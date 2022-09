Rafael Nadal dio más detalles sobre su admiración por Roger Federer

El tenis en general lloró por el retiro de Roger Federer, que el último viernes disputó su último partido después de una mágica carrera de 24 temporadas. Lo hizo en la Laver Cup (certamen de exhibición), haciendo pareja con Rafael Nadal, en la caída ante Jack Sock y Frances Tiafoe. Ese duelo marcó el último capítulo de la película. Las lágrimas de la leyenda suiza al final del match representaron el cierre de su increíble carrera a los 41 años y con una rodilla maltrecha, pero esa emoción también se vio reflejada en el rostro del español, uno de los grandes rivales del suizo durante su paso exitoso por el tenis. Nadal habló sobre ese llanto compungido y sobre lo que vivió en la intimidad. Además, sobre la relación que ha mantenido con él durante todos estos años: discusiones y también anécdotas.

Sentado en el banco junto a Federer a Rafael Nadal se lo vio llorando después de lo que fue el último partido del suizo. El español habló con el programa El Partidazo de COPE, y allí contó sobre lo que vivió íntimamente: “Soy una persona sensible; cuando ves despedirse a alguien a quien aprecias es difícil no emocionarse. Se me fue un poquito de las manos, y lo peor es que cuando me fui a la habitación yo solo me volví a emocionar. Era difícil que no ocurriera por todo lo que se vivió aquella noche”.

Federer y Nadal conmovidos por lo que significó el retiro del suizo

También hizo referencia a una imagen en la que se lo ve tomándolo de su mano: “No la he visto. No crecí con las redes sociales, las miro de vez en cuando. No vivo todo el día con las redes sociales”.

Sobre su relación con Roger Federer durante tantos años compartidos como rivales en su carrera, no se guardó nada: “Como todo, tiene sus etapas. Ha sido una relación que desde el principio fue buena y que con el paso de los años se ha fortalecido. Las personas de alguna manera normales aprecian al rival, siempre y cuando el rival sea buena gente. Con los años uno se da cuenta que en lo nuestro se ha vivido algo especial, así lo hemos vivido nosotros y también lo ha percibido así el mundo del tenis”, expresó en un primer momento.

Con tantos años como rivales, está claro que existía la posibilidad de que hubiera habido discusiones o peleas alguna vez. Nadal fue claro en su respuesta: “Nos entendemos bien, tenemos opiniones distintas en algunos casos como es lógico. Alguna vez hemos tenido puntos de vista distintos de lo que queremos en nuestro deporte y hemos discutido, pero siempre fuera de la cancha”, contó.

Al ser consultado sobre si su llanto tuvo que ver con su retiro del tenis, el manacorí lo negó rotundamente: “No, cero. Sé que ese momento llegará dentro de X o X y un poquito más. Con 36 años y medio sabemos que estamos en la recta final de mi carrera, pero no me lo planteo. Para nada mi emoción era por eso, era simplemente el momento y la persona que se retiraba y la admiración hacia Federer”.

Por último, se refirió a un momento específico de la carrera por el que atravesaron ambos como rivales. En el torneo de Hamburgo, en 2007, Roger Federer le rompió un récord de 81 victorias consecutivas en polvo de ladrillo a Nadal. Y sobre ese hito, Rafa contó una anécdota: “Terminó el partido, me ganó y cuando llegamos al vestuario me fui. Antes de ir a rueda de prensa, llegué un poco mas tarde, vi que se estaba duchando y le dije: ‘Me podrías dejar la camiseta con la que me has ganado’, y me la quedé de recuerdo”, contó.