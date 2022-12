Se quiso hacer un tatuaje de Messi pero todo resultó de la forma menos esperada: “No te puede hacer daño”

escuchar

El histórico momento vivido por la selección argentina el pasado domingo al consagrarse campeón del Mundial de futbol de Qatar 2022 generó una genuina felicidad en el pueblo argentino y muchos fueron los que quisieron inmortalizar ese glorioso momento del deporte nacional a través de un tatuaje. Y sin dudas, la figura de Lionel Messi levantando el anhelando trofeo se convirtió en uno de los motivos más solicitados a los artistas de la tinta y las agujas.

Pero, a veces, el retrato sobre la piel no sale todo lo bien que uno esperaba. Eso es lo que le pasó a un fan de la selección y de La Pulga, que decidió tatuarse en su espalda la estampa del capitán albiceleste con la dorada copa entre sus manos, pero la imagen resultó no representar exactamente la figura del rosarino. O si, aunque podría decirse que la imagen exhibe un Messi algo hinchado, sobre todo en el contorno de su cuello.

El tatuaje de un fanático de Lionel Messi despertó todo tipo de comentarios y chanzas en las redes por el aspecto hinchado con el que aparece el 10 de la selección nacional Twitter / @pipina80

Y es debido precisamente a esta especie de hinchazón en la ilustración que, en las redes sociales, el tatuaje se convirtió en viral y fue de inmediato caratulado como “el Messi rugbier”.

La foto de una espalda desnuda con el singular tatuaje de La Pulga alzando la copa del mundo comenzó a circular por las redes sociales. Poco y nada se sabe del propietario de la ilustración y lo mismo ocurre con su autor, pero eso no impidió que la imagen se compartiera cientos de veces en Twitter, y siempre con algún comentario que destacara el volumen de la imagen del esposo de Antonela Roccuzzo.

Por el aspecto que tiene Lionel Messi en el tatuaje de un fan, fueron muchos los usuarios de redes sociales que lo bautizaron como "Messi rugbier" Twitter / @pipina

Uno de los chistes más repetidos por los tuiteros al publicar la foto del hombre de espaldas es un diálogo que se suele usar irónicamente en diversas situaciones, que es la charla de un paciente con su psicólogo respecto a algún ente que supuestamente no existe. En este caso, el psicólogo en cuestión dice: “El Messi rugbier no existe, no te puede hacer daño”. Mientras que en la siguiente línea aparece simplemente la definición: “El Messi rugby”, y el emoji de un dedo que señala la foto del tatuaje.

La figura un tanto hinchada de Lionel Messi en un tatuaje en la espalda de un hincha despertó todo tipo de chanzas y comentarios irónicos Twitter / @meddle2010

A partir de ahí, se multiplicaron las chanzas hacia el dibujo de la Pulga, especialmente sobre su volumen. “Aflójenle los corticoides al 10″; “¿Se hinchó después de la insolación del martes?”; “Ese es el Messi levantando la cuarta en USA 2026, con 39 años, gordo después de sobredosis de comida chatarra tras años en la MLS”; “Lo hizo un francés”; “Es Messi con paperas”; “Retuvo líquido todo el mundial”, fueron algunos de los comentarios que recibió la ilustración en las diversas redes sociales por las que circuló.

Otros usuarios se dedicaron a realizar equivalencias entre la figura del futbolista en la espalda del fanático y diversas personalidades del mundo del fútbol y de otros ámbitos. “Es el Messi (José Luis) Chilavert”; “El Messi Chiqui Tapia”; “Es una mezcla de Messi y el gordo del mortero”, fueron algunos de los análisis comparativos de los internautas.

Muchos usuarios quisieron averiguar qué es lo que le había ocurrido a la figura de Lionel Messi en el tatuaje Twitter / @marceloentwitter

En otros comentarios, también, los usuarios de las redes sociales señalaron la responsabilidad del tatuador en la insólita imagen del 10 de la selección campeón del mundo y le aconsejaron, entre otras cosas, que debía devolverle su dinero al hombre tatuado.

