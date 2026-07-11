Vencieron los europeos y los All Blacks tienen un nuevo tryman histórico en otra jornada del Nations Championship

El torneo que congrega a las mejores selecciones del mundo sigue su rumbo y entra en calor. Todavía es temprano para sacar cuentas y hacer especulaciones, pero se van perfilando los candidatos para pelear por el título de la primera edición del novedoso Nations Championship. Ganaron Francia, Irlanda, Inglaterra y Nueva Zelanda; Sudáfrica-Escocia (12:40) y Argentina-Gales (16:10) cerrarán la segunda fecha.

En una jornada sin sorpresas en los primeros cuatro encuentros, los All Blacks tienen un nuevo tryman histórico. Con su hat-trick ante Italia en el Hnry Stadium de Wellington, Will Jordan llegó a 50 conquistas y superó los 49 de Doug Howlett, un récord que mantuvo durante 19 años. El extraordinario wing/fullback lo logró en 56 partidos y con 28 años: todavía tiene un largo camino por recorrer en el rugby internacional.

Will Jordan becomes the all-time leading try scorer for the All Blacks with 50 tries in 56 Tests 🙌



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Howlett anotó 49 tries en 63 tests entre 2000 y 2007 y, aunque muchos se acercaron a esa cifra, ninguno había podido alcanzar el medio centenar. Joe Rokocoko se retiró con 46 tries (en 68 partidos) antes de emigrar a Francia, mientras que Julian Savea alcanzó la misma cifra (en 54 partidos) en una carrera internacional que terminó a los 27 años. Beauden Barrett acumula 45 en 144 tests y todavía está en carrera, aunque perdió la explosión de su juventud.

Will Jordan, excelso jugador en una era de los All Blacks en la que no abundan figuras rutilantes, debutó en el 2020, ante los Wallabies. Sus primeros tries los apoyó ese mismo año ante los Pumas y desde allí se convirtió en un definidor letal. Un back que combina explosividad, velocidad y elegancia para levantar la cabeza y detectar huecos en la defensa rival. Pieza importante en el Crusaders multicampeón, siempre se mantuvo como una fija de los All Blacks ya sea de wing o fullback. Fue el tryman de la última Copa del Mundo de Francia, con ocho conquistas. A los Pumas les anotó tres en la semifinal en el Stade de France.

En el primer encuentro de la fecha, Jordan marcó por triplicado en la lógica victoria 47-17 ante Italia. Si bien los conducidos por Gonzalo Quesada empezaron ganando con una apilada de Tommaso Menoncello, su gran figura, el local fue construyendo una victoria sin objeciones. La expulsión de Niccolo Cannone terminó de quebrar la resistencia de la Azzurra que tendrá a disposición a Domingo Miotti recién para los tests de noviembre. En Nueva Zelanda debutaron Josh Moorby, muy participativo tras ingresar como wing y Anton Segner, con una particularidad: se convirtió en el primer jugador nacido en Alemania en representar a los All Blacks.

Irlanda, con puntaje ideal

Irlanda se mantiene con puntaje ideal. No brilló, pero no pasó sobresaltos en el triunfo 36-20 ante Japón, que lo obligaron a mudar su localía a Australia, en Newcastle. El Trébol presentó varias caras nuevas, incluido Sean Jansen, neozelandés de origen y gran figura ante los Brave Blossoms. Irlanda tendrá su rival más desafiante el próximo sábado, en su visita a los All Blacks. Dos equipos que luchan por estar en la final en Twickenham.

Sean Jansen avanza entre la defensa de Japón; el neozelandés fue figura de Irlanda en el triunfo ante los asiáticos SAEED KHAN - AFP

Brillaron los franceses

Francia jugó un segundo tiempo brillante ante los Wallabies. Se fue al descanso 21-12 abajo, pero se terminó imponiendo 42-26 con muchos lapsos del burbujeante rugby champagne. Fabien Galthié sigue encontrando soluciones; ubicó juntos a Romain Ntamack y Matthieu Jalibert, sus dos mejores aperturas, y funcionaron a la perfección. Jalibert se paró como fullback, pero intercambiaron roles y manejaron los ataques de un equipo que se floreó en la segunda mitad en Brisbane. El gigante Emmanuel Meafou le marcó un try a su país natal, mientras que Aaron Grandidier-Nkanang, ex figura del seven, debutó con dos tries en una selección a la que le sobran opciones en casi todas sus líneas. El campeón del Seis Naciones es el candidato natural a ser el mejor de la Zona Norte. Australia, en cambio, no encuentra respuestas y perdió nueve de sus últimos diez partidos. Ante Italia será el último encuentro de su entrenador Joe Schmidt.

Golearon los ingleses

El que sí reaccionó fue Inglaterra con una aplastante goleada 73-8 ante Fiji, que sufrió la irresponsable expulsión de Simione Kuruvoli antes del entretiempo. La Rosa resolvió rápido un cotejo al que llegaba bajo presión, tras cinco derrotas consecutivas. Por cuestiones logísticas Fiji hace de local en terreno ajeno y en Liverpool tuvo unas de sus actuaciones más deslucidas de los últimos años: sin energía, plagado de errores de manejo e indisciplinado.

Los dirigidos por Steve Borthwick recuperaron la sonrisa en la previa a su viaje a Argentina en el que se enfrentarán a los Pumas el 18 de julio, en Santiago del Estero. Fin Smith se afianza como el 10 de la rosa, mientras que Benhard Janse van Rensburg y Noah Caluori debutaron con try. Dos amenazas en esta Inglaterra inconsistente. Caluori, de 19 años, es una atleta formidable con una capacidad de salto notable y pelea por un lugar en el equipo titular. La noticia negativa para la Rosa fue la nueva lesión de Alex Mitchell, su mejor medioscrum, que ingresó en el segundo tiempo y rápidamente dejó la cancha por un inconveniente físico en el pie.