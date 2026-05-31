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Los Pumas 7s cayeron ante Sudáfrica, que volvió a ser superior y el sueño del título se desvanece
La derrota 19-7 en las semifinales del Seven de Valladolid aleja más a los sudafricanos en la cima del SVNS World Championship; a las 10.16 se medirán ante Fiji por la medalla de bronce
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El sueño de los Pumas 7s de conquistar el SVNS World Championship comenzó a desvanecerse con la derrota 19-7 ante Sudáfrica en la semifinal del Seven de Valladolid. Independientemente de cuál sea el resultado en la final ante Australia, los Blitzboks extenderán su ventaja en la cima de las posiciones, con una etapa por jugarse.
La selección argentina de juego reducido cerrará su participación en España, segundo de los tres certámenes que definen el campeón de la temporada, a las 10.16 ante Fiji, en busca de la medalla de bronce y de puntos que le permitan mantenerse cerca de los sudafricanos.
El partido significaba una revancha de lo que había ocurrido en la final del Seven de Hong Kong. Si bien los sudafricanos son los dominadores absolutos de la temporada con cuatro títulos consecutivos y cinco de los últimos seis, habían llegado a esta instancia de manera una tanto inconsistente, con una derrota a cuestas en la clasificación (ante Australia) y un pase a la final agónico (14-12 ante España). No obstante, en el duelo ante los argentinos volvieron a ratificar su supremacía con una actuación contundente.
Apoyados por una buena cantidad de público argentino en las tribunas del Estadio José Zorrilla, los jugadores argentinos nunca pudieron tomar el control del partido. Sudáfrica monopolizó la posesión y fue paciente para superar la tenaz defensa albiceleste, que sólo se quebró en el último cuarto del partido, cuando Sudáfrica marcó los dos tries que establecieron la diferencia.
El encuentro había iniciado con una conquista por lado tras las dos primeras posesiones. Pero tras el try de Santiago Vera Feld, que coronó una gran acción colectiva y puso a los argentinos arriba 7-5, Sudáfrica asumió el control total de las acciones, dominando el punto de contacto y atacando de manera directa pero paciente. Al final, tuvo su premio con la conquista de Richard Duarttee a 3 minutos del final luego de un line-out en mitad de cancha perdido por los argentinos. Sobre el final, Ryan Oosthuizen marcó la diferencia definitiva.
Fue la cuarta derrota consecutiva del equipo de Santiago Gómez Cora ante Sudáfrica en la temporada. La única victoria fue en el primer enfrentamiento, en la etapa de clasificación del Seven de Dubái.
Ahora los Pumas buscarán la medalla de Bronce ante Fiji para no perderle pisada a los sudafricanos, que quedarán por lo menos cuatro puntos arriba de los argentinos, mientras que Sudáfrica definirá el título ante Australia a las 11.26. La definición de la temporada ocurrirá el próximo fin de semana, en el Seven de Bordeaux.
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