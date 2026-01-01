Gabón suspendió a su selección y echó a Aubameyang y al CT tras la eliminación por la Copa Africana

Luego de una Copa Africana de Naciones desastrosa para el equipo, con tres derrotas y la última posición en su grupo, el gobierno de Gabón tomó una medida drástica: suspendió la actividad de la selección nacional de fútbol, destituyó al cuerpo técnico y expulsó a sus dos referentes históricos, Pierre-Emerick Aubameyang y Bruno Ecuele Manga. La decisión, leída en cadena nacional por el ministro de Deportes interino, desató una crisis institucional sin antecedentes inmediatos en el fútbol africano.

El miércoles por la noche, con la caída por 3-2 frente a Costa de Marfil, Gabón concluyó su participación en la etapa de zonas, sin puntos en tres partidos, ya que el equipo dirigido por Thierry Mouyouma había perdido contra Camerún (1-0) y Mozambique (3-2). A pesar de haber comenzado ganando su último partido, las “Panteras” fueron superadas por un conjunto marfileño alternativo, lo cual profundizó el malestar gubernamental.

Simplice-Désiré Mamboula, ministro de Deportes provisorio, apareció en la televisión nacional para anunciar que, “dada la vergonzosa actuación de las Panteras”, se disolvía el cuerpo técnico, se suspendía a la selección nacional “hasta nuevo aviso” y se excluía del equipo a los jugadores Aubameyang y Manga.

Las sanciones sorprendieron por su severidad, y rápidamente fueron replicadas por medios del continente. Aunque en otras épocas era habitual que los gobiernos africanos intervinieran de manera directa en sus federaciones tras desempeños decepcionantes, este tipo de medidas es cada vez menos frecuentes desde que FIFA reforzó sus advertencias contra la injerencia política en las asociaciones nacionales.

El anuncio televisado fue acompañado en las horas posteriores por un comunicado emitido por el Ministerio de Juventud, Deportes y Artes que formalizó la disolución del cuerpo técnico, la suspensión al seleccionado y la expulsión a ambas figuras. El documento invoca una “prestación deshonrosa” de las Panteras en la Copa Africana y menciona que las consecuencias del fracaso son “contrarias a los valores de ética y ejemplaridad” promovidos por el gobierno. Un día antes, el presidente, Brice Clotaire Oligui Nguema, había prometido en un mensaje institucional “decisiones firmes y estructurales” para restaurar el orden en el deporte gabonés. “Debilita parte de nuestra identidad nacional”, dijo sobre la situación de la selección.

Pierre-Emerick Aubameyang, el máximo goleador en la historia del conjunto nacional, con 40 tantos en 83 partidos, no protagonizó el último encuentro en el certamen. El delantero de 36 años había regresado de forma anticipada a Olympique Marseille por una lesión en el muslo izquierdo. En redes sociales respondió con una declaración breve: “Creo que los problemas del equipo son mucho más profundos que la pequeña persona que soy”.

Je pense que les problèmes de l’equipe sont bien plus profond que la petite personne que je suis 🤷🏽‍♂️ — AUBA⚡️ (@Auba) December 31, 2025

El exdelantero de Borussia Dortmund, Arsenal, Barcelona y Chelsea había sido criticado por su accionar en el torneo. Según la prensa local, Aubameyang se reincorporó a Olympique por pedido propio, frustrado por decisiones del cuerpo técnico, que había contado con él como suplente en el debut y como titular en el segundo compromiso, en el que consiguió uno de los goles del 2-3 a manos de Mozambique.

Por su parte, Bruno Ecuele Manga, de 37 años y jugador de Paris 13 Atletico en la tercera categoría francesa, también fue excluido por el gobierno. Capitán del seleccionado, completó el partido inicial frente a Camerún y fue reemplazado en la segunda jornada. En el cierre del grupo no fue incluido entre los convocados. El defensor central suma en la selección 103 presencias y 8 goles.

Más allá del escándalo, el futuro inmediato del fútbol gabonés es una incógnita. El seleccionado no se clasificó para el Mundial 2026, al que accedían nueve equipos africanos; participó en la etapa de repechaje tras quedar segundo en su grupo y fue derrotado por Nigeria por 4-1, una caída que generó tensiones internas y críticas desde el ámbito político.

La medida de suspender a la selección en su totalidad abre interrogantes sobre los próximos pasos. El cargo de seleccionador quedó vacante y el ministerio no detalló cómo ni cuándo se iniciará un proceso de reestructuración. Medios locales advierten que la decisión gubernamental inaugura un “período de incertidumbre respecto a los próximos eventos deportivos y la estrategia de recuperación”.

El episodio, además, vuelve a poner en foco el debate sobre el límite entre las acciones del estado en las federaciones deportivas. En África estas intervenciones han sido objeto de controversia por contradecir el estatuto de FIFA, que sanciona a las asociaciones nacionales que no preservan su independencia. Sin embargo, la administración de Nguema defendió su accionar como una necesidad ante “una crisis ética y estructural”.

Por el momento, Gabón se queda sin selección nacional, sin cuerpo técnico y sin sus dos principales referentes, en el cierre de una etapa futbolística y el inicio de una profunda crisis institucional que atraviesa lo deportivo y lo institucional.

