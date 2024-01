escuchar

River no tuvo un gran debut en la Copa de Liga e igualó 1 a 1 ante Argentinos Juniors, en un estadio Monumental colmado, pero del que su público se retiró algo disconforme. Sobre lo que fue la presentación, habló Martín Demichelis, que remarcó que se hizo difícil el desarrolló por la gran cantidad de bajas que sufre el plantel. Además, se refirió de la salida de Enzo Pérez y fue defendió la posición del club en el mercado de pases.

El DT Millonario habló en conferencia de prensa tras el partido y dejó su balance de lo que fue el choque ante el Bicho, dejando en claro la dificultad que tiene el primer partido luego de la pretemporada: “Fue un tiempo para cada uno, en el primero nosotros estuvimos algo mejor, en el segundo nos costó más y se vio mucho, lo que es normal, el post pretemporada con ese cansancio. Lamentablemente no pudimos cerrar el partido en cero. En líneas generales entraremos en lo fino puertas adentro, hoy jugamos ante un rival que lo hace bien”, expresó en primer lugar.

"CREO QUE SE VIO MUCHO DE LO QUE ES NORMAL POST PRETEMPORADA". Demichelis analizó el empate ante Argentinos y resaltó como ATÍPICA la cantidad de lesionados en River.



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/Aqxy2IGGmT — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2024

Para el partido de este domingo, el entrenador debió parar un equipo con muchas ausencias y además, con tan sólo seis futbolistas en el banco, debido a los cinco jugadores lesionados que tiene el plantel actualmente (Simón, Lanzini, Pity Martínez, Kranevitter y Palavecino) y los tres jugadores que están disputando el preolímpico sub 23, en Venezuela (Pablo Solari, Claudio Echeverri y Sebastián Boselli). Sobre esto, dijo: “Estamos pasando por una situación atípica, el año pasado sólo tuvimos tres desgarros y ahora cinco lesionados, pero tenemos que afrontarlas, tenemos un gran grupo de trabajo para afrontarlo lo más rápido posible”. “Estoy orgulloso de los chicos que jugaron hoy. En poco tiempo estaremos todos juntos”, apuntó.

La falta de futbolistas directamente se relaciona con los refuerzos. Y dejó en claro que la llegada de nuevos futbolistas continúa en pie: “Empezamos el año con 24 jugadores, después de la primera semana se nos fueron los chicos al Preolímpico. Con la lesión del Pity tuvimos que ponernos fuertes en el mercado. River está trabajando, está activo. Confiamos poder recuperar a los lesionados y que va a llegar algún jugador. Hay que estar tranquilos en estos momentos. En algunas semanas vamos a ser un gran plantel”. Vale destacar que para los próximos días se esperan la llegadas de Rodrigo Villagra, de Talleres, y de Agustín Sant’Anna, de Defensa y Justicia. A pesar de conocerse esos nombres, el propio entrenador no quiso dar precisiones: “No me gusta jugar con la sensibilidad de los nombres y las personas, ojalá podamos sumar refuerzos en estos días”.

Los futbolistas que debutaron en River este domingo fueron tres y Demichelis habló de cada uno de ellos. Nicolás Fonseca debió estar como titular debido a las grandes ausencias: “Nico hizo un buen partido, no es fácil debutar con esta camiseta, se lesionó Kraneviter y tuvo la responsabilidad de debutar hoy. Es un chico acorde a la institución, tiene que acostumbrarse, viene de un campeonato poco competitivo, pero los uruguayos de adaptan rápido al campeonato y al club”.

Además, Franco Mastantuono, de 16 años, fue otra de las presentaciones. “Franco nos deslumbró durante la pretemporada, fue merecido que ingrese, es un chico con una gran proyección y futuro, muy hincha, con un ADN dentro de su corazón y a pesar de su edad está preparado, lamentablemente jugamos mal y lo encontramos poco”. Por su parte, el delantero Agustín Ruberto (18) jugó pocos minutos.

Franco Masantuono, de 16 años, debutó en la primera de River Gonzalo Colini - LA NACIÓN

Además, se refirió a la salida de Enzo Pérez de River: “Tenía la chance de renovar, pero se fue a lo grande: en el campo y con una copa. Si hubiese tenido problema de que no me salude, no lo hubiese sacado en el partido con Central. No voy a la casa de los jugadores y ellos no vienen a la mía. Tengo una relación de respeto. Después mi deber como entrenador es analizar las prestaciones en los entrenamientos y partidos, me dedico exclusivamente a ellos, tengo respeto mutuo con los jugadores y es recíproco con todos”, cerró.

"TENÍA LA POSIBILIDAD DE RENOVAR, DE DECIDIR ÉL SI SEGUÍA O NO". Demichelis fue consultado sobre la salida de Enzo Pérez de River y sobre su relación con el ex-Capitán.



📺 #ESPNenStarPlus / #SportsCenter pic.twitter.com/WCzvdtdv3x — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2024

River deberá visitar a Barracas Central el próximo miércoles desde las 21.30 en la cancha de Lanús, en el duelo correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa de la Liga Profesional. Para ese partido todavía no contará con los futbolistas lesionados y que están afectados al Preolímpico.

LA NACION