió el partido. Joaquín Lamas transformó seis de esos penales en puntos, y siempre dejó cerca en el resultado al cuadro local. “La obtención no venía y preferimos sumar cada vez que llegamos. Se nos hizo largo. Ellos, con el line y maul, nos complicaron”, explicó el apertura.

“No sé si el desarrollo fue justo o no... Ganamos y estamos contentos. Ganamos porque fuimos a buscar hasta el final. Nos hicieron un try faltando dos minutos y no bajamos los brazos”, agregó el 10, que fue implacable ante los palos y acertó sus siete intentos. Luego de que Joaquín De la Vega Mendía fuera el apertura titular en los once encuentros previos, Lamas aprovechó su oportunidad, y finalizó con 20 puntos.

El visitante fue muy superior con el pack, dominó el scrum y arremetió con el maul. Juan Cruz Pérez Rachel, formado en Deportiva Francesa, anotó los dos primeros tries y fue uno de los más destacados de Yacaré XV, que se reforzó con jugadores del sistema argentino más otros descartados, y se convirtió en un equipo sólido y duro de vencer. La semana anterior había dejado fuera de las definiciones a Selknam, la base del plantel mundialista de Chile. “Estoy feliz por el marco y por el apoyo de la gente. Desde hace cuatro meses y medio estamos fuera de nuestras casas, y en ese sentido tenemos felicidad total. También por los 79 minutos que jugamos. Una lástima que se nos fue. Pero lo importante es las formas y estoy muy orgulloso de este equipo”, expresó Ignacio Inchauspe, medio-scrum de Olivos y una de las figuras del torneo. El capitán sumó cuatro puntos con el pie, mientras que Nicolás Picasso (Banco Nación) y Tomás Acosta Pimentel (Buenos Aires CRC) apoyaron en la segunda mitad para el equipo paraguayo, que tuvo 100% de puntos argentinos.

Rodrigo Fernández Criado terminó siendo el héroe, después de encontrar un hueco en la defensa. Algo similar a la definición ante Peñarol en la primera mitad del certamen, cuando Jerónimo Ureta logró el triunfo en la última jugada. Pampas se acostumbró a trabajar los partidos hasta el final. No tiene un juego fluido, es un conjunto inconsistente y en el ataque no se luce; en los últimos tres encuentros consiguió apenas tres tries. Además, viene sufriendo en las formaciones fijas, un aspecto que será fundamental en la siguiente instancia. Frente a Yacaré XV perdió seis pelotas en line-outs y fue sancionado cinco veces en el scrum.

“Estoy preocupado porque hay que trabajar mucho la obtención. No hicimos lo que estaba planificado, necesitamos hacer pie ahí”, admitió el entrenador Ignacio Fernández Lobbe, ya pensando en un adversarios, Dogos, contra el que sus dirigidos cayeron por 29-11 en Buenos Aires y 34-29 en Córdoba. “Lo que tiene Pampas es que ganamos y perdemos nosotros. Si hacemos las cosas bien durante los 80 minutos y no cometemos los errores infantiles que cometemos, vamos a estar por el buen camino”, consideró.

Lo positivo del cuadro de Buenos Aires es la experiencia del plantel, útil para manejar los momentos de tensión y para adaptarse a distintos escenarios. Además, creció en defensa en las últimas fechas, con Nicolás D’Amorim, Santiago Ruiz y Juan Pablo Castro como estandartes. Con esas bases viajará a Córdoba para tomarse revancha de un oponente que fue superior en los enfrentamientos previos. Uno solo accederá a la final este viernes. Los playoffs son otra historia.

Síntesis de Pampas 25 vs. Yacaré XV 24

Pampas: Eliseo Morales; Benjamín Elizalde, Juan Pablo Castro, Felipe De la Vega y Tomás Passaro; Joaquín Lamas y Rafael Iriarte; Manuel Bernstein, Santiago Ruiz (capitán) y Nicolás D’Amorím; Eliseo Fourcade y Lorenzo Colidio; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince.

Eliseo Morales; Benjamín Elizalde, Juan Pablo Castro, Felipe De la Vega y Tomás Passaro; Joaquín Lamas y Rafael Iriarte; Manuel Bernstein, Santiago Ruiz (capitán) y Nicolás D’Amorím; Eliseo Fourcade y Lorenzo Colidio; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince. Cambios: ST, 10 minutos, Matías Medranopor Miguel Prince, Chiavassa por D’Amorim y y Rodrigo Fernández Criado por Colidio; 17, Renzo Zanella por Coronel; 19, Juan Landó por Iriarte; 22, Benjamín Grondona por Fourcade, y 27, Valentino Minoyetti por Gurovich y Lucio Auad por Passaro.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Carlos Ignacio Fernández Lobbe. Yacaré XV: Nicolás Picasso; Tomás Acosta Pimentel, Ramiro Amarilla, Juan David Agudelo y Juan González; Federico Cacciabue e Ignacio Inchauspe (capitán); Felipe Puertas, Juan Cruz Pérez Rachel y Felipe Villagrán; Mariano Garcete y Lucas Sommer; Facundo Pomponio, Mariano Muntaner y Lucas Noguera Paz.

Nicolás Picasso; Tomás Acosta Pimentel, Ramiro Amarilla, Juan David Agudelo y Juan González; Federico Cacciabue e Ignacio Inchauspe (capitán); Felipe Puertas, Juan Cruz Pérez Rachel y Felipe Villagrán; Mariano Garcete y Lucas Sommer; Facundo Pomponio, Mariano Muntaner y Lucas Noguera Paz. Cambios: ST, 8 minutos, Emilio Gorostiaga por Mariano Muntaner; 13, Estanislao Gómez por Cacciabue; 14, Julián Martín por Noguera Paz y Marcos Riquelme por Villagrán; 19, Ignacio Martínez por Garcete, y 30, Rolando Portillo por Pomponio.

Entrenador: Ricardo Le Fort.

Ricardo Le Fort. Primer tiempo: 13 minutos, penal de Lamas (P); 18, gol de Ignacio Inchauspe por try de Pérez Rachel (Y); 28, try de Pérez Rachel (Y); 32, penal de Lamas (P); 38, penal de Lamas (P), y 41, penal de Lamas (P). Amonestados: 40, Pérez Rachel (Y). Resultado parcial: Pampas 12 vs. Yacaré XV 12.

13 minutos, penal de Lamas (P); 18, gol de Ignacio Inchauspe por try de Pérez Rachel (Y); 28, try de Pérez Rachel (Y); 32, penal de Lamas (P); 38, penal de Lamas (P), y 41, penal de Lamas (P). 40, Pérez Rachel (Y). Pampas 12 vs. Yacaré XV 12. Segundo tiempo: 1 minuto, gol de Inchauspe por try de Picasso (Y); 13, penal de Lamas (P); 17, penal de Lamas (P); 37, try de Acosta Pimentel (Y), y 40, gol de Lamas por try de Fernández Criado. Amonestados: 16, Acosta Pimentel (Y). Resultado parcial: Pampas 13 vs. Yacaré XV 12.

1 minuto, gol de Inchauspe por try de Picasso (Y); 13, penal de Lamas (P); 17, penal de Lamas (P); 37, try de Acosta Pimentel (Y), y 40, gol de Lamas por try de Fernández Criado. 16, Acosta Pimentel (Y). Pampas 13 vs. Yacaré XV 12. Cancha: CASI.

CASI. Árbitro: Pablo Deluca (Argentina).