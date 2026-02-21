Triunfazo de Irlanda en el Seis Naciones: apabulló a Inglaterra en Twickenham con una clase del maestro Gibson-Park

Johnny Sexton, un prócer de Irlanda, baja a saludarlo. Lo abraza por detrás y felicita a su ex compañero durante muchísimas batallas, tanto en Leinster como con la camiseta de su país. Hoy es uno de sus entrenadores. Twickenham quedó rendido a los pies de Jamison Gibson-Park, el excelso medioscrum del trébol que guio a su equipo a un triunfo tan histórico como inesperado: el 42-21 es la mayor diferencia en su historia en la Catedral del rugby. El visitante dio señales positivas en la búsqueda por recuperar su esencia.

Neozelandés de nacimiento, Gibson-Park dio una clase magistral de cómo tiene que jugar un medioscrum. Los conceptos básicos y la voz de mando para liderar a un pack de forwards y contactar con los backs. Líder, siempre encima de la pelota para darle fluidez al juego y también una garantía a la hora de defender: a pesar de ser el más chico en tamaño, pone el hombro en defensa y corre la cancha para cerrar con tackles en el último canal. Una actuación sobresaliente para elevar el estatus de un equipo que venía en declive, pero mostró signos positivos en su intención de volver a ser ese equipo dominante que fue hasta el Mundial de Francia 2023.

Con una picardía del medioscrum, que jugó un penal rápido y marcó el primer try de la tarde, Irlanda empezó a dominar a un rival que nunca reaccionó y equivocó los caminos: en lugar de jugar frontal para comprimir a la defensa, se lanzó a un juego que no está en su ADN. Para intentar llevar la pelota a la punta, hay que ganarse el derecho, y el local no lo hizo. Además, George Ford, su estratega, tuvo una tarde errática y el line fue una pesadilla: sacaron muy pocas pelotas de calidad para tirarle la artillería a Irlanda.

Con orden y prolijidad, el visitante se animó ante una defensa endeble y descoordinada en el nuevo centro de la cancha compuesto por Fraser Dingwall y Ollie Lawrece. En el try que definió Robert Baloucune, falló el 13, y en el de Tommy O´Brien erró el 12, que se cerró y dejó espacios. 22-0 en un abrir y cerrar de ojos ante un público atónito. Hace ocho días, Inglaterra acumulaba 12 triunfos consecutivos, con un equipo que lucía afianzado, maduro y ganador. Todo se desmoronó en pocos días, con una categórica caída ante Escocia en Murrayfield y una contundente goleada ante un rival que en los papeles era inferior. El hecho de ser local también resta en la ecuación.

Los jugadores ingleses luego de perder el partido ante Irlanda GLYN KIRK� - AFP�

El try de Fraser Dingwall en la última jugada del primer tiempo podía insinuar una remontada que nunca llegó. En una de las primeras acciones de la segunda mitad, Dan Sheehan estiró la diferencia y Henry Pollock se fue amonestado en su primer encuentro como titular. Irlanda creció y siguió su plan a rajatabla, siempre guiado por Gibson-Park, acompañado por jugadores que dieron la talla. Caelan Doris volvió a ser ese férreo tercera línea todoterreno. Tadgh Beirne y Joe McCarthy batallaron en el pack de forwards y los wingers Robert Baloucoune y Tommy O´Brien respondieron bien en cada intervención. Stuart McCloskey se afianza como la gran revelación de este Seis Naciones. Relegado durante muchos años por la presencia de Bundee Aki y Robbie Henshaw, el jugador de 33 años fue el jugador más regular del Trébol en las tres primeras fechas. Con su fortaleza física y sus destrezas para pasar la pelota en el contacto, se convirtió en una pieza importante para avanzar en la cancha.

