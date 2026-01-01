El blooper de Hugo Ekitike en el 0-0 de Liverpool con Leeds por la Premier League

“El blooper del año”. Así puede ser titulada la crónica del aburrido 0 a 0 entre Liverpool y Leeds United en Anfield Road, por la fecha 19 de la Premier League. Porque la única jugada que se puede destacar es una acción de ésas que se viralizan rápidamente por lo absurdo.

En este caso ocurrió a los 32 minutos, cuando un centro con potencia de remate al arco por parte de Jeremie Frimpong desde el costado derecho fue conectado de cabeza con el arco a disposición por Hugo Ekitike. La pelota, en lugar de ir a la red, se alejó del lugar y la definición del francés se pareció a un desvío defensivo. Como en una carambola, le dio en el rostro al arquero Lucas Perri y luego salió del área.

¿QUÉ PASÓ ACÁ, EKITIKE? ¡¡INSÓLITO GOL ERRADO DEL FRANCÉS!!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/SpgV6hJuHf — SportsCenter (@SC_ESPN) January 1, 2026

Del resto del partido, nada como para destacar. Extrañamente para la Premier, la liga nacional más atractiva del mundo, que no se toma descanso ni siquiera en el inicio del año.

En ese contexto, Liverpool recibió a Leeds en el cierre de la primera mitad del campeonato. El equipo dirigido por Arne Slot, que venía en levantada tras un semestre turbulento marcado por tensiones entre el entrenador y Mohamed Salah, no logró romper el cero en un partido en el que Alexis Mac Allister fue suplente, ingresó en el segundo tiempo y protagonizó media hora.

El encuentro ofreció poco en lo futbolístico. Liverpool asumió el protagonismo desde el inicio, dominó la posesión (66%) y acumuló 15 remates, pero careció de claridad en los metros finales. La falta de agresividad ofensiva volvió a generar murmullos en las tribunas, una postal que se repite en varios pasajes de la temporada.

Thank you for your support tonight 🔴



Attention turns to Sunday ⏭️ pic.twitter.com/7eUZEk6Doi — Liverpool FC (@LFC) January 1, 2026

El fastidio del público también se explica en que el club realizó una inversión de unos 400 millones de euros en el último mercado de pases y el impacto de los refuerzos todavía no se refleja en el juego. De hecho, las situaciones claras de gol escasearon. Lo más peligroso del primer tiempo, más allá de la pifia de Ekitike, fue un centro que se desvió en un defensor y terminó rebotando en la cabeza de Perri.

Con el 0-0 en casa frente al 16º de la tabla, Slot buscó respuestas en el banco en el período final. A los 19 minutos mandó a la cancha a Mac Allister en lugar de Florian Wirtz, intentando darle mayor control y fluidez al mediocampo. Sin embargo, el argentino poco logró hacer en un equipo que si bien cortó la sangría de semanas anteriores y está 4º, en un puesto de acceso a Champions League, que sigue sin ofrecer señales sólidas de crecimiento.

Incluso, el empate hasta pudo ser una buena noticia para Liverpool. Dominic Calvert-Lewin, uno de los goleadores de la temporada, llegó a marcar el 1-0 para Leeds, pero el tanto fue anulado por posición adelantada: el delantero inglés estaba apenas fuera de juego.

Jeremie Frimpong se mostró decepcionado por el empate de Liverpool con Leeds; "es realmente frustrante", enunció.

En declaraciones a Sky Sports, Frimpong reconoció que el anfitrión necesitaba mejorar en el último tercio del campo. “Es realmente frustrante. Queríamos ganar el partido. No creo que hayamos creado tantas oportunidades”, dijo. Y agregó: “Se defendieron bien. Al final, el 0-0 es muy frustrante, pero ya tenemos que enfocarnos en el siguiente partido”.

El conjunto visitante, dirigido por Daniel Farke, celebró el punto como una victoria. Con un esquema 3-6-1, resistió con orden y disciplina defensiva, apoyado en buenas actuaciones de Jaka Bijol y Pascal Struijk, y en la seguridad de Perri entre los tres palos.

Resumen de Liverpool 0 vs. Leeds United 0

Para Liverpool, el resultado dejó sabor a poco. Con el empate, los Reds quedaron a 12 puntos del líder, Arsenal, con 33, y continúan perdiendo terreno en la pelea por el título de campeón. El dato positivo es que en la carrera por la clasificación para la Champion se mantienen por encima de Chelsea, que tiene 30.

En la próxima fecha Liverpool visitará a Fulham, mientras que Leeds será local ante Manchester United. El calendario no da tregua y, para el equipo diseñado por Slot, el 2026 empezó con una señal nítida: el repunte reciente todavía no alcanza como para volver a ilusionarse en serio.