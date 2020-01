Emiliano Boffelli, Juan Cruz Mallía y Mateo Carreras: un plantel que mezcla a jugadores de experiencia con el ala renovadora Crédito: VillarPress

Veinticuatro de los 33 Springboks que integraron el plantel que se consagró 2019 en Japón pertenecían en ese momento a equipos sudafricanos. Un recuento actualizado y esa cifra se reduce a 13. Una simple ecuación algebraica permite advertir que el Súper Rugby 2020 se verá reducido en 11 campeones mundiales. Diez que emigraron al exterior, uno que se retiró (Schalk Brits).

La sangría de jugadores hacia el hemisferio norte (Francia, Inglaterra y Japón, principalmente) en procura de mejores contratos es un fenómeno habitual entre temporadas, que se acentúa en los años que siguen al Mundial y socava el atractivo del Súper Rugby. Una realidad de la que Jaguares no está exento, ya que se quedó sin ocho integrantes importantes del plantel subcampeón de 2019.

En la madrugada de hoy el Súper Rugby dio la patada inicial a su 25ª temporada, la quinta con Jaguares entremezclado en la elite del hemisferio sur. Una campaña que llega con la novedad de que no será interrumpida por la ventana internacional de junio, que se corrió un mes, y que marcará las despedidas de la fallida franquicia japonesa Sunwolves y del formato por conferencias. Más pertinente resulta analizar una competencia que aparece abierta, situación de la que la franquicia argentina, con bajas y todo, puede sacar provecho.

Pablo Matera, Tomás Lavanini y Ramiro Moyano estaban entres los mejores de la competencia en sus posiciones. Santiago García Botta y Enrique Pieretto dejan huecos en un puesto clave como el de pilar. Las salidas de Martín Landajo, Juan Manuel Leguizamón y Santiago González Iglesias minan el grado de madurez de un equipo pleno de jóvenes.

"Sabemos que del equipo del año pasado se fueron jugadores importantes y que también eran líderes", admitió el apertura Joaquín Díaz Bonilla, que volvió de Racing 92 para ser titular. "No miramos para atrás para reemplazarlos. Todos los jugadores que están acá están preparados para eso, sobre todo los nuevos. El desafío es seguir creciendo".

El plan de rotación del coach Gonzalo Quesada

El entrenador Gonzalo Quesada ya anunció que repetirá la fórmula de 2019 y habrá rotación permanente de jugadores y oportunidades para muchos. Entre los emergentes se destaca un grupo de jóvenes con pasado reciente en Pumitas como Bautista Pedemonte, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Santiago Grondona y Juan Pablo Castro, junto con otros que en 2019 sumaron sus primeros minutos, caso Domingo Miotti, Francisco Gorrissen, Lucas Paulos, Lucio Sordoni o Santiago Socino.

Jaguares llega con el respeto que infunde el carácter de subcampeón tras una temporada histórica de la mano de Gonzalo Quesada, uno de los ocho de 15 entrenadores que se mantiene en el cargo. El debut, como un año atrás, será ante Lions en la cancha de Vélez, este sábado a las 20. El equipo de Johannesburgo es uno de los que más sufrió la sangría y no contará con los Springboks Malcom Marx, Kwagga Smith, Warren Whiteley y Aphiwe Dyanthi, entre varios otros titulares. Como aliciente consiguió que volvieran de Francia de los ex Springbok Jannie du Plessis (70 caps) y Willem Alberts (43).

En la conferencia sudafricana, donde están insertos los argentinos, el equipo que a priori aparece más fuerte es Stormers, que logró retener siete de sus nueve campeones del mundo, entre ellos al capitán de los Springboks Siya Kolisi y al mejor jugador del mundo en 2019 Pieter-Steph du Toit. Perdió a Eben Etzebeth, pero fichó al veterano centro galés Jamie Roberts. El daño es menor que el que sufrieron Bulls (sin Handré Pollard, Lood de Jagger, RG Snyman, Duane Vermeulen y Jesse Kriel), el mejor sudafricano de 2019 que repatrió a Morné Steyn, y Sharks, que se quedó sin su emblema Tendai Mtawarira.

Los equipos neozelandeses siguen siendo los máximos favoritos. El bicampeón Crusaders perdió a Owen Franks, Sam Whitelock, Matt Todd, Kieran Read, Ryan Crotty e Israel Dagg, y así y todo no puede descartárselo de entre los candidatos. La movida más llamativa, no obstante, es el pase de Beauden Barrett de Hurricanes a Blues, que vio partir a Ma'a Nonu a Sonny Bill Williams. Ya sin Broadie Retallick, Chiefs sobresale por los regresos del apertura Aaron Cruden y el ex entrenador de Gales Warren Gatland. Ben Smith dejó Highlanders. Cualquiera puede ganar la conferencia. y el título.

"Sabemos que tuvimos un gran año, pero no nos quedamos en el pasado. Vamos en busca de repetir lo del año pasado o ir por más aún. Jaguares siempre va por más" (Tomás Lezana, forward).

Para los australianos es menos inusual ver disminuidas sus plantillas año tras año. David Pocock, Christian Lealiifano, Will Genia, Quade Cooper, Samu Kerevi, Sam Carter, Rory Arnold, Sekope Kepu y Bernard Foley son algunos de los nombres que brillarán por su ausencia.

Sunwolves tiene sentencia de adiós: no se le renovó el contrato para más allá de esta temporada. Como cada año, renovó su plantel casi en un 100% y sumó a figuras como Ben Te'o, ex seleccionado de Inglaterra y British Lions, y el rudo centro sudafricano JJ Engelbrecht. ¿Será suficiente para hacer cambiar de idea a los popes de la Sanzaar?

En este contexto, si Jaguares logra acoplar al nutrido grupo de jugadores jóvenes que se sumaron este año y construir a partir del éxito de 2019 estará en condiciones de redondear otra temporada exitosa. "Sabemos que tuvimos un gran año, pero no nos quedamos en el pasado", desafía Tomás Lezana. "Vamos en busca de repetir lo del año pasado o ir por más aún. Jaguares siempre va por más".