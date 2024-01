escuchar

El primer partido de River Plate y Argentinos Juniors en la Copa de la Liga Profesional terminó en tablas: 1-1. El tanto del local, que estrenó la capacidad máxima del Monumental, lo hizo Miguel Borja en los últimos minutos del primer tiempo, mientras que Santiago Montiel, formado en el club millonario y primo de Gonzalo, igualó el encuentro en la segunda parte.

Sin embargo, pese a que se trató de un partido parejo sin muchas intervenciones de los arqueros, no faltaron las altas revoluciones, como suele ocurrir en los encuentros entre ambos equipos, y se vivió un álgido momento tras el empate del “Bicho” en el vistoso gol de Montiel.

El ex-River se sacó de encima a un par de defensores y latigó de zurda para vencer a Franco Armani en el arco. No obstante, en la celebración tuvo un gesto polémico con la hinchada de River que despertó la furia de Borja y otros jugadores del club de Núñez: les mostró la camiseta a los hinchas.

¿PARA TANTO? Miguel Borja se enojó con Montiel tras el festejo del pibe de cara a la gente de River. pic.twitter.com/tqlcG4tVNo — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) January 29, 2024

En ese momento, Borja se acercó para increparlo y le dijo que respetara a la hinchada del club. Lo movió con el hombro y enseguida los compañeros de Montiel intervinieron para que el joven de 18 años no reaccionara, ya que en el pasado se ha ganado diferentes expulsiones por sus reacciones.

El árbitro intervino y amonestó a Montiel con una tarjeta amarilla. Lo mismo hizo con el defensor de River Paulo Díaz quien siguió discutiendo y pidiendo la expulsión para su excompañero.

Luego del partido ambos comentaron lo ocurrido y coincidieron en que todo queda dentro de la cancha. Borja explicó su reacción: “A uno no le gusta eso, que le celebren el gol a nuestra hinchada porque a las hinchadas hay que respetarlas, lo hemos hecho nosotros también, pero bueno queda en la cancha. Hay que ir aprendiendo de todo eso y respetar a la hinchada rival también”.

"A UNO NO LE GUSTA ESO, QUE LE CELEBREN EL GOL A NUESTRA HINCHADA... HAY QUE RESPETARLA". El Colibrí Borja y su encontronazo con Santi Montiel... ¿Qué te parece?



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/vjp3C66h4l — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2024

En la misma línea se expresó el defensor de Argentinos consultado sobre si en el futuro tendría la ilusión de regresar al equipo de la banda: “ Mi festejo no fue para provocar, pido disculpas. Hoy estoy muy cómodo en argentinos. River tiene jugadores muy buenos, y eso sería pensar en otra cosa. Quiero ganarme el puesto en el equipo y lo que llegue en el futuro llegará solo”.

Asimismo, se le preguntó sobre sus actitudes reaccionarias en anteriores partidos y explicó que “eso ya pasó. Ya quedó en el pasado, ya lo aprendí. Si Borja no me venía a decir nada, el árbitro no me amonestaba. Me preguntó por que provocaba a la gente, pero nunca fue para provocar a nadie, las revoluciones del partido estaban un poco altas”.

"LO QUE LLEVE EL FUTURO SE DECIDIRÁ SOLO". Santi Montiel fue consultado sobre una posible vuelta a River en algún momento de su carrera y aclaró el disturbio del final con Borja.



📺 #ESPNenStarPlus pic.twitter.com/SV8iHyfhGY — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2024

Montiel se formó en River desde los 15 años y en 2021 pasó al club del barrio de Paternal con la intención de debutar en primera. Así, el futbolista de 18 años llegó a jugar 46 partidos en 2023 con el equipo dirigido por Gabriel Milito.

LA NACION