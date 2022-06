Top 13 de la URBA: Hindú vs. CUBA y otros cinco partidos de la fecha 12

Luego de la fecha libre por el fin de semana largo, este sábado se reanudará el Top 13 de la URBA, con un encuentro más que especial como plato principal: Hindú vs. CUBA. Por primera vez desde la segunda fecha del campeonato, Newman, el equipo que venía marcando diferencias con su juego y sus resultados, no es el puntero, porque en su último compromiso cayó en su cancha frente al Elefante. Que ahora, a las 15.30 de este jornada, estrenará en Don Torcuato su condición de líder, nada menos que frente a CUBA, el vigente campeón.

Y vecino: poco más de 6 kilómetros separan las sedes de ambos clubes, protagonistas centrales en esta última década en la URBA. Sostienen una rivalidad que creció en estos años, con tres finales entre sí. Ganó dos el equipo amarillo y celeste, que esta vez tendrá dos bajas de peso en el pack: el hooker Agustín Capurro, tryman del Elefante con seis conquistas, acumuló tres tarjetas amarillas y no estará presente, y tampoco lo hará el tercera línea Nicolás D’Amorín, que luego de una experiencia en la Challenge Cup of the Americas por Jaguares XV, viajará a Europa para representar a Argentina XV contra Georgia y Portugal. Entre los backs aún no está disponible Federico Graglia, su jugador más desequilibrante.

CUBA llega a Don Torcuato con un envión de seis victorias consecutivas y el regreso del jugador de los Pumas 7s Felipe De la Vega como apertura. La otra novedad es la inclusión de Marcos Eliçagaray, que hará su primera aparición en el 2022. El back fue uno de los Pumitas que ganaron la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, y frente a Hindú formará como centro, en una cancha esquiva para el conjunto de Villa de Mayo: de sus últimas 14 visitas, venció solamente en 2018.

Gonzalo Gutiérrez Taboada, goleador del torneo de la URBA, no participará en la visita de Newman a Regatas Bella Vista. LA NACION/Hernan Zenteno

En otro de los encuentros destacados, Newman intentará retomar la senda del triunfo frente al necesitado Regatas Bella Vista. Para ese desafío no contará a Gonzalo Gutiérrez Taboada como apertura, y ocupará su lugar Florencio Llerena. SIC, otro de los que pelean arriba, recibirá a San Luis. Al igual que el resto de los clubes, no tendrá disponibles a los jugadores de los Pumitas, que se encuentran en Queensland para afrontar el Oceania Rugby U20 Championship. En el caso del equipo de Boulogne, Justo Piccardo, Agustín Sascaro y Mateo Albanese fueron seleccionados.

Pucará viajará a Plaza Jewell para enfrentarse con Rosario, con la vuelta de Iñaki Delguy, autor de cuatro tries el último fin de semana en la goleada de Jaguares XV frente a UBCOB Ravens. Belgrano visitará a Los Tilos en Barrio Obrero, y CASI hará lo propio con Buenos Aires Cricket & Rugby, el último en la tabla de posiciones. Alumni tendrá fecha libre.

El programa de la fecha 12, para las 15.30

Hindú vs. CUBA

Regatas vs. Newman

Buenos Aires vs. CASI

Los Tilos vs. Belgrano

SIC vs. San Luis

Rosario vs. Pucará

Libre: Alumni

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.