El ingreso de Jack Crowley también le dio resultados a Andy Farrell. Hoy es un jugador más maduro y aplomado que Sam Prendergast, el joven apertura de gran proyección, pero irregular actualidad e inseguro cuando toma el control. El scrum sigue siendo la gran deuda de esta Irlanda, que al igual que en las dos primeras fechas volvió a sufrir en demasía en esa formación. Para volver a ser un equipo contendiente a luchar por el Mundial, deberá evolucionar en esa faceta que le viene trayendo dolores de cabeza en los últimos años.

El marcardor final en la Catedral del Rugby GLYN KIRK� - AFP�

El 42-21 final es la mayor goleada de Irlanda ante Inglaterra en Twickenham. Un resultado inesperado por los antecedentes, pero justificado desde el rendimiento y la postura de ambos. El local no pudo celebrar con una victoria los 100 partidos internacionales de Maro Itoje, su capitán, que otra vez fue reemplazado temprano. Ahora Steve Borthwick estará bajo presión: en dos semanas, cuando se reanude el torneo, la Rosa visitará a Italia, un rival en alza contra el que nunca perdió en su historia. Una caída significaría un cimbronazo.

En dos días Jamie Gibson Park cumplirá 34 años. Se crio en la Isla Gran Barrera, ubicada a casi 100 kilómetros al noreste de Nueva Zelanda. Pero se convirtió en una pieza fundamental en una etapa dorada de Irlanda, desde el juego y los resultados, más allá de que aún no pudo romper esa maldición de los cuartos de final de los mundiales. Desde la experiencia y la jerarquía del 9, el Trébol buscará florecer para volver a ser.

Resumen del partido

Formaciones

Inglaterra: Freddie Steward; Tommy Freeman, Ollie Lawrence, Fraser Dingwall y Henry Arundell; George Ford y Alex Mitchell; Ben Earl, Henry Pollock y Tom Curry; Ollie Chessum y Maro Itoje (capitán), Joe Heyes, Luke Cowan-Dickie y Ellis Genge.

Cambios: PT: 24 ´ Jack van Poortvliet por Mitchell, 29´ Jamie George por Cowan-Dickie, 39´ Marcus Smith por Steward. ST: 11´ Guy Pepper por Curry y Bevan Rodd por Genge, 14´ Alex Coles por Itoje, 30´Sam Underhill por Curry, 32´Trevor Davison por Heyes.

Entrenador: Steve Borthwick.

Irlanda: Jamie Osborne; Robert Baloucoune, Garry Ringrose, Stuart McCloskey y James Lowe; Jack Crowley y Jamison Gibson-Park; Josh van der Flier, Caelan Doris (capitán) y Tadhg Beirne; James Ryan y Joe McCarthy; Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Jeremy Loughman.

Cambios: PT: 18´ Tommy O´Brien por Lowe. ST: Tom O´Toole por Loughman y Final Bealham por Furlong, 9´ Nick Timoney por van der Flier, 14´ Ciaran Frawley por Ringrose, 15´Ronan Kelleher por Sheehan, 22´ Cian Prendergast por McCarthy, 30´ Craig Casey por Gibson-Park.

Entrenador: Andy Farrell.

Primer tiempo: 8 minutos penal de Crowley (Irl), 19´ gol de Crowley por try de Gibson-Park (Irl), 27´ try de Baloucoune (Irl), 30´ gol de Crowley por try de O´Brien (Irl), 41´gol de Ford por try de Dinwall (Ing). Resultado parcial: Inglaterra 7-22 Irlanda.

Amarillas: 27´ Freddie Steward (Ing)

Segundo tiempo: 2 minutos gol de Crowley por try de Sheehan (Irl), 13´ gol de Ford por try de Lawrence (Ing), 19´penal de Crowley (Irl), 25´penal de Crowley (Ing), 30´gol de Crowley por try de Osborne (Irl), 35´ gol de Ford por try de Underhill (Ing)

Amarillas: 2´ Pollock (Ing), 13´ Osborne (Irl)

Árbitro: Andrea Piardi (Italia)

Estadio: Allianz Twickenham Stadium