El joven que se tatuó “Messi” en la frente tras la final del Mundial ya se arrepintió: “Me lo quiero borrar”

El video del influencer colombiano Mike Jambs tatuándose la palabra “Messi” en su frente, como así también “Dios” en una mejilla y las tres estrellas en la otra, recorrió el mundo. Y pese a que al joven -que en realidad se llama Maicol Quiñonez- se lo vio feliz con el diseño e incluso generó contenido para sus redes al respecto, ahora hizo una nueva grabación con un descargo en el que admite haberse arrepentido. “Me lo quiero borrar”, aseveró.

Con un extracto en su Instagram y el mensaje completo en Facebook, Jambs enfatizó en los comentarios que recibió por su decisión de tatuarse el apellido del diez argentino. “No pensé decir esto tan pronto porque la verdad me sentí muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho y lo que había logrado, pero debo confesar que estoy arrepentido, estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, de haber hecho eso”, sostuvo el joven, sentado en un sillón y con música melódica de fondo.

Después, enumeró los justificativos. “En vez de traerme cosas positivas, he tenido miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad, que no soy un ejemplo positivo para la humanidad, que no soy un ejemplo positivo para los niños y la juventud”, dijo el chico que incluso salió en los medios argentinos y ahondó en cuanto a su idea de hacerse el tatuaje después de que la Selección se consagrara en el Mundial Qatar 2022.

El descargo del influencer que se tatuó Messi en la frente

Descontento con “el bullying y las amenazas” que plasmó haber recibido, reflexionó: “Muchas personas me dijeron: ‘Te vas a arrepentir del tatuaje que te hiciste y vas a querer borrarlo’. Estuve feliz los primeros días, pero a todas las personas les tengo que dar la razón hoy”.

Entonces fue en ese momento cuando aseguró tajante: “Me quiero borrar el tatuaje, no sé como es un procedimiento de esos, no sé dónde los hacen, no sé cómo es eso, pero estoy seguro de que me lo quiero borrar. Quiero borrármelo con láser porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Y quiero volver a ser normal”.

En ese sentido deseó que la gente ya no lo mire mal cuando sale a la calle, que no lo critique, que no se asuste y que no diga que él es una influencia negativa. “Dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad. He sido objeto de burlas, de rechazos; he sido juzgado y hasta he recibido amenazas, todo por un video que grabé y subí a mis redes sociales, en el cual se plasma y se ve que cumplo un reto que había prometido con mis amigos, que consistía en que si perdía me tenía que tatuar ‘Messi’, ‘Dios’ y las estrellas”, comentó.

Sobre eso continuó: “Cumplí el reto, pero nunca pensé que fuera a ser tan viral ese video, que ese tatuaje le fuera a dar la vuelta al mundo; y nunca pensé que eso me fuera a traer tantas cosas negativas. Porque los insultos que he recibido en redes sociales han sido miles”.

Convencido de su decisión de sacarse el tatuaje, el influencer pidió colaboración a sus seguidores: “Necesito la ayuda de alguien que sepa cómo ordenar el tatuaje, cómo quitarlo. Necesito sí o sí borrar el tatuaje”.

