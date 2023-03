Super Rugby Americas: Pampas tuvo un comienzo furioso y mejoró pero no termina de despegar

escuchar

Veinte minutos en que acarició la excelencia le alcanzaron a Pampas para marcar un crecimiento respecto a sus cuatro partidos anteriores en el Super Rugby Americas. Todavía muy lejos del juego que pretende su entrenador Carlos Ignacio Fernández Lobbe y del que son capaces los máximos exponentes del rugby local, ese comienzo furioso ante Yacaré XV alcanza para calificar esta actuación como la mejor de la campaña.

En la victoria por 22-5 en Paraguay, Pampas tuvo un comienzo en el que logró imponer la dinámica y la intensidad con que pretende ser protagonista. En el primer cuarto del encuentro apoyó dos tries y un penal para adelantarse 15-0, diferencia que luego se dedicó más a conservar que a extender.

Lo mejor del partido

Sobre el final del encuentro, insistió cerca del in-goal rival en procura del punto bonus, pero entre errores en la definición y la buena defensa local se quedó con las ganas. Igualmente los cuatro puntos con que se vuelven a Buenos Aires le permiten a Pampas volver a la zona de playoffs, de donde había salido hace un par de fechas. Se trata del tercer triunfo en cinco partidos para el conjunto porteño cuando queda un solo compromiso para el final de la primera rueda, el miércoles próximo (a las 20) en el CASI ante Peñarol, el campeón.

Pampas abrió la cuenta en el tercer minuto de juego luego de un contraataque eléctrico de Joaquín de la Vega, el jugador más desequilibrante del equipo en el certamen, que definió en buena forma Iñaki Delguy. El segundo, un puñado de minutos más tarde, cayó por obra de Santiago Ruiz luego de una buena corrida de Delguy. Y a los 30, luego del descuento de los paraguayos, Manuel Alfaro coronó una buena acción de varias fases en la que el equipo atacó con paciencia, luego de un quiebre del medio-scrum Mateo Albanese en su primer partido como titular.

Joaquín De la Vega escapa a sus rivales de Yacaré; el jugador del equipo argentino fue el más desequilibrante, pese a su sanción. SRA 2023

Sin embargo, sobre el final del primer tiempo y durante todo el segundo Pampas perdió el control del partido. Bastó que Yacaré ajustara algo la defensa e incrementara la intensidad para anular los intentos de los argentinos. De hecho, fue el local el que jugó más tiempo en campo rival y estuvo más cerca del in-goal de enfrente. Cabe destacar, eso sí, que Pampas estuvo firme en defensa y mejoró notablemente la disciplina, dos cuestiones que habían sido deficitarias en el inicio de la competencia. Aun con uno menos por la amarilla a De la Vega en una acción en extrema defensa, logró mantener su in-goal indemne en la segunda mitad.

En ese contexto de imprecisiones y dominio de los sistemas defensivos, y algunas decisiones arbitrales inconsistentes, el segundo tiempo terminó en un deslucido 0-0.

“En el primer tiempo respetamos mucho lo que habíamos planificado y salió a la perfección. Sabíamos que la pelota iba a estar difícil, es un problema porque se resbala mucho y está trayendo problemas a todos los equipos”, analizó Nacho Fernández Lobbe. “Planificamos tener una buena defensa, una buena disciplina y transferir presión. Supimos aprovechar las oportunidades y fuimos efectivos. Me queda el bajón de no haberlo plasmado en el segundo tiempo. Se hizo muy trabado y dejamos pasar la oportunidad de ir a buscar el último try. La mejora en la defensa era uno de los objetivos que nos propusimos: no caer en ansiedad ni cometer penales pavos cuando no tenemos la pelota. Estuvimos bien organizados, con buenos tackles, lo que me deja contento.”

Pampas superó a Yacaré en la sexta final del Super Rugby Americas. SRA 2023

Ahora Pampas tendrá poco tiempo de descanso, entre el regreso a Buenos Aires desde Asunción y la proximidad del próximo partido, tan temprano como el miércoles, en la Catedral del rugby porteño. El rival será nada menos que el campeón defensor, que representará una exigencia mucho mayor, con un equipo con mayoría de jugadores que estarán en Francia 2023. Por lo pronto, Pampas dio ante Yacaré un paso al frente. No es poco en relación a la inconsistencia que había mostrado en las primeras fechas. La misión ahora será usarlo de plataforma para despegar definitivamente.

La síntesis

Yacaré XV: Thomas Mc Call; Federico Gauna, Tomás Acosta Pimentel, Ramiro Amarilla y Juan Daniel González; Federico Cacciabúe e Ignacio Inchauspe; Felipe Puertas, Marcos Riquelme y Felipe Villagrán; Mariano Garcete e Ignacio Martínez; Facundo Pomponio, Emilio Gorostiaga y Lucas Noguera Paz.

Entrenador: Ricardo Le Fort.

Cambios: ST: al inicio, Juan Cruz Pérez Rachel por Riquelme y Mariano Muntaner por Gorostiaga; 7m, Sebastián Urbieta por Acosta Pimentel; 26m, Julián Martín por Noguera Paz y Estefano Aranda por Pomponio; 32m, Arturo López por González, y 33m, Carlos Plate por Martínez.

Pampas: Juan Ignacio Landó; Iñaki Delguy, Benjamín Elizalde, Manuel Alfaro y Tomás Passaro; Joaquín de la Vega y Mateo Albanese; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Rodrigo Fernández Criado; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Rodrigo Martínez.

Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: ST: 8m, Javier Corvalán por Martínez; 12m, Lorenzo Colidio por Fernández Criado; 16m, Renzo Zanella por Coronel; 25m, Rafael Iriarte por Albanese; 30m, Eliseo Chiavassa por D’Amorim; 33m, Luciano Auad por Passaro; 37m, Valentino Minoyetti por Gurovich, y 38m, Joaquín Lamas por Landó.

Tantos: PT: 2m, try de Delguy (P); 7m y 30m, goles de J. De la Vega por tries de Ruiz y Alfaro (P); 14m, penal de J. de la Vega (P), y 39m, try de Pomponio (Y).

Amonestado: 17m, De la Vega (P).

Árbitro: Marquise Goodwin (EEUU).

Cancha: Héroes de Curupaytí, Asunción, Paraguay