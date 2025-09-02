Maxi Salas y su sueño de jugar en River, el clásico con Racing y un eventual cruce con Rojo: “Se dice mucho que va a lastimar”

Maximiliano Salas se ganó al hincha de River en menos de 90 minutos tras su llegada como figura del Racing de Gustavo Costas. A base de actitud, intensidad y algunos goles, el nacido en Curuzú Cuatiá, Corrientes, se convirtió en un imprescindible en el 11 titular de Marcelo Gallardo y ahora busca responder con un buen nivel luego de cumplir su sueño de jugar con el Millonario.

Durante una entrevista con ESPN desde la gala de la Fundación River Plate, el delantero de 27 años reconoció que siente una “alegría inmensa” de haber podido llegar al club de Núñez. "Mi sueño era jugar en River, lo cumplí y ahora hay que sostenerlo. Hay que seguir aprendiendo".

“Estoy contento. Es un club grande, todo organizado, todo muy lindo. Hay que estar a la altura”, enfatizó y siguió: “Es una alegría inmensa estar en River. Trato de hacer lo mejor siempre, en cada partido y entrenamiento. Todo se da a partir del esfuerzo y el sacrificio”.

El futbolista, que convirtió 2 goles en 5 partidos con la institución porteña, enumeró cuáles son las cualidades que le aporta al equipo. "Mi fuerte es la entrega, ir para adelante. Presionar, aguantar, dar pases”, dijo y ponderó: “Pero todo está en la actitud. Cuando el jugador tiene actitud, por más que no tenga técnica o goles, creo que la actitud equipara todo lo demás. Si no hago goles, trato de esforzarme para el equipo; después vendrá solo lo individual”.

En ese sentido, Salas mencionó qué lo que le pide Gallardo durante los partidos: “Que aguante la pelota, que descargue y que descanse cuando no la tengo. Ocupar los espacios y hacer diagonales”. “Cuando no podemos jugar por abajo y se nos cierran los espacios, como hacen todos los que juegan con River, está la opción de encontrarla atrás de los defensores”, analizó, en base al gol que convirtió en la victoria de River por 2 a 0 en la séptima fecha del Torneo Clausura ante San Martín de San Juan.

Asimismo, ponderó que si bien parecería haberse ganado el puesto de titular, la delantera riverplatense ostenta grandes futbolistas y que cualquiera de ellos podría ganarse el puesto. Entre ellos, destacó a Miguel Ángel Borja: “Cuando se le abra el arco va a empezar a hacer goles. Él está tranquilo, trabaja para llegar al gol y ganar confianza otra vez”.

Maximiliano Salas convirtió el 2 a 0 definitivo en la victoria de River frente a San Martín de San Juan en la séptima fecha del Torneo Clausura

Su desembarco en River no estuvo exento de polémica. El Millonario pagó la clausula de recisión del contrato que tenía Salas con Racing y se rompió el llamado “pacto de caballeros” que, tácitamente, implicaba no pagar solo la clausula de salida sino un monto algo superior. Tras varios idas y vueltas con dirigentes de la Academia, Salas terminó fichando por River.

A pesar de que la novela parecía haberse terminado, el desenlace de la Copa Argentina sumará un nuevo capítulo entre River, Salas y Racing cuando se enfrenten en cuartos de final, dentro de unas semanas. Consultado sobre sus sensaciones de jugar contra el club de Avellaneda, Salas reconoció que con varios de sus excompañeros sigue en contacto y que incluso es amigo de algunos de ellos, y auguró: “Va a ser un lindo partido, tienen buen equipo. Que gane el mejor”.

Además, se refirió a los rumores mediáticos en torno a un eventual cruce que pudiera tener en el encuentro con el defensor Marcos Rojo (ex-Boca) que llegó a Racing para sumar jerarquía en la defensa del equipo de Costas. Salas desactivó cualquier tipo de mal entendidos que pudiera haber con el platense y en cambio destacó su trayectoria.

“Rojo es un gran jugador, con gran jerarquía, no tengo nada contra él. Una gran persona. No tengo nada en contra de él. Se dice mucho que va a lastimar, pero sé que es un jugador respetuoso, con una gran trayectoria”, consideró.

Por último, el correntino reveló quién era su referente desde chico y habló sobre su vocación de tutelar a los jóvenes de las inferiores. “Siempre me gustó el Kun Agüero, me decían cuando era chico que tenía las mismas características que él“, recordó.

“Me gusta hablar siempre con los chicos, trato de inculcarles lo que me enseñaron a mí. Después uno puede errar, pero lo importante es vivir los partidos”, destacó.