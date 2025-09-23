Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura 2025, tras la fecha 9

Este lunes finalizó la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, el segundo certamen de la temporada en la Primera División del fútbol argentino. Unión de Santa Fe lidera el Grupo A con 16 puntos. En la zona B, en tanto, Deportivo Riestra ahora es el único líder. El detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

En la novena jornada del campeonato hubo siete victorias de equipos locales, cinco empates y tres triunfos de clubes visitantes. El Tatengue empató 2 a 2 con Independiente Rivadavia pero sigue en la cima de su zona gracias a que Barracas Central perdió 1 a 0 con Sarmiento. En la otra zona, el Millonario perdió el invicto y el liderazgo tras caer por 2 a 0 ante Atlético Tucumán; el Malevo le arrebató la cima y llegó a los 25 partidos sin perder como local al vencer a Gimnasia de La Plata por 1 a 0.

Del Torneo Clausura participan los mismos 30 clubes que en el Apertura. Los equipos se dividieron en dos zonas, al igual que el primer certamen, y se enfrentan todos contra todos a una rueda en cada una de ellas. Cada club disputa 16 encuentros porque, además de jugar contra los otros 14 equipos de su grupo, afronta un interzonal y un clásico. Concluida la primera etapa, los ocho mejores de cada zona avanzarán a octavos de final. Desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a único partido hasta dirimir el campeón en la final.

Los puntos que los equipos suman en el Clausura 2025 se cuentan en las tablas Anual y de promedios. A través de la primera se otorgarán cupos a las copas Libertadores y Sudamericana de 2026 y el último descenderá a la Primera Nacional junto al peor del escalafón que este año promedia las unidades conseguidas en los certámenes de 2023, 2024 y 2025.

En el último partido de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025, Belgrano goleó 3 a 0 a Newell's Prensa Belgrano

Resultados de la fecha 9 del Torneo Clausura 2025

Viernes 19 de septiembre

Deportivo Riestra 1-0 Gimnasia de La Plata.

Huracán 0-2 Racing.

San Martín de San Juan 1-2 Vélez.

Lanús 2-1 Platense.

Sábado 20 de septiembre

Barracas Central 0-1 Sarmiento.

Unión de Santa Fe 2-2 Independiente Rivadavia.

Tigre 2-0 Aldosivi.

Atlético Tucumán 2-0 River.

Domingo 21 de septiembre

Independiente 1-1 San Lorenzo.

Godoy Cruz 1-1 Instituto.

Argentinos Juniors 3-0 Banfield.

Rosario Central 1-1 Talleres.

Boca 2-2 Central Córdoba.

Lunes 22 de septiembre

Estudiantes de La Plata 1-0 Defensa y Justicia.

Belgrano 3-0 Newell’s.



