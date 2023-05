Ecuador arrasó con Fiji en el Mundial Sub 20... de fútbol: 9 a 0

escuchar

Podría ser un resultado de rugby, el deporte en el que Fiji es más famoso, sobre todo en la especialidad de seven. Tres penales, o un par de penales y un drop. Sería un partido cerrado, sin tries, de baja anotación. Pero posible. No fue así: ocurrió en fútbol. Y un 9-0 en ese deporte habla de una superioridad –o una inferioridad– abrumadora.

Ecuador 9 vs. Fiji 0, ése fue el tanteador en el estadio Madre de Ciudades, de Santiago del Estero. Se trata de la goleada más amplia de lo que transcurrió del Mundial Sub 20 Argentina 2023. El resultado, por la tercera fecha del grupo B, determinó el segundo puesto del ganador y clasificó al equipo tricolor para los octavos de final, y a la vez decretó la previsible eliminación del seleccionado oceánico. Que se va de Sudamérica con unas cifras apabullantes: tres derrotas, ningún tanto propio y 16 ajenos.

Justin Cuero consiguió dos tantos: el arquero Joli Vuakaca sufrió cinco los nueve de Ecuador, pues fue reemplazado a los 30 minutos de la segunda etapa, a raíz de una lesión. Nicolas Aguilera - AP

Pero no fue sólo una cuestión de goles. La supremacía ecuatoriana resultó arrasadora también en el desarrollo, como lo muestran cifras que son inusuales en un partido de fútbol. La posesión fue de 73% contra 27%. Amplia diferencia, pero nada que no se haya visto. Derivó en 14 infracciones de los fijianos frente a apenas 4 de los ecuatorianos. Tampoco nada impensable. Como los saques de esquina: 8 del equipo amarillo, 1 del blanco. Mucho desequilibrio, pero dentro de cierta normalidad. Lo que sí impacta es la cantidad de jugadas de gol, o al menos aproximaciones: 40 intentos al arco contra 3, y 21 disparos efectivos a la valla contra... ninguno.

Como se si tratara de equipos de categorías diferentes, de un profesional frente a un amateur. No se trató de una casualidad, ya que Fiji venía de perder por 4-0 a manos de Eslovaquia y por 3-0 contra Estados Unidos. Sí sorprende que el seleccionado norteamericano, el que lo venció por menos diferencia, haya terminado ganando la zona; el europeo concluyó tercero.

Los goles de Ecuador 9 vs. Fiji 0

Y otro rasgo llamativo es que a los 40 minutos de la segunda etapa el marcador estaba 5-0 en la capital santiagueña. Hubo cuatro tantos en el último cuarto de hora, porque el hábito de adicionar mucho tiempo llegó también al Mundial Sub 20: el árbitro japonés Yusuke Araki agregó siete minutos en la mitad inicial y otros diez en la restante. Ciento siete minutos de juego, para desgracia del cuadro insular.

Ray Páez, José Klinger, Justin Cuero dos veces, Alan Minda dos veces, Tommy Chamba y Cristhoper Zambrano dos veces (la primera, de penal) anotaron en la paliza ecuatoriana, por ahora la mayor goleada del certamen. Superó a una previsible: la que Brasil le asestó a Dominicana, 6-0.

LA NACION