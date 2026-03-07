Vuelven los Pumas 7s: con otro plantel, buscarán el pentacampeonato en Canadá

Del calor de los últimos días de febrero en Buenos Aires al intenso frío en una ciudad que, no obstante, les trae calidez a los Pumas 7s. En Vancouver se consagraron campeones de las últimas cuatro ediciones y este sábado, a partir de las 15.57, ante Australia, arrancará una nueva edición del torneo en una temporada desafiante, en la que aún no lograron ensamblar a los jugadores nuevos para volver a ser protagonistas. Transmite Disney+.

El 17 de abril de 2022 quedará marcado a fuego en la historia de los Pumas 7s; el día que rompieron una sequía de 13 años sin títulos en el circuito y fue el puntapié de una etapa de dominio a nivel mundial, con nueve títulos que lo subsiguieron en las posteriores tres temporadas. Hoy la realidad dista de aquellos recientes años dorados y todavía se están recomponiendo al abrupto recambio del inicio de temporada, con seis jugadores habituales en las listas que se bajaron del sistema.

Santiago Álvarez Fourcade, que volverá a ser el capitán ante la ausencia de Santiago Mare

“Estamos tratando de sentirnos cómodos acá y deseando que llegue el fin de semana. Vancouver ha sido un buen lugar para nosotros. Ganamos algunos campeonatos acá, pero somos un equipo nuevo y estamos buscando mejorar día a día”, destacó Santiago Álvarez Fourcade, que volverá a ser el capitán ante la ausencia de Santiago Mare por una lesión en el pie. El bahiense se perdió aquella primera coronación en el 2022 y sólo hay dos que podrían consagrarse pentacampeones en Canadá: Marcos Moneta y Luciano González Rizzoni, las dos grandes figuras que conserva el plantel. “Estuve en los cuatro torneos, ahí ganamos nuestra primera medalla de oro después de mucho tiempo. Es muy importante para nosotros, es como nuestra casa”, valoró González Rizzoni.

“Es un lugar que nos sienta bien y está bastante cerca. A mí me gusta el frío, estoy cansado del calor y tiene ese toque especial de que fue el primer título para todos nosotros. También hay muchos argentinos que se acercan y nos tienen mucho cariño y aprecio”, añadió el back de 28 años, elegido mejor jugador del mundo en el 2025, que mencionó la visita a los cafés de especialidades como uno de los planes preferidos en Vancouver. “Siempre salimos a las tardes a disfrutar eso, nos une más en la semana”.

Los Pumas 7s hacen los últimos ajustes: el Rayo Moneta, decisivo en los grandes momentos del equipo

Los Pumas 7s serán protagonistas del partido inaugural y debutarán a las 15.57 ante Australia, otro de los equipos que navega en la irregularidad y en esta ocasión sufrirá el factor jetlag. Mismo caso que Fiji, el líder del ranking, rival al que enfrentarán a las 20.07. A las 23.34 cerrarán la fase de grupos ante Francia, una selección que tendrá los importantes regresos de Paulin Riva y Antoine Zeghdar. El torneo se desarrollará en el BC Place Stadium, un estadio multiuso, techado, que no suele tener una gran afluencia de público para el seven: la selección masculina de Canadá se encuentra en el SVNS 2 y buscará el ascenso para la próxima temporada, mientras que la femenina sí compite en la elite.

Santiago Álvarez Fourcade, experiencia de los triunfos y búsqueda de una readaptación

Las ausencias por lesión de Santiago Mare y Joaquín Pellandini, dos piezas fundamentales en la conducción, vuelven a trastocar los planes de Santiago Gómez Cora, que aún no logra encontrar los jugadores que se adapten a ese funcionamiento. En ese sentido, el regreso de Lautaro Bazán Vélez es una noticia auspiciosa por lo que puede aportar en términos de experiencia. El cordobés regresó a la disciplina en la serie final de Los Ángeles en el 2025, padeció inconvenientes físicos en la espalda en esta temporada y, tras una operación, estará disponible para rotar en el puesto de medioscrum, que tuvo la grata aparición de Pedro De Haro, el mejor de los nuevos que se incorporaron en esta temporada. Sebastián Dubuc quedó afuera del plantel de 13.

Los Pumas 7s en 2024, campeones del torneo de Vancouver por cuarto año consecutivo; Santiago Mare levanta el trofeo Prensa UAR

Santiago Gómez Cora es más cauto al referirse a la mística del lugar. “Vancouver es lindo por todo lo que nos dio. Pero en Perth también nos había ido bien y ahora no... Esto es trabajo, no es que en tal lugar nos iluminamos y vamos a jugar de verdad. Es un equipo en formación, lo sabíamos de antemano para llegar de la mejor manera a las últimas etapas del año y mantener la categoría para construir de cara al 2028”, puntualizó el entrenador.

Argentina acumula 23 triunfos consecutivos en Canadá. Una cifra inédita que corresponde a una etapa dorada en un sitio que supieron convertirlo en un verdadero fortín. Si consiguen culminar nuevamente en el primer lugar, igualarán un récord que ostenta Fiji, con cinco títulos consecutivos en una misma etapa del circuito mundial, registro que los isleños consiguieron en Hong Kong, entre 2015 y 2019. Este equipo en reconstrucción intentará dar un paso al frente y, porque no, ilusionarse con volver a repetir.