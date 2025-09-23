Luego del enojo de Julián Álvarez tras ser reemplazado, el Cholo Simeone volvió a elogiarlo: “Es el mejor jugador que tenemos”

Este martes, previo al encuentro que tendrá Atlético de Madrid con Rayo Vallecano, el entrenador Diego “Cholo” Simeone volvió a referirse al argentino Julián Álvarez que este domingo se mostró visiblemente fastidiado cuando fue reemplazado durante el partido ante Mallorca. “Es el mejor jugador que tenemos y lo necesitamos. Y no hay más. Esperamos que pueda encontrarse con lo más importante que tiene un delantero, que es el gol”, destacó en conferencia de prensa.

Simeone habló sobre la importancia de que el equipo ayude al campeón del mundo y que si eso sucede “obviamente va a tener situaciones para que concrete porque vive de eso [del gol], porque vino para eso y porque necesitamos su mejor versión”, afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa previa al duelo de este miércoles. El mismo domingo, tras finalizado el encuentro con Mallorca en un empate en 1, el Cholo ya había destacado la importancia de Álvarez.

Ese día, las cámaras se quedaron con una imagen particular cuando detectaron, ya en el banco de suplentes, el enojo del delantero argentino al ser reemplazado. “Siempre a mí”, se pudo apreciar que decía con sus labios al considerarse el señalado para ser sustituido. No existen antecedentes donde “la araña” se haya quejado de una manera similar ante una decisión de algún cuerpo técnico.

El enojo de Julián Álvarez tras haber sido reemplazado

La estadística dice que Julián fue reemplazado en cuatro de los cinco partidos de la actual temporada de la Liga de España. Jugó 82 minutos en el 2-1 ante Espanyol, todo el partido en el empate 1-1 con Elche, 88 minutos en la igualdad 1-1 frente a Alavés, solo un tiempo en el 2-0 a Villarreal y estos 62 minutos frente a Mallorca. En suma, 367 minutos de los 450 posibles, el 81,5% del tiempo total en la Liga.

En la conferencia de prensa posterior a ese partido, Simeone había explicado el motivo del reemplazo del delantero argentino: “Estaba haciendo un muy buen partido, pero entendí que necesitábamos a [Alexander] Sorloth para provocar alguna situación más profunda dentro del área. Lo expulsaron en una jugada confusa. Nos quedamos con uno menos. Y con Julián, todos los jugadores se enojan cuando salen”.