Volvieron los Pumas a sus clubes: tries, debuts y un regreso importante pensando en noviembre

Se despidieron en Twickenham y cada uno tomó su rumbo. El sábado 4 de octubre, los Pumas culminaron su participación en el Rugby Championship y el lunes, la mayoría ya se entrenaba en sus equipos para la continuidad de la temporada europea, que empezó en septiembre y sigue su camino, con la atenta mirada de Felipe Contepomi de cara a los tests de noviembre frente a Gales, Escocia e Inglaterra.

El staff de los Pumas recibió una buena noticia sobre un jugador importante dentro de la estructura de la selección nacional. Después de más de dos meses fuera de las canchas por problemas en una de sus rodillas, Thomas Gallo retomó la actividad en Benetton. Si bien sufrió una tarjeta amarilla, su vuelta toma una gran relevancia pensando el escaso recambio en el puesto de pilar izquierdo; Mayco Vivas fue titular en todos los encuentros del torneo del hemisferio sur, mientras que Gallo no pudo sumar minutos por un problema crónico. Benetton superó a Lions por 41-15 con una actuación ofensiva sobresaliente de Ignacio Mendy, muy participativo en ataque y con dos asistencias de try. También ingresó Bautista Bernasconi, mientras Tomás Albornoz aún aguarda el alta médica de la lesión muscular que lo marginó del último choque ante los Springboks.

Corrida y asistencia de Mendy para Benetton

Tras un mercado de pases movido, varios jugadores hicieron su estreno en sus nuevos equipos. Santiago Carreras fue una de las incorporaciones rutilantes en la liga inglesa. El cordobés pasó de Gloucester a su vecino Bath y el sábado debutó precisamente ante su ex equipo con triunfo por 38-17 en Recreation Ground. Desde el banco ingresó 21 minutos en el último campeón de la Premiership frente al conjunto que contó con Matías Alemanno. El clásico de Londres se pintó de celeste y blanco; Guido Petti, Pedro Delgado y Boris Wenger se pusieron por primera vez la camiseta de Harlequins, que además contó con Rodrigo Isgró y venció por 20-14 al Saracens de Lucio Cinti (se paró como wing) y Juan Martín González. Simón Benítez Cruz también jugó por primera vez en la liga inglesa, en la caída de Newcastle Red Bulls ante Sale Sharks.

En Francia, Gerónimo Priscciantelli tuvo una gran producción en la victoria de Racing 92 sobre Montpellier por 32-25. Luego de lucir la 10 de los Pumas en Twickenham, el jugador de 26 debutó en Racing 92, como fullback. Con ataques desde el fondo de la cancha y como segundo lanzador, cumplió una buena tarea para el conjunto de París, que busca volver a pelear en los primeros planos. Además, terminó asumiendo las patadas a los palos y acertó sus dos intentos.

Otro que debutó en el Top 14 fue Gael Galván, de las figuras de los Pumitas en el 2025, con actualidad en La Rochelle. La tarde del pilar en el Stade Jean Bouin fue una pesadilla: sufrió cuatro penales en el scrum y el entrenador, Ronan O´Gará, lo reemplazó a los 17 minutos. Tuvo que volver a ingresar un puñado de minutos porque su compañero, Aleksandre Kuntelia, recibió una tarjeta amarilla, pero no fue una tarde agradable para el primera línea de 20 años, que es uno de los grandes proyectos del rugby argentino. Es joven y necesita esos golpes para madurar y crecer como pilar.

Los tries de los integrantes de los Pumas llegaron por el lado de los forwards. Joaquín Oviedo marcó uno en la derrota de Perpignan ante Lyon, mientras que Efraín Elías hizo lo propio en la goleada de Toulouse sobre Bordeaux Begles. Ambos definiendo en el canal externo, como si fueran backs. Por su parte, Facundo Isa, apuntalado por el maul, sumó uno más a su cuenta en Pau, que derrotó a Bayonne por 47-25. Segundo Tuculet facturó en la caída de Montauban que no levanta cabeza, perdió ante Castres por 32-28 y aún no conoce la victoria en el Top 14.

El try de Efraín Elías

🔴⚫ Efraín Elías acompañó la jugada hasta el final para apoyar el cuarto try de Toulouse ante Bordeaux.



➕ Mirá el mejor rugby en Disney+ Plan Premium#DisneyPlus pic.twitter.com/WbstTtYqpr — ScrumRugby (@ScrumESPN) October 12, 2025

Marcos Kremer sigue en modo máquina de tacklear. Después de un Rugby Championship individual brillante, el tercera línea fue el líder defensivo de Clermont (14 tackles), que superó a Toulon 27-10. Bautista Delguy también fue titular, aunque no desequilibró y salió reemplazado a los dos minutos del segundo tiempo.