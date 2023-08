Se cruzó a Lionel Messi en el auto y le hizo un pedido que emocionó a todos: “Te amo, capitán”

escuchar

El furor por la llegada de Lionel Messi a los Estados Unidos sumó nuevos capítulos en un idilio eterno entre el futbolista y los fanáticos que se las ingenian para estar a centímetros de él. Muy receptivo del cariño que le brindan, el delantero del Inter Miami es buscado por cielo y tierra por los hinchas, quienes buscan al menos una foto suya. Para subir aún más la apuesta, otras personas aprovechan la generosidad del Diez para hacer un video, y otros más audaces, buscan un gesto aún más personalizado.

Todos estos movimientos, que están marcados por las muestras de cariño al rosarino, son grabados y subidos a las redes sociales, donde las personas muestran con orgullo lo que recibieron del jugador. En esta ocasión, un joven divisó la camioneta donde se traslada La Pulga por Miami y buscó algo más que una simple selfie, un video o un autógrafo: intentó que él le diera un beso en su mejilla.

Un joven logró que Lionel Messi le dé un beso y se convirtió en viral en redes sociales

El operativo, que parece sencillo, pero requiere de valor para acercarse en medio de una marea de personas que buscan el mismo objetivo, constó de interceptar el vehículo, acercarse a la zona de la ventana, la cual se encontraba baja y tenía a Leo en primer plano, y lo que será más recordado por este chico: darle la mano y pedirle un beso en su cachete. Con la tarea cumplida, el protagonista de esta historia lanzó un “te amo”, en un claro gesto de admiración al capitán de la selección argentina.

Al publicarse esta secuencia en las redes sociales, el autor de esta historia, que consiguió tener un contacto directo con el argentino, logró una trascendencia tal que levantó elogios de otros usuarios que quedaron impactados por la cercanía que tuvo y como frutilla del postre lograr que Messi le dé un beso en su mejilla, algo que suena totalmente impensado.

El joven logró una cercanía impensada con Messi y aprovechó para pedirle un beso en su mejilla

“No me lavo más el cachete en mi vida”; “Le pedía 10 mil dólares y Leo se los daba”; “Lo más gracioso es que el propio Messi es el que le da el beso, cuando debería ser al revés”; “Nunca antes sentí tanta envidia por una persona cuando vi que Leo le dio un beso en el cachete” y “Me llega a dar un beso Messi y no me baño más en mi vida”, fueron algunas de las respuestas más destacadas de un posteo que navegó por Twitter, Instagram y TikTok.

Con una actualidad que se ajusta a las expectativas trazadas en el inicio de su llegada, Messi logró convertir cinco goles en tres partidos y es una de las figuras más rutilantes de la Major League Soccer. Tras la victoria en el clásico, el Inter Miami pasó de fase en la Leagues Cup y el próximo desafío será el Dallas, en un encuentro que tendrá particularidad de disputarse en condición de visitante, algo que Leo desconoce hasta el momento ya que vistió la camiseta del equipo siempre como local.

