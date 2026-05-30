Horario de las semifinales de los Pumas Seven en la etapa final de Valladolid del Circuito Mundial

Los Pumas 7s encaran la parte final de la temporada 2025-2026 del Circuito Mundial de Seven, de la mejor manera. En Valladolid, España, en el marco de la etapa del SVNS World Championship, concluyeron con puntaje perfecto e invictos la instancia inicial y luego pasaron los cuartos de final ante Francia, ni más ni menos. Este domingo jugarán por las semifinales y en caso de avanzar, lógicamente, harán lo propio por una nueva consagración en el plano internacional. A su vez, tienen chances de campeonar en la temporada.

La selección argentina conformó el Grupo B y enfrentó a Alemania, Uruguay y Nueva Zelanda. En el primer juego se impuso por 26-17; en el segundo por 40-14; y en el tercero le dio una “paliza” a los All Blacks por 24-0, en el que fue apenas el tercer partido de juego reducido en el que quedaron en 0 en el marcado.

Los Pumas 7s ya concretan un gran fin de semana en Valladolid

A continuación, en cuartos de final, llegó el gran golpe: 21-19 sobre el rival que más amargó a los Pumas 7s en los últimos años, Francia. De esta manera, el conjunto albiceleste, que este año afronta y consolida una renovación de plantel, disputará las semifinales este domingo, desde las 6.06 (horario argentino) ante Sudáfrica. Si gana, la final está programada para las 11.26. Si pierde, tendrá la posibilidad de jugar por el bronce a las 10.16.

El head coach Santiago Gómez Cora convocó para jugar en Valladolid y en la última etapa en Bordeaux a Santiago Álvarez, Martiniano Arrieta, Juan Patricio Batac, Lautaro Bazán Vélez, Pedro De Haro, Sebastián Dubuc, Mateo Fossati, Luciano González, Matteo Graziano, Marcos Moneta, Gregorio Pérez Pardo, Timoteo Silva, Santiago Vera Feld y Santino Zangara.

En el primer certamen del SVNS World Championship, el Seven de Hong Kong, los Pumas 7s se ubicaron segundos al caer en la definición ante Sudáfrica. Así, son escoltas de los africanos en la general con 18 puntos contra 20 que tienen los líderes. Tercera está España con 16 y cuarta, Nueva Zelanda con 14. Fiji tiene 12 tantos y Australia, 10.

Fixture, resultados de los Pumas 7s y tabla de posiciones del SVNS World Championship

Seven de Hong Kong - 2°

29 al 31 de mayo de 2026 - Seven de Valladolid (España).

5 al 7 de junio de 2026 - Seven de Bordeaux (Francia).

La tabla de posiciones de la etapa final del Circuito Mundial de Seven, con los Pumas en el segundo lugar

El formato del Circuito Mundial es distinto al de las últimas ediciones. Primero se disputaron seis etapas con ocho participantes, a diferencia de los 12 que hubo la temporada pasada, y fueron la Argentina, Australia, Fiji, Francia, Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Sudáfrica y España. Todos ellos se vieron las caras en Dubái (Emiratos Árabes Unidos), Ciudad del Cabo (Sudáfrica), Kallang (Singapur), Perth (Australia), Vancouver (Canadá) y Nueva York (Estados Unidos).

El SVNS World Championship tiene otras tres etapas, para las cuales se sumaron los cuatro mejores equipos del SVNS 2, la segunda división del Circuito Mundial, que fueron Uruguay, Alemania, Estados Unidos y Kenia. Primero se jugó en Hong Kong y el torneo seguirá en Valladolid (España) y en Bordeaux (Francia).

La clasificación se reinició en relación a cómo se ubicaron en la primera instancia y el campeón será el que más puntos sume al término de los tres torneos. Además, los últimos cuatro de la general descenderán a la segunda división.

Cómo ver online a los Pumas 7s

El partido entre argentinos y sudafricanos, que se disputa este domingo en Valladolid, España, como toda esta etapa, se puede ver en vivo por televisión a través de Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+. Por su parte, quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal deportiva directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa).

Fox Sports.

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