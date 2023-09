escuchar

El partido entre los Pumas y Samoa, por la tercera fecha del grupo D del Mundial de Rugby Francia 2023, se disputa este viernes en el Stade Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne donde miles de argentinos alentarán al equipo desde las tribunas y varios más lo harán a distancia a través de la TV y plataformas digitales. La expectativa es alta porque la albiceleste no tiene margen de error: debe ganar para seguir con chances de clasificar a los cuartos de final.

El duelo, único en esta jornada de la Copa del Mundo, inicia a las 12.45 (hora argentina) y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Star+. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real a través de canchallena.com.

ESPN.

TV Pública.

Star+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Santiago Carreras será el 10 titular en los Pumas para el duelo ante Samoa por el grupo D Juan Gasparini / Gaspafotos - Prensa UAR / Andrés Velásquez Marín y Gaspafotos

La previa

Por la caída en el debut contra Inglaterra por 27-10 en Marsella, la selección argentina no tiene margen de error y debe ganar los tres partidos que le restan en la zona para meterse entre los ocho mejores. Samoa será el primer escollo y luego tendrá como rivales a Chile y Japón. Para el encuentro de este viernes el head coach, Michael Cheika, hizo tres modificaciones en la formación titular: incluyó al pilar cordobés Eduardo Bello, el segunda línea Guido Petti y el centro Matías Moroni por Francisco Gómez Kodela, Tomás Lavanini y el platense Lucio Cinti. En el caso de Gómez Kodela y Cinti ocuparán un lugar entre los suplentes junto a Tomás Cubelli y Nicolás Sánchez, dos referentes que no fueron tenidos en cuenta para el choque con los ingleses. Lavanini no fue convocado como así tampoco Juan Imhoff.

En Samoa, el entrenador Seilala Mapusua también realizó tres modificaciones en relación al equipo que derrotó en el debut a Chile por 43-10. Paul Alo-Emile ocupará el pilar izquierdo en lugar de Michael Alaalatoa mientras Brian Alainu’u’ese estará en la segunda línea, con lo que Theo McFarland se retrasará al puesto de ala, relegando al banco a Taleni Seu. Entre los backs, Ben Lam será el wing izquierdo enviando al otro costado a Nigel Ah Wong, por lo que Danny Toala será suplente. El ex All Black Lima Sopoaga se pierde el partido por lesión.

A priori, el oceánico no es un rival sencillo para la albiceleste porque cuenta con un plantel más sofisticado que otras ocasiones a raíz de un cambio reglamentario de la World Rugby que lo favoreció. La posibilidad de incorporar jugadores con tres años de residencia en el país y/o ascendencia directa de hasta dos generaciones le abrió el espectro a un combinado que sumó al ex campeón del mundo con los All Blacks en 2015 Charles Faumuina, a otros ex Hombres de Negro como el ala Steve Luatua y el apertura Lima Sopoaga; y al ex 10 de los Wallabies Christian Leali’ifano.

Samoa debutó con una victoria ante Chile y busca dar el golpe ante la Argentina, que está comprometida CHRISTOPHE ARCHAMBAULT - AFP

Formaciones

Argentina

Titulares: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Eduardo Bello, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía.

Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán), Eduardo Bello, Guido Petti, Matías Alemanno, Pablo Matera, Marcos Kremer, Juan Martín González, Gonzalo Bertranou, Santiago Carreras, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Matías Moroni, Emiliano Boffelli y Juan Cruz Mallía. Suplentes: Agustín Creevy, Mayco Vivas, Francisco Gómez Kodela, Pedro Rubiolo, Rodrigo Bruni, Tomas Cubelli, Nicolás Sánchez y Lucio Cinti.

Samoa

Titulares: Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchel; Tom Curry, Ben Earl, y Courtney Lawes (c); Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge.

Freddie Steward; Jonny May, Joe Marchant, Manu Tuilagi y Elliot Daly; George Ford y Alex Mitchel; Tom Curry, Ben Earl, y Courtney Lawes (c); Ollie Chessum y Maro Itoje; Dan Cole, Jamie George y Ellis Genge. Suplentes: Sama Malolo, Charlie Faumuina, Michael Alaalatoa, Taleni Junior Agaese Seu, Sa Jordan Taufua, Melani Matavao, Alai D’Angelo Leuila y Danny Toala.

El historial entre ambos países tiene cuatro antecedentes, con tres triunfos para los samoanos y solo uno para los Pumas. Tres de ellos fueron en citas ecuménicas con victorias en 1991 y 1995 de los oceánicos y en 1999 para los argentinos. El último duelo entre sí fue un amistoso en 2005 en el Buenos Aires Cricket & Rugby Club con victoria para el visitante por 28-12 frente a un combinado nacional conformado por jugadores del plano local.