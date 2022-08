Sebastián Vignolo dijo quién debería ser el DT de Boca y abrió la polémica con Horacio Pagani: “Fue muy fuerte”

El conductor Sebastián Vignolo brindó este domingo por la noche su opinión acerca de quién debe ser, desde su punto de vista, el nuevo entrenador de Boca Juniors, luego de una nueva derrota del conjunto dirigido por Hugo Ibarra, en este caso, a manos de Patronato por 3-0. El Negro fue recientemente ratificado en su cargo hasta diciembre, aunque en un principio los dirigentes manifestaron que se trataba de un técnico provisorio hasta encontrar uno definitivo para 2023.

En ese marco, y con la derrota de Boca todavía latente, Vignolo nombró un posible candidato a ocupar el banco de suplentes del club de la Ribera: “Voy a decir algo que, lamentablemente para Boca, no va a pasar. Por esas historias... Hay gente que se sintió muy tocada, muy dolida, por lo que pasó en aquella época. Boca debe designar a (Ricardo) Gareca como entrenador. ¿Y saben por qué no lo van a designar? Porque hay gente que no lo quiere. Y yo he hablado con gente, viejos hinchas de Boca, que te dicen: ‘No, de ninguna manera’. Porque vos no tenés una idea lo que fue para Boca la salida de Gareca, porque inclusive, fue más fuerte que lo de (Oscar) Ruggeri, que era un pinito que aparecía. ‘Gareca era nuestro emblema’, te dicen”.

Tras emitir su comentario, el animador se dirigió al columnista Horacio Pagani, y le consultó acerca del affaire Gareca-Boca, que data de los años 80′, para que se expida por sí o por no: “¿Cree que eso que pasó lo tiene que inhabilitar?”, le preguntó Vignolo al experimentado cronista, quien contestó: “Creo que sí. Fue muy fuerte. En aquel momento fue muy fuerte”.

Ricardo Gareca viene de dirigir la selección de Perú

Por su lado, el columnista Federico Bulos consideró que “hay una sola persona que puede hacerle frente a esto”, y develó: “Si Riquelme dice: ‘Queremos a Gareca, por esto esto y esto’, y da los argumentos, nadie se tiraría en contra de Riquelme”. En tanto, Vignolo opinó que el vicepresidente xeneize “no haría nada que a la gente le moleste”. Luego, el animador sentenció que “Boca necesita en el banco de suplentes, una autoridad”, mientras que el Negro aseguró que el actual momento xeneize “es insostenible”, y lo calificó como “peligroso”.

Por otra parte, más adelante en el programa, el conductor anticipó que, esta semana, “va a empezar a sonar un nombre” que, hasta ahora, no había sido tenido en cuenta. “Fue querido, no ídolo. Hubo una situación que se dio en un partido, que a la gente de Boca medio no le gustó” agregó como pista.

Acto seguido, Bulos develó el nombre: “Para mí, empieza a sonar un candidato. Puede ser el Turco, que estuvo a punto de ser técnico de Boca, y (Nicolás) Burdisso eligió a Alfaro. (Daniel) Angelici lo tenía arreglado, al otro día firmaba. Burdisso dijo ‘momento, es el tiempo de Alfaro’”, recordó. Asimismo, Vignolo consideró que, si hiciera una encuesta entre los hinchas de Boca por la llegada de Mohamed, “va a dar un 70%” en favor del Turco.