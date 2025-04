Una gloria de Boca apuntó contra Riquelme por echar a Fernando Gago: “No era el momento”

Fernando Gago dejó de ser el entrenador de Boca Juniors. La decisión, tomada por el Consejo de Fútbol, trajo una gran repercusión en el seno íntimo del club donde exjugadores y glorias xeneizes expresaron su opinión.

Uno de ellos fue Juan Simón, quien ganó cinco títulos con la camiseta de Boca entre 1988 y 1994 y no dudó en apuntar contra Juan Román Riquelme, presidente de la institución, quien tomó la decisión de echar a Gago.

Juan Simón apuntó contra Riquelme tras despedir a Gago de Boca

Juan Simón, sin filtro con Riquelme: “No era el momento”

“Me parece que no era el momento indicado. Los libros de fútbol indican que al técnico no lo podés echar después de un clásico porque eso te marca. Para mó, no era el momento”, comenzó, tajante, Simón, en diálogo con Sportscenter (ESPN).

En contacto con la conductora Luciana Rubinska, el histórico jugador de Boca expresó que el ciclo de Gago era la “crónica de una muerte anunciada” y argumentó: “La eliminación con Alianza Lima condicionó todo su ciclo en Boca. Tarde o temprano iba a pasar, pero no imaginé que iba a ser después del partido con River”.

Tras una derrota por 2-1 en el estadio Monumental, Boca quedó anímicamente golpeado por esta caída ante el clásico rival y eso trajo un coletazo inmediato: la salida de su entrenador, quien asumió a principios de año.

Juan Simón, gloria de Boca, apuntó contra Riquelme por su decisión de echar a Gago

“La decisión en sí la cuestiono porque me sorprende de personas que conocen el pensamiento del hincha. Al técnico no lo podés echar nunca después de perder un clásico”, remarcó Simón, convencido de su sentir y avalado por su experiencia en el Mundo Boca.

Aquella derrota, por penales, en la serie ante Alianza Lima, dejó a Boca sin la posibilidad de competir en la actual edición de la Copa Libertadores. Otra caída más, en el plano local, ante River, fue el detonante para que el Consejo de Fútbol determine el fin del ciclo de Pintita.

Con el foco puesto en el breve ciclo del entrenador, Simón puntualizó por los constantes cambios de esquema y nombres que, según él, atentaron contra su continuidad del DT al mando del primer equipo.

Fernando Gago dirigió su último partido de Boca con una derrota en el Monumental Manu Cortina

“(Fernando) Gago mete mano en un sistema que le venía funcionando. Es más, dijimos en un momento que venía poniendo un equipo ‘lógico’ que lo mantuvo hasta este domingo. Es verdad que le faltaron jugadores claves como (Edinson) Cavani y Milton (Giménez), pero pienso que podRía haber mantenido el sistema. Otra vez volvió a renegar con lo que le había permitido mantenerse en el club”, remarcó Juan Simón, quien no ocultó su enojo por los manejos de la dirigencia y del entrenador.

¿Quién dirigirá a Boca?

Con Mariano Herrón como entrenador interino -se hará cargo del equipo en el encuentro ante Tigre-, la dirigencia de Boca busca, de manera urgente, un reemplazante de Gago.

Los nombres son muchos y variados. Desde la posible vuelta de Rodolfo Arraubarrena, una posible apuesta de Cristian “Kily” González -de paso reciente por Unión de Santa Fe-, pasando por la experiencia de Gerardo “Tata” Martino y un nombre que gusta mucho por Brandsen 805: Gustavo Quinteros, el entrenador que sacó campeón a Vélez Sarsfield y hoy se encuentra sin trabajo tras ser despedido del Gremio de Brasil.