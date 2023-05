Una pelota inteligente, la aventura tecnológica que promete mejorar el rugby: cuándo comenzará a utilizarse

escuchar

“¿Try or no try?”. La pregunta que tantas veces se le escucha formular al árbitro tendrá un nuevo destinatario. En determinadas circunstancias, ya no será el TMO (Television Match Official) quien responda tan decisiva interrogación sino una computadora. En tiempos donde la inteligencia artificial avanza a toda velocidad, World Rugby implementará una “pelota inteligente” en el próximo Mundial Juvenil, que permitirá determinar, por ejemplo, si cruzó la línea de try.

La ‘pelota inteligente’ consiste en una tecnología que rastrea en 3D y en tiempo real, con balizas ubicadas alrededor del campo, la posición exacta de la pelota hasta 20 veces por segundo, lo que permite proporcionar información inmediata sobre cada patada, pase y lanzamiento. El TMO (Television Match Officer) recibirá esta información al instante y tendrá la potestad de transmitirla al árbitro para resolver en segundos distintas situaciones del juego. Específicamente: si la pelota cruzó o no la línea de in-goal, si un pase fue hacia adelante, la posición exacta donde la pelota dejó el campo de juego para la ejecución del line-out, si el lanzamiento del line-out fue torcido o si la pelota hace contacto con algún jugador.

Esta tecnología ya existía de hecho y estaba siendo utilizada hace un tiempo, pero no para tomar decisiones arbitrales sino para recabar información, que es utilizada en las transmisiones televisivas. Por ejemplo, para medir la distancia que recorre la pelota luego de una patada o el tiempo que permanece suspendida en el aire.

Los jugadores esperan mientras el TMO analiza una acción de try; la pelota inteligente ayudaría a dilucidar situaciones controvertidas Julien Poupart - Sportsfile

La instrumentación ocurrirá durante el Mundial Juvenil, por disputarse del 24 de junio al 14 de julio en Sudáfrica, con la participación del seleccionado M20 de la Argentina, los Pumitas. El certamen será utilizado como banco de pruebas. No obstante, World Rugby anunció que difícilmente pueda llegar a utilizarse durante el Mundial de Francia, que comienza el 8 de septiembre, debido a “la naturaleza emergente de la tecnología y a la necesidad de realizar un análisis profundo de sus resultados antes de determinar los pasos a seguir”.

Al mismo tiempo, no obstante, advirtió que la utilización del ‘Bunker TMO’ estará a prueba por primera vez en un certamen internacional durante el Mundial Juvenil (ya se utiliza en el Super Rugby) y también es plausible de ser utilizado en los Test Matches de julio y agosto con la posibilidad de incorporarse al Mundial de Francia. El ‘Bunker TMO’ consiste en la posibilidad de que, ante una amonestación por falta grave, el TMO pueda elevarla a tarjeta roja luego de revisar la jugada en televisión en los 10 minutos en que el infractor permanece suspendido.

“Un rugby rápido hace un mejor rugby, y está bien que exploremos la tecnología que tiene el potencial de ayudar al flujo del juego, reduzca el tiempo de detención y acelere la toma de decisiones de los oficiales del partido”, declaró Phil Davies, Director de Rugby de World Rugby. “El referato en el rugby es quizás el trabajo de arbitraje más difícil del deporte. Hay múltiples decisiones que se toman, o dejan de tomar, en un momento dado y el avance de la transmisión y las redes sociales significa que tales decisiones se siguen analizando mucho después del evento. La evolución de la tecnología de la pelota inteligente abre la puerta para ayudar a los referís a tomar decisiones precisas más rápidamente, eliminando la subjetividad y reduciendo la posibilidad de error”.

La ‘pelota inteligente’ es una tecnología similar a la que se utiliza en el fútbol (en el Mundial de Qatar o en la Premier League) para determinar si la pelota cruzó la línea de meta. En el caso del rugby, fue desarrollada por la empresa Sportable en conjunto con Gilbert, la mayor proveedora de pelotas del mundo, y World Rugby.

En una era en la que el rugby se debate entre ser más dinámico para atraer nueva audiencias y otorgarle cada vez más atribuciones al TMO para resolver acciones de juego, especialmente las que conllevan riesgo para el bienestar de los jugadores, la tecnología de la ‘pelota inteligente’ aspira a reducir los tiempos de revisión y, al mismo tiempo, el margen de error del arbitraje.