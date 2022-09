Top 13 de la URBA: ganaron los de arriba, Alumni se quedó con bronca y hubo visitas ilustres que alentaron al SIC

Era una fecha clave para la clasificación en el Top 13 de la URBA. Algunos la aprovecharon para confirmar sus pretensiones, como Hindú, Newman y el SIC, tres de los involucrados en el avance a las semifinales. Y mientras CUBA espiaba desde la fecha libre que le tocó por esta 22a jornada, el que terminó mascullando bronca fue Alumni, que no pudo aprovechar la gran ocasión para sumar y meter presión. Fue protagonista de un partidazo en Rosario, sí, pero no consiguió el resultado que necesitaba.

Newman se consolidó como escolta del líder Hindú Hernán Zenteno - LA NACIÓN

En un duelo electrizante, con cinco tries y cambios en el tanteador, Atlético del Rosario y Alumni empataron 37-37, en Plaza Jewell. En el primer tiempo, el local llegó a estar 27-13, pero los de Tortuguitas lo dieron vuelta al promediar el segundo tiempo (30-27), con gran reacción. Volvió a ponerse al frente el visitante a 8 minutos del final mediante un try de Maciel (37-34), pero una infracción a los 35′ le permitió al Atlético llegar a la igualdad final a través de un penal de Nogués.

Referente de Alumni, Rete González Iglesias habló sobre el partido y las dos caras que mostró el equipo. “Por nuestro lado fueron dos tiempos totalmente diferentes. Cedimos la iniciativa de arranque ante un equipo que juega muy bien, que mueve la pelota, y nos sacaron diferencia. En el segundo mejoramos y lo emparejamos. Un par de indisciplinas nos privaron de la victoria en el final, cuando ya habíamos pasado al frente. Para afuera debe haber sido un partido lindo. Pero adentro se sintió muy duro. Tenemos que cambiar el chip y no repetir actuaciones como la del primer tiempo. Ahora tenemos una semana libre y después jugamos contra el SIC, un partido clave. Ahí no podemos equivocarnos porque no te da chances y una caída nos puede sacar de la pelea por la clasificación”.

El líder del certamen, Hindú, no tuvo problemas para derrotar en Don Torcuato a San Luis, uno de los amenazados por el descenso, por 45-8. Del mismo modo que su escolta, Newman, logró una valiosa victoria como visitante frente a Belgrano Athletic por 38-30. El partido en Virrey del Pino fue una verdadera batalla de estilos. El Cardenal pudo imponer en la segunda mitad su clásico rugby de juego abierto, de manos, y pudo doblegar la férrea defensa del local. El goleador fue Gonzalo Gutiérrez Taboada, de Newman, con 28 puntos. Tanto Hindú como Newman dieron un paso firme hacia la clasificación .

Kolisi, un hincha más Zanjero, con los hinchas del SIC

En tanto, en medio de un clima particular por el rendimiento del equipo y por algunas visitas ilustres, el San Isidro Club se impuso al entusiasta Buenos Aires CRC por 40-17. De esa manera, el Zanjero sobrepasó la línea de CUBA, ubicándose tercero, y se despegó de Alumni, que venía siendo su principal amenaza en las últimas fechas. Y en la jornada 23 del certamen, se producirá nada menos que el choque entre ambos.

Siya Kolisi y Damian Willemse, durante el partido del SIC con Buenos Aires

En las tribunas, disfrutando de la tarde de rugby, ambos con la camiseta del SIC, siguieron el partido dos campeones del mundo e integrantes del seleccionado de Sudáfrica que el fin de semana próximo se medirá con los Pumas, por una nueva fecha del Rugby Championship: nada menos que el capitán, Siya Kolisi, y Damian Willemse. Kolisi, incluso, se divirtió grabando videos con la hinchada del Zanjero, con mucha simpatía. Luego, contó que están disfrutando de la estada en la Argentina y elogió el rendimiento de los Pumas en el certamen, con su resonante victoria sobre los All Blacks, y lo calificó como un rival de “cuidado” para los dos partidos que restan: el primero en Vélez, el sábado próximo, y el restante en Durban.

Kolisi, con la hinchada del SIC

Asimismo, Regatas Bella Vista no se entrega en la recta final del torneo. Logró una valiosísima victoria frente al CASI por 30-16 y mantiene sus expectativas por la Permanencia.

El que quedó más preocupado fue Los Tilos, que cayó como local frente a otro de los apremiados por el puntaje, Pucará, que ahora luce más desahogado. Fue victoria del conjunto de Burzaco por 34-17.

Los resultados

Atlético del Rosario 37 vs. Alumni 37

Belgrano 30 vs. Newman 38

Hindú 45 (B) vs. San Luis 8

SIC 40 (B) vs. Buenos Aires CRC 17

Regatas Bella Vista 30 vs. CASI 16

Los Tilos 17 vs. Pucará 34 (B)

Libre: CUBA

Las posiciones

1°, Hindú, con 79 puntos (20 Partidos Jugados)

2°, Newman, con 74 (20 PJ)

3°, SIC, con 68 (20 PJ)

4°, Alumni, con 65 (21 PJ)

5°, CUBA, con 65 (20 PJ)

6°, Belgrano, con 50 (21 PJ)

7°, Atlético del Rosario, con 41 (20 PJ)

8°, CASI, con 33 (20 (PJ)

9°, Pucará, con 33 (20 PJ)

10°. Buenos Aires, con 32 (21 PJ)

11°, San Luis, con 27 (20 PJ)

12°, Regatas Bella Vista, con 24 (20 PJ)

13°, Los Tilos, con 24 (21 PJ)

Próxima fecha (23a)

Alumni vs. SIC

CASI vs. Atlético del Rosario

San Luis vs. Regatas

Pucará vs. Hindú

Newman vs. Los Tilos

CUBA vs. Belgrano

Libre: Buenos Aires CRC

Otros resultados. Primera A

Banco Nación 9 vs La Plata 31 (B)

Deportiva Francesa 21 vs Curupaytí 10

Mariano Moreno 26 vs Olivos 28

Champagnat 24 vs San Patricio 7

San Albano 21 vs Pueyrredón 20

San Carlos 36 vs Lomas Athletic 36

San Cirano 41 vs Los Matreros 34

