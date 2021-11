“¿Estás saliendo con More Beltrán?”: la pregunta que Juan Marconi respondió con contundencia

Una vez más, Juan Marconi habló de su relación con Morena Beltrán, luego de ser vinculado sentimentalmente a ella en un sinfín de veces. El periodista fue consultado en el programa de Luis Novaresio, Debo Decir, que se transmite los domingos por América TV, acerca de su relación con la analista y experta en fútbol y volvió a ser contundente sobre el tema.

“Momento, ¿estás saliendo con Morena Beltrán?”, le preguntó el conductor del ciclo de entrevistas, a lo que Marconi contestó: “No, no”. “Mirá cómo me odia”, acotó Novaresio, pero el entrevistado siguió: “No, no te odio para nada. Es una compañera”.

Marconi y Beltrán eran compañeros de conducción en SportsCenter

Entonces, Juan explicó que actualmente está de licencia de SportsCenter, el programa que conducía con la periodista en ESPN, porque está enfocado haciendo política en las elecciones de Independiente y añadió, elogiándola: ”Pero More es compañera, te diría que amiga, no amiga como mis amigos de toda la vida porque la conozco hace poco tiempo, pero una divina, talentosa, la mejor aparición lejos en el periodismo, lejos”.

Desde que empezaron a trabajar juntos en el canal deportivo, Marconi y Beltrán se mostraron cercanos y divertidos tanto en vivo como en las redes sociales, pero este tipo de vínculo llevó a la audiencia a pensar que entre ellos pasaba algo más.

Juan Marconi habló sobre Morena Beltrán

“¿Una amiga puede transformarse en una eventual novia?”, insistió Novaresio en el programa del pasado domingo. “Sí, obviamente”, respondió el hincha del Rojo e hijo del árbitro Guillermo Marconi. Asimismo, planteó sobre la amistad entre el hombre y la mujer: “Existe pero son etapas y momentos. No estoy hablando puntualmente de More pero nunca pasó nada ni está pasando”.

En tanto, el conductor señaló: “No duda”. “Cuando uno dice la verdad, no tartamudea. Es un aprendizaje”, remató el periodista deportivo, quien buscará un lugar en la dirigencia de Independiente junto a Néstor Grindetti y con Fabián Doman a la cabeza.