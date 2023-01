Dady Brieva contó cuánto gana en una función: “Hoy yo tengo un lindo capital producto del esfuerzo”

escuchar

Dady Brieva se encuentra en Mar del Plata a la cabeza del unipersonal Súper Dady, el mago del tiempo. En una entrevista con Ángel de Brito para LAM (América), el actor develó el misterio de cuánto dinero puede llegar a recaudar si realiza una única función.

En una charla intensa con el conductor de LAM, Brieva soltó la cifra estimada que puede recaudar cuando llena un teatro en sus giras por la Costa. Sin pudor y a diferencia de sus colegas, que suelen esquivarle al dato, indicó: “La temporada en Mar del Plata es un poco amplia…”. Así, hacía referencia a que no todo sucede en esa ciudad balnearia.

Dady Brieva reveló cuánto gana con su obra

“Hay tres o cuatro obras de teatro que hacen el corte y después estoy yo, con mis números que son chiquitos pero que están muy buenos porque yo soy solo. Te la hago como a mí me gusta, sin caretas…”, añadió Brieva y continuó: “Yo meto en San Bernardo 400 personas a $3000 la entrada, son un palo doscientos ($1.200.000) y con el 70% me quedan unos $800.000″. “Para mí solo y... Taiana que me barre y me limpia, somos un lujo”, bromeó el actor.

En tanto, Brieva reflexionó acerca de su actividad laboral en la que explicó por qué decidió emprender un unipersonal y alejarse de Midachi. “Decidí trabajar así, porque… Si es el cumpleaños de mi hijo o mi hija, yo no trabajo. Decidí hacerlo así, por eso no hago Midachi, porque me gusta manejarlo cuando yo quiero, cuando tenga ganas”, subrayó el actor, quien además de revelar la cifra que puede tener como ganancia en una función, hizo hincapié en prestarle más atención a su vida privada.

“Estoy en una edad en la que quiero ver para dónde voy a ir. No quiero que me envuelva de nuevo el quilombo y estar arriba del tren como un tara…”, sentenció Brieva. También evocó su paso por Midachi: “Hubo una época en la que nosotros hicimos mucha, mucha, pero mucha plata. Y perdimos muchas cosas también. Le dábamos rosca todo el día y ahora me gusta más otra cosa”.

“Hoy yo tengo un lindo capital producto del esfuerzo”, recalcó el actor y contó cuál es su lema de vida en sintonía con su modalidad de trabajo: “Cuando hay que cambiar para vivir, cambio para vivir. Cuando me viene de más no la devuelvo y cuando me viene de menos no ando llorando como un bolu…”.

La obra que lleva adelante Dady en el Teatro Auditorium de Mar del Plata -también realiza giras por las diferentes ciudades de la costa atlántica- propone un humor caracterizado por la esencia que lo identifica. Sobre el escenario el actor interpreta a un personaje que relata diferentes historias recurriendo a los recursos de las canciones y la nostalgia, que impactan de lleno en el público presente.

Acerca de una posible vuelta de Los Midachis debido a que este año cumplirían 40 años de su primer estreno, Dady Brieva se mostró fluctuante: “Sería lindo hacer un festejo pero no me gustaría abrir de nuevo la pyme y contratar gente. Por un lado, me da fiaca volver a armar un espectáculo y por otro, me da duda. No sé cómo funcionaría el humor hoy y un poco me asusta”.

LA NACION