Top 14. La emotiva despedida a Benjamín Urdapilleta y la lluvia de tries argentinos

El maratónico torneo de rugby de Francia, el más largo y el más competitivo del mundo, entra en su etapa de definiciones. Después de 26 fechas, Toulouse y La Rochelle, los dos grandes favoritos, se clasificaron directamente a las semifinales, mientras que Lyon-Bordeaux Begles y Stade Francais-Racing 92 disputarán los Barrages el próximo fin de semana para buscar los otros dos boletos a las semifinales.

Con un try de Santiago Cordero, Bordeaux cayó ante Toulon por 35-19 en condición de visitante, pero se metió en las definiciones. El wing formado en Regatas Bella Vista lleva nueve conquistas en la temporada, es el tryman argentino en el torneo y seguirá al menos una semana más en el equipo antes de su partida al rugby irlandés para representar a Connacht.

👏🏻🔝 ¡Despedida a toda ritmo para @santicordero15! Luego de una muy buena jugada de Bordeaux en ataque, el back argentino llegó al try en la bandera ante Toulon. #Top14 🇫🇷 pic.twitter.com/DmyrdM99bS — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 29, 2023

Además de los clasificados a la siguiente etapa, la 26° fecha estuvo marcada por la emoción de las despedidas . Sergio Parisse, surgido en Universitario de La Plata, pero representante de Italia a nivel internacional, le puso punto final a una extraordinaria carrera que incluyó más de 500 partidos como profesional, más de 20 temporadas y cinco mundiales con la Azzurri . A los 39 años se retiró entre lágrimas en Toulon, que además despidió al internacional francés Mathieu Basteareaud, un emblema del club. Otro que rompió en llanto fue Damian Penaud, uno de los mejores wingers del mundo, luego de salir reemplazado en Clermont. La próxima temporada pasará a Bordeaux Begles para reemplazar a Cordero .

El mejor homenaje fue para Benjamín Urdapilleta en Castres. El argentino llegó al club en 2015, fue la gran figura del título obtenido en 2018 y alcanzó la final en el 2022. Castres publicó un emocionante video en la previa, y en la cancha el público y los compañeros lo bañaron en aplausos cuando salió reemplazado a un minuto del final. “ Quería sentir el cariño del público. Todo lo que vivo del rugby es un sueño, nunca me hubiera imaginado vivir estos momentos. Con toda humildad, es demasiado... He pasado por cosas increíbles y despedirme de esta manera. Estoy muy feliz ”, expresó el apertura, que en su último encuentro volvió a ser importante y aportó 16 puntos en la victoria 26-16 sobre Perpignan.”Tuve la suerte de jugarlo en casa. No fue un partido como los demás. Pensé que iba a ser más fácil, pero no dormí la noche antes del partido, estuve nervioso todo el día, estaba pensando en cosas que pasaron acá y quería llorar”, explicó.

En sus ocho temporadas, Urdapilleta disputó 178 partidos, apoyó 20 tries y sumó 1806 puntos, que en gran medida lo ayudaron a convertirse en el máximo goleador en actividad en el Top 14 . Mientras sueña con ganarse la consideración de Michael Cheika para el estar en el Mundial, su futuro estará en Clermont la próxima temporada. “Va a ser divertido volver y jugar contra mis antiguos compañeros, con nuevos colores. Han pasado muchas cosas en los últimos ocho años. Llegué acá como un desconocido, no sabía mucho de Castres ni de la ciudad. Pero desde el principio sentí que éste era el club para mí, y que tenía que quedarme aquí el mayor tiempo posible”. En Clermont volverá a ser dirigido por Cristophe Urios, el entrenador que lo llevó a Oyonnax y Castres, mientras que compartirá equipo con Marcos Kremer, Tomás Lavanini y Bautista Delguy .

La gran figura argentina en el fin de semana fue Santiago Chocobares, autor de los dos primeros tries de Toulouse, que goleó al descendido Brive por 54-10. El centro sigue sumando rodaje en el conjunto que se clasificó primero. A su buen trabajo defensivo le agregó poder de desequilibrio con su potencia. “ Estoy haciendo foco en mi ataque, la lectura del juego y la toma de decisiones . En la defensa me siento bastante bien, desde que volví de la lesión en la rodilla no se me hizo difícil”, admitió el rufinense en diálogo con Scrum ESPN. Su compatriota Juan Cruz Mallía debió dejar la cancha en los primeros minutos por un golpe en la cabeza.

¡Doblete de Choco! 🕶️



Santiago Chocobares facturó por duplicado en la victoria de Toulouse 54-10 ante Brive por el Top 14 de Francia.



¡Qué alegría verte en acción, Choco! 🥹#SomosLosPumas | #LaJugadaDeLaSemana | @LaSiglo21 pic.twitter.com/5pn1VRTG1a — Los Pumas (@lospumas) May 29, 2023

Por tercera fecha consecutiva Juan Imhoff apoyó un try en Racing 92, que cayó 32-25 en su visita a Clermont. Por un lugar en las semifinales se enfrentará al Stade Francais conducido por Gonzalo Quesada en una nueva edición del derby de París. El ex entrenador de Jaguares guió nuevamente al club a las definiciones y buscará hacerse fuerte de local el próximo sábado.

Santiago Grondona aportó un try en el éxito de Pau 35-10 sobre Montpellier, que les aseguró la permanencia en el Top 14. El tercera línea llegó a préstamo en febrero desde Exeter en busca de una mayor cantidad de minutos, participó de ocho encuentros y apoyó dos tries.

Pegado a la formación, Santiago Grondona llegó al ingoal a pura potencia en el triunfo de Pau ante Montpellier, por 35 a 10, en la fecha 26 del #Top14 francés. 💪🟢🇫🇷 pic.twitter.com/trRQP6CnxU — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 29, 2023

Mientras varios Pumas ya terminaron sus vacaciones y empezaron a entrenarse individualmente en Argentina, el maratónico Top 14 entra en su etapa de definiciones. Francia busca un nuevo campeón y los argentinos siguen pisando fuerte .