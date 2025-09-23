Salud de Miguel Ángel Russo: qué se sabe hoy tras su última internación
El director técnico de Boca Juniors fue hospitalizado luego de presentar un cuadro de deshidratación
Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente el lunes en la clínica Fleni tras presentar un cuadro de deshidratación donde le practicaron diversos estudios para evaluar su estado general. El hecho genera preocupación en el mundo del fútbol debido a sus antecedentes de salud y su reciente internación por una infección urinaria.
Estado de salud de Miguel Ángel Russo hoy
Según información a la que accedió LA NACION, los estudios de rutina arrojaron valores generales positivos, aunque se detectaron niveles altos de bilirrubina. La deshidratación fue el principal motivo de preocupación para los especialistas. Tras ser estabilizado, se resolvió que el DT regresara a su hogar a pasar la noche y se prevé que regrese a la clínica el martes para someterse a nuevos exámenes.
Antecedentes de salud de Miguel Ángel Russo
A principios de este mes, Russo permaneció seis días internado en la misma clínica debido a una infección urinaria derivada de una baja en sus defensas. Esta situación surgió en el marco de análisis de rutina a los que se somete por su condición de paciente oncológico. La infección requirió medicación endovenosa y un estricto seguimiento médico. Durante ese período que los médicos optaron por mantenerlo bajo observación constante para asegurar un seguimiento exhaustivo de su recuperación.
Previo a la internación, allegados al entrenador comentaron que el DT del Xeneize mostraba debilidad, fragilidad y cierta desorientación. Durante el partido contra Aldosivi en Mar del Plata, se lo vio incluso semidormido, lo que generó alarma entre sus colaboradores y allegados.
En 2017, a Russo se le diagnosticó cáncer de vejiga y, durante la cirugía, se le detectó un pequeño tumor en la próstata. Además, durante su internación, contrajo una bacteria resistente a muchos antibióticos, lo que complicó su situación. Estos antecedentes médicos suman preocupación a su actual estado de salud.
Hugo Gottardi, excompañero de Russo, manifestó su preocupación: “Lo veo demacrado. Se lo nota cansado. Él viene de una enfermedad, está bien”. Gottardi, a pesar de estar distanciado de Russo, destacó el afecto que siente por él: “Pasamos un millón de cosas juntos, nos separamos y hay que seguir para adelante, cada uno va por su lado”. Además, aseguró: “Miguel ama a Boca, ama el mundo Boca, va a seguir siempre en Boca a pesar de todo”.
Miguel Ángel Russo sobre su salud
Luego del partido contra Central, el director técnico expresó su molestia ante las preguntas sobre su salud: “Hay que mantenerse en frío, que es lo más difícil, pero estoy contento de estar en esta ciudad, en este club. Venir acá siempre es algo distinto. Hace dos meses que no venía, es mucho tiempo para mí. Me hace bien venir a Rosario. Siempre me encuentro con amigos y seres queridos”.
También añadió: “Yo estoy muy bien. Hubo muchos que dijeron muchas tonterías. Me entran por un oído y me salen por el otro. El que sabe de su salud es uno mismo. Yo, si estoy trabajando es porque me siento bien. Lo primero es la familia”. Sus palabras intentaron transmitir tranquilidad, aunque su estado físico ya generaba mucha preocupación.
