Salió a la luz el mensaje que había grabado Fernando Gago para disputar el Mundial de Clubes: “Va a ser épico”

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca en la mañana de este martes. La decisión, tomada por el Consejo de Fútbol, dejó al club de La Ribera sin su DT a pocas semanas de lo que será su participación en el Mundial de Clubes que se celebrará en los Estados Unidos.

La derrota contra River trajo una brutal consecuencia en el Mundo Boca: Fernando Gago dejó de ser el DT Marcelo Endelli - Getty Images South America

Del 13 de junio al 14 de julio, Boca Juniors participará de esta competencia donde se medirá contra los clubes más poderosos del plano internacional: su grupo está conformado por Bayern Munich, Benfica y Auckland City.

A raíz de la trascendencia de este evento deportivo, los jugadores del club y hasta el propio Gago grabaron unas palabras para motivar a los hinchas.

Sin embargo, la salida del DT cambió completamente el panorama, al punto tal de que sus declaraciones en el video quedaron como un foco de burla de otros hinchas. “Esto va a ser muy épico. Nos vemos en los Estados Unidos”, había declarado Pintita en su momento, sin saber que, meses después, iba a ser despedido de su cargo. El video en cuestión, subido a las cuentas oficiales del Mundial de Clubes, ahora tomó otro color.

Los jugadores de Boca armaron un clip por el Mundial de Clubes

La derrota en el Superclásico contra River y la anterior eliminación de la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima de Perú erosionaron completamente la imagen del exjugador de la selección argentina, a punto tal que el presidente Juan Román Riquelme y otros dirigentes se pusieron de acuerdo para culminar rápidamente el ciclo de Gago.

Además del entrenador, los jugadores Edinson Cavani, Ander Herrera, Agustín Marchesín y Marcos Rojo también grabaron unas palabras ante las cámaras para presentar a Boca en la competición.

Por lo pronto, el presente de Boca marca que no tiene entrenador y deberá disputar el siguiente encuentro de la Copa de la Liga Profesional ante Tigre con Mariano Herron como DT interino.

Una gloria de Boca apuntó contra Riquelme por echar a Fernando Gago

Juan Simón, histórico jugador de Boca Juniors, dialogó con Sportscenter (ESPN) tras la decisión que tomó la dirigencia xeneize de despedir a Fernando Gago como entrenador del primer equipo.

Según la gloria xeneize, la decisión de Riquelme no fue acertada y no dudó en cargar contra él: “Me parece que no era el momento indicado. Los libros de fútbol indican que al técnico no lo podés echar después de un clásico porque eso te marca. Para mi, no era el momento“.

Juan Simón apuntó contra Riquelme tras despedir a Gago de Boca

En contacto con la periodista Luciana Rubinska, el exjugador criticó el timming de la decisión que se dio tras una dura derrota en el Superclásico ante River. "La decisión en sí la cuestiono porque me sorprende de personas que conocen el pensamiento del hincha. Al técnico no lo podés echar nunca después de perder un clásico”, manifestó Simón.

“(Fernando) Gago mete mano en un sistema que le venía funcionando. Es más, dijimos en un momento que venía poniendo un equipo ‘lógico’ que lo mantuvo hasta este domingo. Es verdad que le faltaron jugadores claves como (Edinson) Cavani y Milton (Giménez), pero pienso que podría haber mantenido el sistema. Otra vez volvió a renegar con lo que le había permitido mantenerse en el club“, cerró Simón, quien, a lo largo de su trayecto en Boca, logró cinco títulos.