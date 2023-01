Se tatuó a Messi en la frente, se arrepintió y ahora que se supo la verdad sus seguidores explotaron de bronca

escuchar

Tras la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, la selección argentina consiguió bastantes adeptos de otras nacionalidades. Con la figura de Lionel Messi como bandera, La Scaloneta completó los siete partidos de cara al ansiado trofeo y celebró tras la final contra Francia en el Estadio Lusail.

A partir de ese momento, el nivel de fanatismo por La Pulga se potenció de tal modo que muchos argentinos empezaron a cumplir promesas. Una de las más habituales fue el tatuaje del ‘10′ de la albiceleste con la Copa del Mundo en la mano y eso se replicó en otras personas que siguieron el mismo modelo, hasta ser más osados aún y tatuarse el nombre del atacante del París Saint Germain.

Uno de las más reconocidas imágenes fue la de Mike Jambs, un creador de contenidos nacido en Antioquía, Colombia, quien fue aún más allá y decidió tatuarse la palabra “Messi” en su frente y, a los costados en su cachete, las tres estrellas que están relacionadas a las conquistas de Argentina en los mundiales de 1978,1986 y 2022.

El influencer Mike Jambs y su tatuaje de Lionel Messi Captura

Después de grabarse con el tatuaje en la frente, las repercusiones fueron totalmente negativas por la grandilocuencia de las letras en una parte muy visible de su cuerpo. Por eso, Jambs dialogó con el medio El Colombiano para asegurar que ese trabajo que incluyó la mención de Messi y las estrellas fueron falsas.

“Hay que decir que todo el tiempo se trató de una broma y nunca pensé que fuera a tener tanta trascendencia ni que se volviera viral a nivel mundial. Yo hice un contenido común y corriente. Me reuní con unos amigos, les comenté la idea, me dijeron que eso sí valía la pena, y luego grabamos, lo subí, pero no le tenía ninguna esperanza”, confesó el protagonista de esta historia.

Y, en esa misma línea, agregó sobre la viralización -inesperada- de su video: “Al otro día empecé a ver que tenía miles de reproducciones en todas las redes sociales y que los medios de comunicación lo habían replicado. En ese momento me dije: ‘¿Qué está pasando?’. Cuando subo otro tipo de contenidos no se viraliza, y con esta bobada sí pasó. En ese momento ya lo habían visto millones de personas en el mundo”.

Para aclarar su modus operandi, Mike le deslizó al medio de comunicación de su país cómo se mostraba ante las cámaras ante una nota: “Cuando me contactaban medios internacionales para entrevistas yo me hacía el tatuaje en un momento, porque tenía los moldes a mano, entonces le decía a un amigo que me ‘tatuara’ rápido. Me hacían el tatuaje en un instante. Después de eso, me lo sacaba”.

Como todo influencer, las visualizaciones son un punto clave. Para Mike, la repercusión cumplió con la expectativa, aunque esperaba un poco más: “En realidad no fueron muchos porque llegaba gente que nada más veía el video y luego se iba del perfil, sin necesidad de seguirme. Sin embargo, en Instagram subí entre 6.000 o 7.000 seguidores. En Facebook como entre 3.000 o 4.000 entre todos. En TikTok fueron por ahí unos 30.000, no lo tengo claro”.

Los seguidores no lo perdonaron: “Aprendé a actuar mejor”

Como era de esperar, la “broma” no fue tomada con humor por sus seguidores, ya que muchos se habían solidarizado con él luego de la catarata de insultos y agresiones que recibió por sus tatuajes. “¿Experimento social ? Jajajaja eso se llama estrategia de ganar seguidores y generar polémica, dedíquese a otra cosa o bien sepa actuar mejor”, “Tu lo que eres es un perfecto ridículo”, “Usted fue el único que se creyó que el tatuaje era real”, “Pues la verdad que bajo que tengas que hacer esto para captar seguidores”, “Te vamos a dejar de seguir. Eres de cartón”, fueron algunas de las repercusiones que se leyeron en el posteo donde revelaba la verdad de su engaño.

