Top 13 de la URBA: el puntero Hindú volvió a ganarle en Don Torcuato a CUBA, el campeón, y Newman empieza a tambalear

No hay caso: ni siquiera siendo el campeón CUBA puede con Hindú en Don Torcuato. El Elefante es muy fuerte en su territorio cuando tiene enfrente a la camiseta azul y negra –como ante tantas otras, ciertamente– y se impuso por 14ª vez en sus últimos 15 encuentros entre ambos en esa cancha. Esta vez en un deslucido partido, decidido por los pateadores y no por los definidores, el puntero del Top 13 de la URBA derrotó por 15-6 al defensor de la corona, que no aprovechó la fecha libre de Alumni pero quedó cuarto, por el momento en el cuarteto de clasificados, al cabo de 12 fechas.

No hubo tries en Hindú Club. La puntería de Santiago Fernández fue determinante en un enfrentamiento que, al menos, conservó casi hasta el cierre la incertidumbre sobre el vencedor final. Ganaba el local y empataba CUBA, hasta que el Elefante tomó distancia con los envíos de su capitán a los palos. Que, por otra parte, revelan alguna superioridad en el juego: el que tiene penales es el que predomina, porque el infractor defiende.

Santiago Fernández, un francotirador; sus envíos a los palos le dieron a Hindú una nueva victoria en su cancha sobre CUBA, el campeón vigente de la URBA. Rodrigo Nespolo

Como sea, Hindú se aseguró permanecer otra jornada arriba en el torneo de Buenos Aires, después de capturar la vanguardia en la jornada anterior con una gran victoria como visitante de Newman. La habría perdido si hubiera perdido este sábado, porque el propio Cardenal consiguió un esperado triunfo en Bella Vista. Esperado por el éxito en sí, no por las formas: sufrió lo indecible ante un envalentonado Regatas que a punto estuvo de derrotarlo.

Compacto de Regatas Bella Vista 20 vs. Newman 21

El anfitrión, que lucha por permanecer en el Top 13, estaba 20-16 arriba casi en el cierre, el fullback Juan Bautista Daireaux marcó un try que puso 21-20 al frente a Newman, erró la conversión Florencio Llerena y luego, en la última acción, José De la Torre falló un drop para Regatas. Un cierre tan vibrante como preocupante fue el desempeño para el ex líder del certamen, que pierde rendimiento. Esta vez, sin su goleador, Gonzalo Gutiérrez Taboada.

Newman parece algo mareado en las alturas en los últimos tiempos: estuvo a punto de perder en su visita a Regatas de Bella Vista, que apenas pugna por quedarse en el Top 13. Santiago Filipuzzi - LA NACION

Otro encumbrado en la carrera por las semifinales es San Isidro Club, que sigue ganando y afianzándose. Tras el festejo en el superclásico de hace dos semanas, superó a San Luis en Boulogne por 30 a 24, también con cierta angustia en el desenlace. Pero de los cinco primeros del campeonato fue quizás el que más disfrutó la tarde de rugby en cuanto al juego propiamente dicho.

Tomás Lavanini, como espectador en Hindú vs. CUBA

Y volvió a darse un golpazo CASI. Su partido con Buenos Aires Cricket & Rugby fue entretenidísimo, pero otra vez la Academia ganaba con amplitud (31-20) y perdió en el cierre: 34 a 33. Para el cuadro de San Isidro es otra confirmación de que su irregularidad y su fragilidad pueden más que su incipiente gran capacidad de ataque; para Biei, una victoria memorable, que además de emocionante es útil para su lucha por continuar en la elite de la URBA.

El festejo de Biei por el triunfazo sobre CASI

El que empieza a alejarse de ese alboroto por la permanencia es Rosario, que encadenó otro éxito, y no menor: un claro 30-16 sobre Pucará, en Plaza Jewell. Al recién ascendido no parece alcanzarle la mejora como para ir por los playoffs, pero sí como para perfilarse a pasar tranquilo el resto del torneo y proyectar sin la urgencia de la espada de Damocles de un posible relegamiento al campeonato de primera.

La jornada tuvo una goleada: la que Belgrano le propinó en La Plata a Los Tilos, 54 a 7. Se debía una actuación así el equipo porteño, en medio de sus impensados vaivenes, aunque da la impresión de que es tarde como para aspirar a más en el Top 13.

Este sábado quedó libre Alumni, sin mayores daños: la caída de CUBA y los triunfos sin bonus de los otros que estaban delante en la tabla le hizo no perder mayor terreno en la puja por un lugar en las semifinales.

Los resultados de la 12ª fecha

Buenos Aires Cricket & Rugby 34 vs. CASI 33

vs. CASI SIC 30 vs. San Luis 24

vs. San Luis Rosario 30 vs. Pucará 16

vs. Pucará Regatas Bella Vista 20 vs. Newman 21

vs. Newman Hindú 15 vs. CUBA 6

vs. CUBA Los Tilos 7 vs. Belgrano 54 (B)

vs. Belgrano Libre: Alumni

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Hindú , con 43 puntos (11 partidos)

, con puntos (11 partidos) 2º, Newman , con 41 (11)

, con (11) 3º, SIC , con 38 (11)

, con (11) 4º, CUBA , con 35 (11)

, con (11) 5º, Alumni , con 35 (11)

, con (11) 6º, Rosario , con 27 (11)

, con (11) 7º, CASI , con 24 (11)

, con (11) 8º, Belgrano , con 23 (11)

, con (11) 9º, Pucará , con 15 (11)

, con (11) 10º, San Luis , con 13 (11)

, con (11) 11º, Regatas , con 12 (11)

, con (11) 12º, Los Tilos , con 12 (12)

, con (12) 13º, Buenos Aires, con 11 (11)

La 13ª jornada, el sábado 2 de julio

Belgrano vs. Hindú

Pucará vs. SIC

San Luis vs. Buenos Aires

CASI vs. Alumni

CUBA vs. Regatas

Newman vs. Rosario

Libre: Los Tilos

Newman la pasó mal en Bella Vista, pero ganó con lo justo; estuvo a punto de perder por tercer vez en cinco fechas. Santiago Filipuzzi - LA NACION

La 11ª fecha de la primera A

Francesa 18 vs. Champagnat 27

vs. Champagnat Banco Nación 26 vs. San Albano 22

vs. San Albano Curupaytí 25 vs. San Carlos 24

vs. San Carlos Olivos 12 vs. San Cirano 17

vs. San Cirano San Patricio 23 vs. Los Matreros 28

vs. Los Matreros Pueyrredón 18 vs. Lomas 22

vs. Lomas La Plata 32 (B) vs. Mariano Moreno 16

La 11ª jornada de la primera B