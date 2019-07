Juventus quiere repatriar a Pogba y el argentino Dybala podría entrar en la negociación

El lunes pasado se abrió el mercado de pases en la mayoría de las ligas europeas, después de quedar atrás el conocido 30 de junio, fecha en la que suelen terminar los contratos de los jugadores. Más allá de que en Inglaterra y Francia el libro ya se había abierto desde el 11 de junio, los grandes traspasos suelen concretarse durante el presente mes. Y los movimientos ya empiezan a llegar.

Entre ayer y hoy, por ejemplo, Juventus anunció que Gianluigi Buffon regresa a los 41 años para jugar una temporada más, el mediocampista español Rodrigo Hernández pasó de Atlético de Madrid a Manchester City por 70 millones de euros y el volante argentino Lucas Ocampos emigró de Olympique de Marsella a Sevilla por 15 millones de euros, entre otras operaciones.

Pero hay tres situaciones particulares que se destacan: el holandés Arjen Robben anunció oficialmente su retiro a los 35 años, Frank Lampard fue confirmado como nuevo entrenador de Chelsea y la prensa europea se hace eco de un posible trueque Paul Pogba - Paulo Dybala entre Juventus y Manchester United .

Robben dice adiós

A los 35 años y tras conquistar 30 títulos, Robben se retiró del fútbol profesional Fuente: Reuters

Luego de que la finalización de su contrato con Bayern Múnich el pasado 30 de junio, el holandés Arjen Robben confirmó que no seguirá jugando de manera profesional. A los 35 años, el extremo cuelga los botines y deja una huella en el fútbol mundial: conquistó 30 títulos en sus pasos por Groningen (2000-2002) y PSV de Holanda (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Real Madrid (2007-2009) y Bayern Múnich (2009-2019).

"He estado pensando mucho en las últimas semanas. Como todo el mundo sabe, me tomé un tiempo para tomar una decisión meditada sobre mi futuro después de mi último partido en el Bayern. Y decidí poner fin a mi carrera como jugador de fútbol profesional. Es sin duda la decisión más dura que he tenido que hacer en mi carrera", explicó Robben, tras confirmar su adiós.

Con 14 años en su espalda con la selección holandesa (2003-2017), fue balón de bronce en el Mundial Brasil 2014 al conseguir el tercer puesto y además estuvo nominado tres veces al Balón de Oro de la FIFA (2010, 2013 y 2014). Su palmarés incluye una Champions League con Bayern Múnich en la temporada 2012/13 y al menos una Liga en cada país en el que jugó: consiguió una Eredivise con PSV, dos Premier League con Chelsea, una Liga de España con Real Madrid y ocho Bundesliga con el Bayern.

Lampard regresa a Chelsea como DT

En su segundo año como DT, Lampard afrontará el desafío de conducir a Chelsea Crédito: Twitter Chelsea

Un ídolo de Chelsea vuelve a casa: el dueño del club Roman Abramovich recurrió al favorito de los hinchas para reemplazar al italiano Maurizio Sarri y hoy fue nombrado Frank Lampard como nuevo entrenador del club. Adorado por los fanáticos, firmó un contrato de tres años tras una exitosa primera temporada en Derby County, equipo con el que perdió la final del play-off de la segunda división inglesa para ascender a la Premier League.

"Estoy inmensamente orgulloso de volver al Chelsea como entrenador", declaró Lampard al sitio web del club. "Todo el mundo conoce mi amor por este club y la historia que hemos compartido. Sin embargo, mi único objetivo trabajar y preparar la temporada que se avecina", agregó el exfutbolista que disputó 13 temporadas en el equipo londinense entre 2001 y 2014 y conquistó 13 títulos.

¿Dybala pasa a Manchester United y Pogba a Juventus?

El francés Paul Pogba promete ser uno de los grandes protagonistas del mercado de pases. Mañana volverá a Manchester de sus vacaciones para comenzar la pretemporada y hay dos equipos que lo siguen de cerca: Real Madrid y Juventus.

De acuerdo a La Gazzeta dello Sport, el mediocampista tiene como preferencia el regreso a Turín, más allá de que Manchester United buscará convencerlo para que continúe en el club en búsqueda de nuevos desafíos. El fuerte vínculo de Pogba con la ciudad y con la institución italiana es clave en la negociación, según informa el diario italiano, y una de las cartas que jugará la Juve es la posibilidad de que Paulo Dybala ingrese como parte del trueque, ya que en Inglaterra lo tenido siempre en la mira y en Italia ha perdido protagonismo.

Según el diario italiano, Alex Sandro y Matuidi perderían protagonismo con la llegada de Sarri al banquillo, por lo que también podrían entrar en la negociación. Pero la disputa también incluye a Real Madrid, con un Zinedine Zidane decidido a sumar a Pogba: en el Merengue buscan convencer a Gareth Bale de volver a Inglaterra, aunque el galés no parece tener la idea de aceptar la propuesta.