Sebastián Battaglia alimentó la polémica en Boca: “Nunca lo vi a Ibarra con intenciones de dirigir en la Primera”

Sebastián Battaglia sorprendió este miércoles al hablar de Hugo Ibarra, su sucesor en la dirección técnica de Boca Juniors y también excompañero de equipo bajo la conducción de Carlos Bianchi varios años atrás. “Nunca lo vi con intenciones de dirigir en la Primera o estar en el lugar donde esta hoy”, lanzó. Una frase que alimentó las controversias que se viven dentro la institución xeneize.

Battaglia se refirió de esta forma después de la derrota que Boca tuvo el domingo ante Instituto y que pareció poner en discusión la continuidad de Ibarra, después de los silbidos y gritos que hubo en la cancha hacia el cuerpo técnico y los jugadores. En ese contexto la palabra de Battaglia, que tuvo tres títulos como entrenador y otros 17 como futbolista, no pasó desapercibida.

“No sé si está en el lugar que él quería estar o si realmente él deseaba estar en ese lugar. Pensábamos que por ahí tenía otra posición en el club u otra función donde estaba un poco más relajado ”, afirmó en declaraciones al programa Boca de selección, por Radio del Plata AM 1030.

Hugo Ibarra quedó cuestionado después de la última derrota. Telám

“Con Hugo ahora no tengo relación, antes tenía lo laboral de estar todo el día en el club y haber compartido equipo, pero hoy tiene la posibilidad de estar al frente del equipo y al mando de Boca. Le digo que siga su intuición y que siga su pensamiento, que esté convencido de lo que hace. Lo que él crea conveniente”.

Battaglia analizó la situación actual con cierta distancia. “Tiene que encontrar la regularidad tanto de local como de visitante, un funcionamiento que le permita sentirse seguro. Esto es fútbol y puede cambiar de un día para el otro”, opinó.

En relación a los jugadores destacó la importancia de Sebastían Villa y Darío Benedetto. “Villa es un jugador muy desequilibrante y Benedetto es un goleador que tiene una calidad impresionante. Simplemente, hoy no la están teniendo y el equipo lo siente”, indicó.

En el programa lo consultaron en tono de broma si le aconsejaría a Ibarra que cargue nafta en una estación de servicio de YPF -allí recibió la comunicación de su despido-, aunque evitó polemizar. “No entrenemos en esas cosas. Se dio de esa manera lo mío y ya está. Hay que cerrar la puerta y mirar para delante”, dijo.

Villareal y Riquelme

Sebastián Battaglia habló también del “Partido de las Leyendas” que disputará el club español Villareal, pero al que no fue invitado. De ese evento, si participarán Martín Palermo y Juan Román Riquelme, el vicepresidente de Boca, con el que mantiene una relación tirante después de su salida abrupta.

Juan Román Riquelme jugará El Partido de las Leyendas Captura - Villarreal FC

“No recibí invitación. No me toca estar en este evento, no sé si por gente de Villarreal o gente externa, pero todo bien, sin rencores ni mucho menos. Son lindos momentos para compartir pero no se dio así”, sostuvo.

Y agregó: “No me sentiría incómodo si compartiera un encuentro con Riquelme. Estaría bueno que haya una charla antes para aclarar algunas cosas. Me gustaría participar del partido despedida, pero es una decisión de él”.

LA NACION