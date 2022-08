Top 13 de la URBA: una fecha notable, con partidos inolvidables, la sorpresa del CASI ante Newman y el golpe que dio Alumni

Tremenda fecha la 17a. del Top 13 de la URBA. De las mejores del torneo, sin dudas. El partido del día era Alumni-CUBA, pero ¿cómo restarle trascendencia a la notable victoria del irregular Atlético de San Isidro frente al líder Newman? Que fue pura emoción hasta el final, jugándose 7 minutos de más y que terminó dependiendo de una conversión. Newman fue una sinfonía de rugby en el primer tiempo, en el que llegó a sacar una diferencia de 31 a 9. Partido definido en la mayoría de los casos. Pero no. El CASi tuvo una segunda etapa notable, logró cuatro tries consecutivos cerca de los palos y se anotó un parcial de 28-5 para quedar 37-31 cuando restaban 12 minutos para el final. Los tries fueron marcados a los 7, 14, 25 y 29 minutos por intermedio de David, Bernasconi, Canzani y Probaos. Con juego propio, con mucho espíritu y aprovechando también un par de amarillas sufridas por el rival: los medios Marguery y Gutiérrez Taboada salieron al minuto y a los 5′ de ese segundo tiempo.

Newman, aturdido, fue al frente en los últimos minutos. Tuvo un ataque de maul que estuvo cerca de apoyar, y acto, seguido, por protestar se fue expulsado su apertura, Gutiérrez Taboada. A pesar de ello, atacó con los forwards durante 8 minutos, hasta que por fin pudo anotar por intermedio del Canario Gossio. Pero el try, a los 85m20s, fue muy esquinado, sobre el sector izquierdo del ataque. Difícil conversión para Florencio Llerena. La Catedral se llamó a silencio para ese momento crucial. El remate se cerró sobre el primer palo y recién allí el CASI pudo soltar la euforia dentro y fuera de la cancha. Fue 37-36, en un partido memorable, que le permite reaccionar luego de varios resultados adversos. Un resultado que además reposiciona todo en lo alto de la tabla.

La no conversión del final

“Fue infartante. Me imagino como se debe haber visto desde afuera. Newman nos presionó al final, pero por suerte no bajamos los brazos. Por suerte se nos dio porque hicimos un esfuerzo enorme. Se notó la unión en el grupo para defender en el último ataque de Newman. Fueron diez minutos increíbles”, dijo Luis Briatore, una de las figuras del CASI.

No menos angustiante fue la definición del otro partidazo del día en Tortuguitas. Con el score 23-21 para Alumni, CUBA dispuso de un penal en el minuto 82 para ganar y escaparse en la importante cuarta posición del certamen, la que otorga el último lugar para avanzar a las semifinales. El tiro de Gutiérrez Meabe se fue desviado y Alumni celebró una victoria que lo relanza a la pelea.

Se trató de un partido arduamente disputado. Nada menos que la puja por ese cuarto puesto que los puede catapultar a las semifinales del certamen. Tenía CUBA una diferencia de cuatro puntos que le daba cierto aire, pero no podía confiarse en su duelo frente a Alumni, el quinto en cuestión y que llegaba al acecho. Tensión, nervios, incertidumbre y obligaciones, claro.

Fue bien parejo el desarrollo desde el vamos. Sacó ventajas de entrada CUBA, para ponerse 7-3 adelante, pero ahí llegó la reacción de Alumni para llevar el score al 13-7. Y nuevamente Universitario alcanzó la paridad en 13 para finalizar el primer tiempo. En la segunda etapa, Alumni se escapó mediante un try para ponerse 20-13, pero CUBA jugó bien desde abajo, y con un penal y un try volvió a pasar al frente por 21-20. Hasta que Alumni consiguió una pequeña luz (gigante por cómo fue el partido) y recuperó el liderazgo por 23-21. Luego llegaría la emoción y tensión del final. CUBA sacó provecho del punto que cosechó por el bonus y todavía está cuarto, pero Alumni lo sigue ahora a sólo un punto.

Una fecha, luego del fin de semana libre que tuvo la competencia, que se disputó más temprano para no coincidir en el horario con la apertura del Rugby Championship, con el choque entre los Pumas y los Wallabies en Mendoza. Y una jornada que terminó apretando las posiciones.

Hindú salió airoso de su excursión a Plaza Jewell y derrotó a Atlético del Rosario por 33-27 para estrechar diferencias con el líder. En tanto, el San Isidro Club se metió en la apretada pelea de arriba al barrer como local con Los Tilos por 33 a 27. El SIC e Hindú quedaron detrás de Newman, a dos unidades (59 contra 57).

La fecha de los grandes partidos tuvo otro capítulo en otro duelo. Buenos Aires CRC y Belgrano Athletic se sacaron chispas e igualaron 22-22, mientras que San Luis consiguió un triunfo de enorme valor en la lucha por la permanencia: superó a Pucará por 14-8. Regatas Bella Vista, último en las posiciones, tuvo fecha libre.

Los resultados

SIC 48 vs. Los Tilos 10

CASI 37 vs. Newman 36

Alumni 23 vs. CUBA 21

Atlético del Rosario 27 vs. Hindú 33

Buenos Aires 22 vs. Belgrano Athletic 22

San Luis 14 vs. Pucará 8

Libre: Regatas Bella Vista

Las posiciones

1.- Newman, 59 puntos (16 partidos)

2.- SIC, 57 (16)

3.- Hindú, 57 (15)

4.- CUBA, 50 (16)

5.- Alumni, 49 (16)

6.- Belgrano Athletic, 39 (16)

7.- Atlético del Rosario, 34 (16)

8.- CASI, 33 (15)

9.- San Luis, 23 (15)

10.- Pucara, 22 (16)

11.- Buenos Aires CRC, 22 (16)

12.- Los Tilos, 18, (16)

13.- Regatas Bella Vista, 12 (15)

La próxima fecha (18a)

Newman vs. San Luis

CUBA vs. CASI

Belgrano vs. Alumni

Los Tilos vs. Buenos Aires CRC

Hindú vs. SIC

Regatas vs. Atlético del Rosario

Libre: Pucará

Otros resultados. Primera A

La Plata 28 vs San Albano 16

San Cirano 18 vs Mariano Moreno 15

Los Matreros 38 vs Deportiva Francesa 27

Lomas Athletic 44 vs Banco Nación 25

Pueyrredón 36 vs Curupaytí 21

San Patricio 18 vs Olivos 32

San Carlos 19 vs Champagnat 27

Primera B

SITAS 29 vs Delta 34

Ciudad de Bs As 26 vs Manuel Belgrano 36

San Martín 70 vs Daom 5

Gimnasia y Esgrima Bs. As. 33 vs Vicentinos 20

Liceo Naval 23 vs San Fernando 27

Don Bosco 32 vs San Andrés 24

Hurling 19 vs Universitario de la Plata 28