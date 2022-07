“¿No hay apuro?”: la irónica pregunta de Oscar Ruggeri sobre la elección del técnico de Boca

El columnista de F90 (ESPN), Oscar Ruggeri, realizó este viernes una irónica pregunta sobre la elección del técnico de Boca Juniors. El miércoles, tras la eliminación del equipo xeneize de la Copa Libertadores, la dirigencia del club dispuso el despido del entrenador, Sebastián Battaglia. En ese marco, los periodistas debatieron acerca de los posibles reemplazantes del saliente DT, y el cronista Augusto Cesar aportó los nombres de quienes estarían en la mira del Consejo de fútbol de Boca.

Cuando se detuvo en Eduardo Domínguez, actual entrenador de Independiente, Cesar señaló que “es del gusto de Riquelme, pero que “en Boca no hay apuro” para fichar a un técnico. “¿No hay apuro? Jeje”, dijo Ruggeri de manera irónica.

En respaldo del cronista, el periodista Federico Bulos agregó que, por parte de los exjugadores, “hay una idea de que si Ibarra empieza a fluir con resultados”, continúe “por lo menos hasta octubre”. En ese momento, Ruggeri le preguntó a su compañero: “¿Cómo medís hasta octubre?”, y consideró que “todos los que trabajan en inferiores están esperando su momento”, con la excepción de casos como el de Fernando Berón.

Luego, el exjugador Damián Manusovich indicó que, desde la dirigencia de Boca, “claramente, no hay apuro”. Harto de escuchar esas palabras, Ruggeri cruzó a su compañero y le dijo: “¿Apuro no? ¿Apuro no? Dale, Manu”. Y le tiró un dardo al vicepresidente Juan Román Riquelme: “Mirá que cuando están tomando mate ahí arriba, y los empiezan a put..., quiero ver si no tienen apuro después. ¿Qué te crees? ¿Que la gente dice: ‘perdimos, bueno, total el año que viene vamos a jugar la copa. A nadie nos gusta que nos puteen Manu. Y en el fútbol, los vi que put... a la mayoría, por no decirte todos”.

Los técnicos en cuestión

Sobre Guillermo Barros Schelotto, Augusto Cesar, puso en duda que la CD lo vaya a llamar, y recordó que tiene contrato con Paraguay. “Hablan de cláusula de salida que tiene en su contrato. No sé si lo llamarían, y no sé si él aceptaría venir”, lanzó.

En cuanto a Martín Palermo, el columnista indicó que “es un nombre que se impone por peso propio” y que está en carpeta. Además, recordó las recientes declaraciones del entrenador, quien reveló que mantuvo conversaciones con Juan Román Riquelme en su etapa como entrenador Aldosivi, y que si en algún momento lo llamasen, se sentaría a ver cuál es la propuesta”.

¿Es el momento de Palermo en Boca? Diego Izquierdo - Télam

Con respecto a Sebastián Beccacece, Cesar aseguró que “reúne casi todas las condiciones que el técnico de Boca está buscando”. Por último, indicó que Jorge Almirón “fue siempre del gusto de los que están y de los que estuvieron”, y desestimó que el tridente Ibarra-Herrón-Gracián vaya a ocupar el cargo de manera definitiva.

“Siempre se supo que después de Russo venía Battaglia, y que después de Battaglia no venía Ibarra. A Battaglia lo presentaron como entrenador, y con Ibarra, en una publicación de las redes sociales, hablan del entrenador que dirige el sábado, por más que quieren que se queden varios partidos porque Boca no tiene que tomar una decisión apresurada”, concluyó.