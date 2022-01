Tries, actuaciones destacadas y un nuevo capitán: como arrancaron el año los rugbiers argentinos en Europa

El ajustado calendario del rugby mundial permite poco descanso. Las largas temporadas en Europa hacen que las competencias sigan en época de fiestas. A pesar de que la cepa ómicron y la elevada cantidad de contagios producen cancelaciones de partidos. “ el show debe continuar ”, frase que tuiteó en los últimos días Gonzalo Quesada, el argentino que entrena al Stade Français.

Tras una semana sin entrenar por sufrir casos positivos de Covid en el plantel, tuvo tres días para preparar el triunfo frente a Perpignan por 27-17, que lo aleja de los puestos de descenso. El conjunto de París contó con una gran producción defensiva de Marcos Kremer, autor de 19 tackles, la máxima cantidad en el fin de semana del Top 14.

En la 14° fecha de la máxima categoría del rugby francés también hubo tries argentinos. Y si se habla de tries, nunca puede faltar el del interminable Juan Imhoff, que apoyó en la ajustada derrota de Racing 92 frente a Lyon. El rosarino lleva 65 en el Top 14 e igualó al francés Cédric Heymans en el 8° puesto en la lista de trymen históricos del torneo. Un referente del club, que todavía no se aseguró su continuidad y podría dejar Racing en julio. Juan Cruz Mallía apoyó el único try del último campeón Toulouse en la caída frente a Clermont, mientras que Axel Müller aportó el suyo en Brive. El mendocino está disputando su sexta temporada en el rugby francés y tras su conflictiva desvinculación con la UAR en 2016, este año podría representar a los Estados Unidos, donde creció.

También en Francia, donde se desempeña la mayor cantidad de Pumas, Guido Petti fue noticia por ser capitán de Bordeaux Begles, el líder del Top 14. Ni en Jaguares, ni en Pampas XV, ni en los Pumas el forward había liderado a un equipo, y a los 27 años lo hizo por primera vez en uno de los mejores clubes de la actualidad de Europa, en el que sólo disputó 28 encuentros. Junto a Santiago Cordero festejaron un nuevo triunfo ante el Biarritz de Tomás Cubelli.

En Inglaterra también hubo presencia argentina en in-goal ajeno. Santiago Socino apoyó tras un buen maul de Gloucester, que cayó por 20-17 ante Harlequins, el último campeón. En este arranque de año, Mario Ledesma tiene otro motivo para sonreír: Matías Orlando volvió a jugar después de casi seis meses. Lo hizo en Newcastle Falcons, junto a Mateo Carreras, que también pegó la vuelta tras el desgarro sufrido en la última presentación con los Pumas en noviembre. No pudieron ante el poderoso Leicester Tigers, que ganó los 12 partidos que jugó en la temporada y contó nuevamente con Julián Montoya y Matías Moroni.

