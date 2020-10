Hernán Montenegro recordó una divertida anécdota con Kobe Bryant y dijo que su muerte la sintió como la partida de "un hijo" Crédito: Captura de TV/ESPN

El exbasquetbolista Hernán Montenegro estuvo en el programa que conduce Alejandro Fantino ESPN Fútbol Club Show y recordó que cuando jugó en Italia jugaba al fútbol con Kobe Bryant cuando era niño y que con su muerte sintió que "se me fue un hijo".

"En Europa, los partidos de entrenamiento se realizan entre semana. Por lo general jugábamos los miércoles contra el equipo de Joe Bryant. Kobe era chico, y jugaba con esos aros de plástico y molestaba a los que jugábamos. Teníamos que cuidarnos de no pisarlo en la cancha", dijo Montenegro sobre sus primeros momentos junto a la estrella de la NBA.

Más adelante, el "Loco" Montenegro dio más detalles y contó que Bryant no jugaba muy bien al fútbol pero le encantaba patear la pelota, y le recomendaba al padre que definiera el deporte que iba a practicar su hijo. También le explicaba a Kobe, a pesar de que era niño, que a los jugadores muy altos no los querían en el fútbol.

"Pasaron los años, Kobe fue creciendo y como a mí me gustaba jugar al futbol, venía y me decía que quería jugar al fútbol como yo, entonces practicábamos los dos. Cada vez que me veía, hacé de cuenta que veía a Maradona. A él le gustaba el fútbol, y como yo era argentino, yo era el fútbol para él", rememoró el bahiense.

Luego, Montenegro explicó que el padre de Bryan fue un astro en Italia, tiene el récord de 73 puntos en un partido y no tuvo tanta relevancia por la época en la que le tocó jugar y por no haberse desempeñado en la NBA como su hijo.

"Yo cuento con gracia todo esto, pero con su partida a mí se me fue un hijo en un punto, yo lo viví desde ese lugar. Ese era un chico deportista, un amor, y muy inteligente desde niño", recordó Montenegro con alegría y con nostalgia por lo que significó la repentina muerte de la estrella.

En otro momento del programa, Montenegro contó una anécdota con Michael Jordan. "Jugamos contra el Dream Team, y al otro día, en la tapa de un diario de Portland, había una foto mía con la mano arriba y Jordan abajo. Me compré el diario y lo guardé durante años", manifestó el exjugador.

"Un día en un bar de Buenos Aires, donde me tomaba mi escocés todas las tardes, el chico que me atiende no me creía que había jugado con Jordan. Me hizo calentar, entonces cuando volví al bar, le llevé el diario le dije: acá tenés la tapa. ¿Jugué con Jordan o no? ¿Ahora me vas a poner un poquito más de hielo?'", bromeó Montenegro al contar una de sus tantas historias durante los años más exitosos de su carrera profesional.

