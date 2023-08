Todo lo que hay que saber para ver a Messi en Miami: “La entrada más barata cuesta 150 dólares”

escuchar

La Messimanía arrasa en los Estados Unidos. Desde que Lionel Messi puso un pie en Miami, los fanáticos del fútbol se agolpan a la salida de cada partido para obtener aunque sea un saludo del futbolista y, en el mejor de los casos, una foto o un autógrafo para que la experiencia sea completa. Con números sorprendentes en el campo de juego, el rosarino convirtió cinco goles en tres partidos y se transformó en la bandera de un equipo que se encuentra en un proceso de reconstrucción.

Con entradas completamente agotadas, las personas que llegan desde Argentina a Miami se encuentran con un panorama completamente diferente al que están acostumbrados cuando van a una cancha. Es por eso que en Twitter, el usuario Daniel Puddu posteó una serie de recomendaciones para los que quieran aventurarse a ver a La Pulga en la cancha.

El punteo acerca de lo que hay qué tener en cuenta para ir a ver al Inter Miami

En un extenso punteo, el argentino, nacido en La Plata y dueño de una agencia de viajes, detalló cómo fue el hecho de comprar una entrada, ingresar a un estadio donde la mayoría de las personas posan sus ojos en el capitán de la selección argentina y cuáles son los precios en caso de querer comprar algún alimento o gaseosa para completar una experiencia que no le resultó familiar, a pesar de estar enfrente de uno de los jugadores más importantes del mundo.

En diálogo con LA NACION, Daniel explicó cómo es el método para conseguir entradas y cómo fue su experiencia de ver a Messi en el partido contra el Orlando City. “Las entradas las compras por la página del club y también existen revendedores. La noche anterior al partido, en el restaurante Manolo, que es conocido acá en Miami, había revendedores a los que le podías pagar en efectivo. La entrada más barata sale 150 dólares y es atrás del arco; y la más cara es de 500 dólares, en un palco. La cancha es chiquita, tiene varias tribunas construidas con andamios de aluminio y asientos rebatibles con su respectivo lugar para poner la bebida. Es muy cómodo”, explicó.

El ambiente que se percibe desde adentro de la cancha del Inter Miami

Ubicado en una platea lateral, donde observó cómo Messi convirtió dos goles y se erigió, nuevamente, como la figura del partido, Daniel indicó que, como parte del combo, todos los gastos son con tarjeta, sin la posibilidad de poder abonar en efectivo. “Dentro de la cancha hay un patio de comidas importantes donde podías comprar hasta Fernet. Lo que me sorprendió es que todo era digital, no aceptaban pago en efectivo. En mi caso particular, el estacionamiento costó 50 dólares y adentro del estadio, un agua y unas papas fritas, 12 dólares”, detalló Daniel, quien además explicó que el precio de una hamburguesa rondaba los 10 dólares como así también el de un vaso de cerveza.

Conocedor de la cultura estadounidense debido a que posee una agencia de turismo que alquila departamentos en ese país, el empresario estableció una analogía para entender la dimensión de ir a una cancha a ver a Messi: “Gastás lo mismo que ir un día a Disney. Si nunca viste a Messi en directo, como era mi caso, creo que es un gasto que vale la pena. Ahora si tu misión es únicamente venir a verlo y no quedarte es gastar mucha plata. Uno tiene que calcular que venir a ver a Inter Miami tiene un costo de 200 dólares por persona; es algo que solamente lo haría un fanático o alguien con un bolsillo abultado”, sintetizó para bajar a tierra una actividad que cualquier futbolero quisiera presenciar, aunque deba tomar los recaudos necesarios a la hora de establecer el cambio con la moneda argentina.

Daniel, junto a su familia, en la platea de la cancha del Inter Miami

Desde Miami, a punto de emprender su regreso a suelo argentino, Daniel Puddu explicó el detrás de escena de todo lo que se observa en la televisión y que no puede palparse hasta no llegar a las inmediaciones del estadio. Con un Lionel Messi en modo Marvel, con varios festejos de gol para alimentar un espectáculo como lo es la MLS, los argentinos se las ingenian para tener un lugar y ver a su ídolo en el verde césped.