Viral en redes: la jugada del rugby chileno que tuvo como protagonista a un jugador argentino

El rugby chileno está viviendo un momento de ensueño. La clasificación para el Mundial de Francia 2023 aumentó el interés por la disciplina y el desarrollo se propaga en todas las direcciones, más allá de la selección. Ese crecimiento sostenido ya se ganó su merecida repercusión en los medios. Y aunque esta vez fue apenas una jugada esporádica, que se viralizó y fue muy difundida en redes sociales, el alcance tiene también que ver con la mayor atención que se le pone al juego. Curiosamente, en medio de esa llamativa acción… había un argentino, Juan Harttig, protagonista en el final del match.

¿Qué fue lo que pasó? La acción ocurrió en el cierre del encuentro por la segunda división que disputaron Lagartos RC y Old Reds, el sábado último, en la comuna de Rengo (114 kilómetros al sur de Santiago), por la fecha final de la Primera A. Los locales se imponían ajustadamente por 15 a 13, pero tenían el partido prácticamente ganado, ya que la pelota estaba en manos de su apertura, Renato Cantillana. Con sólo despejarla fuera de la cancha, el partido se daba por concluido.

Juan Harttig, de Liceo Naval a Old Reds Instagram juan_harttig

Buscó el lado más corto de la cancha desde su posición debajo de la H, en el ingoal propio. Quiso salir por el fondo, pero con tanta mala suerte que el despeje impactó en el rostro de uno de sus compañeros. La pelota quedó “viva” en el ingoal, y el medio scrum de Old Reds, astuto, se lanzó sobre ella para marcar el try del triunfo.

Harttig, de 22 años y que estudia derecho en Santiago, fue autor de la inesperada conquista. Jugó en Liceo Naval hasta los 11 años y luego, por razones laborales de su familia (su papá es licenciado en sistemas), se trasladó a Colombia un año, y desde los 12 vive en Chile. Comenzó a estudiar en Redland y rápidamente se sumó al equipo de rugby de los exalumnos de la escuela.

El insólito final en un partido de rugby en Chile

El poder de difusión de las redes hizo que un jugador de 22 años del ascenso de Chile, pasara a tener una exposición inimaginable. “En el momento del despeje no sé bien qué pensaba. Fui a buscar la pelota y claro que lo festejé. No había manera de ganar el partido. Pero cuando vi lo que empezó a pasar en las redes me sentí mal por los chicos de Lagartos. Imagino que están pasándola mal y no es ese el espíritu del juego”, dice hasta con cierto tono de arrepentimiento Harttig, en charla con LA NACION.

Es que, lejos de significar un motivo de burla, la situación fue tomada con mucho respeto por el conjunto ganador. Daniel Astorga, uno de los managers de Old Reds, explicó: “¡Uy, me llamás por eso! No pensé que iba a tener tanto alcance. Me da mucha pena lo que ocurrió. Son muy buenos chicos (los jugadores de Lagartos) y que te pase algo así es muy injusto. Ellos merecían ganar el partido. Esa es la realidad. Juanito (Harttig) estaba allí atento y apoyó el try, pero yo ya me había dado vuelta, así que no lo vi. Estaba dispuesto a ir a saludar a los dirigentes de Lagartos para felicitarlos. Y eso mismo fue lo que le dijimos en el tercer tiempo. Nosotros ascendimos al Top 10 y este partido no definía nada. En la primera rueda les ganamos bien y no nos anotaron puntos. Tal vez por eso nos relajamos esta vez. Ellos lo buscaron y lo merecieron más allá de ese accidente”.

Juan Harttig, de Old Reds, con la pelota Gentileza Juan Harttig

Lagartos es un equipo recién ascendido desde la tercera división. Un triunfo ante Old Reds hubiera sido el más importante de la historia del club .

Harttig todavía está un poco sorprendido por todo lo que ocurrió. Es normal: la mayoría de sus compañeros ya estaban camino al vestuario. Sólo él seguía atento a lo que pasaba: “Nunca en mi vida había visto una jugada así. Y mirá que juego y miro rugby desde los 4 años”. Es fanático del rugby argentino, por supuesto. Trata de estar informado de los resultados de Liceo Naval por redes sociales, pero no es tan fácil ver los partidos. En su cuenta de Twitter tiene una foto de los Jaguares. “En una gira que hicimos para jugar en La Plata con Old Reds, tuvimos la suerte de ir a un partido contra los Blues en la cancha de Vélez, en 2019. Ese era un gran equipo”, recuerda.

Desde la próxima temporada, Old Reds jugará en el Top 10, la máxima categoría en Chile Gentileza Juan Harttig

Y analiza el presente del rugby chileno. “En los últimos tres o cuatro años se ve que tienen un sistema mucho más profesional –asegura-. Todo mejoró con la llegada de Lemoine (N. de la R.: Pablo, el entrenador uruguayo que dirige a la selección). Tienen una mirada que va bastante más allá de lo que se venía haciendo. Tienen varios centros de alto rendimiento. Mi hermano (Manuel, de 21 años), hasta hace poco estuvo en un M20 que fue a jugar contra Canadá, pudo disfrutar de todas esas instalaciones. Están potenciando a los más chicos y es muy bueno”.

A partir de la próxima temporada, jugará en el Top 10, la principal competencia de Chile. Y buscará volver a trascender por su juego. Aunque, para muchos, siempre será el de la “avivada” en uno de los finales más insólitos que se recuerde de un partido de rugby.